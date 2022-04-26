26 апреля 1986 года была суббота, так что техногенная катастрофа посетила умеющую отдыхать страну в выходной день. Но слухи уже носились в воздухе, опережая официальные новости, так что скрывать аварию не было решительно никакого смысла. Свидетели немедленно оповестили родственников и знакомых о том, что на ЧАЭС случилась авария

Вчера и сегодня

В субботу, 26 апреля, это было во сто крат усилено сетью антисоветских пропагандистских радиостанций, финансируемых США и выполнявших задачу уничтожения Советского Союза. Сеяли панику в надежде вызвать беспорядки и хаос, дабы спроецировать аварию 4-го энергоблока ЧАЭС на корпус государства СССР. Халатность или провокация?! Что российские военные обнаружили на Чернобыльской АЭС

Пропагандистская оболочка чернобыльского мифа ковалась и возводилась именно тогда, вся клюква была выращена на пропагандистских грядках Госдепа, чтобы вскоре, когда Советская страна погибла, ей накормили постсоветские страны.

В апреле 2020 года в Минске состоялась дискуссия «Чернобыль — между прошлым и будущим», где «нобелевский лауреат» и писательница Светлана Алексиевич выложила во всей красе эту развесистую чушь, без цифр, технических и статистических данных, воздействуя исключительно на слезоточивые органы.

Никакой полезной информации чернобыльский миф не несет, никаких практических советов не дает. Это все та же пропаганда, на этот раз направленная уже на современные государства, не угодные Вашингтонскому обкому. Алексиевич рассказала о годовщине аварии в том смысле, что ее устроил лично Лукашенко, который и сегодня по ночам подбрасывает радиоактивный стронций в молоко и тесто, которые утром направляются с заводов и пекарен в торговую сеть.

Лауреат Нобелевской премии по литературе, будучи крайне далекой от событий 1986 года, тем не менее написала о ней книгу «Чернобыльская молитва», в которой утверждает, что белорусские власти наплевали на тему последствий аварии и всячески замалчивают их.

«Одно из преступлений власти, — сказала Светлана Александровна, — это то, что Чернобыль не стал явлением, о котором говорили бы постоянно».

В этой не несущей абсолютно никакой полезной информации фразе квинтэссенция всей мыльной пустоты «чернобыльского мифа», который из года в год транслируется, как религиозная догма. Ее суть в целенаправленной пасквилизации великого СССР, наследниками которого по праву рождения являются живущие сегодня. В навязывании молодежи с самых юных лет комплекса неполноценности от одной мысли о том, что они — потомки «отсталого совка», обязаны выдавливать из себя «совков» и пытаться стать хоть в чем-то похожими на жирных посетителей лондонских пабов или нью-йоркских фастфудов. Многие поколения уже положили на это большую часть жизни.

Результат мы видим сегодня во всей красе, особенно в Галиции, откуда родом «нобелевский лауреат». Именно там врачи устроили молитвенное стояние, протестуя против эвакуации в их больницы украинцев из Уханя, очага коронавирусной инфекции. А узнав, что их к ним не привезут, запели хором гимн Украины.

Западный гений и отсталый совок

Чернобыльская годовщина отмечается из года в год настолько уныло, что перестала замечаться абсолютно всеми, кто по долгу службы не обязан присутствовать на мемориальных мероприятиях и вот этих «круглых столах». Казенные речи казённы — их никто не слушает. А если бы слушали, то обязательно задались бы вопросом: почему, если авария на ЧАЭС — это «отсталый совок», катастрофа на Фукусиме — «передовой запад»?

Сравним. Россия и Украина договорились по Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

ФАЭС была построена с огромным количеством нарушений, на которые закрыли глаза международные инспекторы. И если заказчиков ЧАЭС обвиняют в том, что станцию возвели на берегу Припяти, впадающей в Днепр, то как насчет Фукусимы, которую построили на берегу Тихого океана, где бывают землетрясения? Почему резервные генераторы поставили прямо на пляже, а основные — в подвале, чтобы их там залило цунами? Отчего аварийное охлаждение не приспособили к океанской воде? Почему трещины в фундаменте заклеивали бумагой, а сейсмоустойчивость рассчитали на два балла ниже, чем трясло в тех местах?

На все эти вопросы сегодня ответы не ищут, за книгу «Фукусимская молитва» писательницам Нобелевские премии не выдают и не обвиняют в «трагедии» Его Небесное величество, императора Японии Акихито и премьер-министра Наото с его «Демократической партией», при которых случилась Фукусимская катастрофа. Последнее словосочетание также не в тренде.

Вернемся к «отсталому совку». Стоит знать, что ЧАЭС была величайшим достижением ядерной энергетики в истории человечества. Она была в свое время самой мощной в мире. Все шесть энергоблоков РБМК проектировались в 6000 мегаватт. Даже на сегодня она первая по мощности в мире после Касивадзаки-Карива (7965 Мвт). Это был энергетический гигант, просто к 1986 году гигантов в СССР было так много, что их перестали замечать, как сегодня казенные мероприятия в годовщину Чернобыльской катастрофы.

Первые два реактора РБМК для самой мощной в мире АЭС были построены всего за 7 лет. Для сравнения: объект Укрытие-2 (всего лишь ангар — никакого сравнения с высокотехнологичной АЭС) строился 12 лет. Нынешние не способны возвести даже это! А наши отцы, к сведению, проектировали ЧАЭС в далекие 60-е годы! Никто, увы, не сможет сравнить стоимость станции и во сколько обошлись бюджету Украины ежегодные «празднования» (украинский депутат Тищенко назвал годовщину аварии праздником), круглые столы, мероприятия, а также памятники, мемориалы и памятные доски в честь аварии.

Интереснейшая была бы статистика!

Культуртрегеры мифа



Только человек наивный может подумать, что ежегодные, пустопорожние камлания по Чернобылю — казенная инициатива постсоветских властей. Нет, не для того «чернобыльский миф» создавался, насаждался и культивировался столько лет! Увидев, что отношение к мифу меняется и страсти больше не кипят, Запад подарил нам сериал «Чернобыль», которому немедленно был присвоен титул «самого лучшего киновоплощения трагедии». Дав заодно понять, что потомки «отсталого совка» не только не умеют строить АЭС, но даже не способны достойно увековечить собственную историю в жанре кино.

И потребители чернобыльского мифа впитывают это.

Но всё, кроме аутентичного реквизита, в сериале ложь. Не прятал Легасов свою кассету в мусорнике, не наблюдали жители Припяти с детьми в два ночи пожар на ЧАЭС. Не тушил наряд Телятникова пожар на крыше АЭС. Это главный фейк, но не фильма, а самого «чернобыльского мифа». Пожарных и правда послали на крышу, но никакого пожара там не было. Битум не горит, так что наряд поглазел и уехал, схватив смертельные дозы радиации. А почему умерли все, кроме самого Телятникова, — загадка.

Кстати, его сначала хотели отдать под суд за то, что вывел людей в опасную зону без защитных костюмов. Потом дали Героя Советского Союза. На Украине снимают общественно значимый ужастик про Чернобыль © imdb.com

Не ныряли в радиоактивную воду аквалангисты. Это героиновый бред. Гидрокостюмы были выданы вместо ОЗК, потому что воды было по колено.

Академик Леонид Андреевич Ильин, который занимался всеми вопросами защиты населения, настаивал на эвакуации Припяти, а не наоборот, как врет англо-американский сериал. Если напомнить о том, что никакого пожара на станции вообще не было, никто не поверит. А это так и было: плавился реактор и его начинка, но гореть там было нечему. Так что весь эпизод с ночным тушением — исторический фейк.

Наоборот, «пожар» — легенда прикрытия взрыва, которую, чтобы не поднимать панику, подали власти жителям СССР. Но все эти факты никто не напоминает. Наоборот, в памяти народов останется столб дыма, который нарисовали на компьютере для сериала «Чернобыль». Этого не было, ибо реакторы не заправляют автомобильными шинами. Это миф. Его заботливо культивируют, чтобы наш народ пребывал в состоянии генетически неполноценных «совков», никогда не вспомнив, что он прямой потомок великого советского народа — повелителя мира. Сериал «Чернобыль» — пропагандистский «коронавирус».

Он инфицирует всем догму: реакторы РБМК были бракованными, аварийно-опасными, СССР был отсталой страной, советские люди — трусы и дикари.

Чистая правда

СССР был способен обеспечивать миллионы жилищ своих граждан теплом и светом. Ничего подобного ЧАЭС нынешняя Украина возвести не в состоянии. Настоящие причины аварии, увы, не поняты до сих пор. Виноватыми сделали линейный персонал, но сегодня доказано, что вахта не ошибалась.

Реакторы РБМК являются эффективными и безопасными. Но ни одно техническое средство не застраховано от поломок. Запад заставил заглушить ЧАЭС, хотя она рабочая. В Питере, Курске и Смоленске работают братья-близнецы ЧАЭС. Станцию можно расконсервировать и запустить, но Запад делает все, чтобы этого не случилось. Территория ЧАЭС де-факто международный протекторат, там построили ядерный могильник под открытым небом, до 2065-го будут копаться в разрушенном саркофаге ЧАЭС, доставать и разбрасывать по зоне его обломки.

В 2014-м гигантская труба станции была захоронена в здании III энергоблока. Запад платит за физическое разрушение ЧАЭС, чтобы ее нельзя было запустить, — вот вещественное доказательство вредительства.

Жертвой аварии называют Украину, но настоящая жертва — Белоруссия, где 2/3 загрязненных территорий. В Белоруссии зон отчуждения две, и они вдвое больше: только в одной находится 95 деревень. Беларусь последовательно возвращает землю в оборот. Украина до сих пор объявляет 2600 кв. км опасными. Хотя посещение зоны туристам разрешено. Потому что территория ЧАЭС совершенно безопасна. Она превратилась в природный заповедник, фауна и флора восстановили природный баланс благодаря отсутствию людей.