Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон, как и в 2017 году, сошлись на теледебатах в преддверии второго тура выборов. На этот раз манера общения политиков была совершенно иной, но темы для дискуссии остались прежними

Вечером 20 апреля состоялось долгожданное событие избирательной кампании во Франции — теледебаты кандидатов в президенты, прошедших во второй тур. Они необязательны, но стали уже политической традицией с 1974 года.

Интереса словесной дуэли придавал тот факт, что в ней участвуют те же персонажи, что и 5 лет назад: Эммануэль Макрон, действующий глава государства, и представитель «Национального объединения» Марин Ле Пен. За всю историю страны это второй случай, когда одни и те же кандидаты в президенты встречаются на дебатах дважды — Валери Жискар д'Эстен и Франсуа Миттеран, которые и заложили эту традицию, сходились на телевизионной арене 1974 и 1981 годах.

Избиратели и остальные претенденты на высший государственный пост хотели послушать, как Макрон и Ле Пен будут дебатировать, ещё накануне 1-го тура выборов, но хозяин Елисейского дворца отказался, заявив, что никто из президентов, переизбирающихся на 2-й срок, не участвовал в дебатах, да и вообще он «был кандидатом столько, сколько мог, а президентом — столько, сколько нужно было». Быть как Зеленский. Украинский синдром Эммануэля Макрона

Политикам удалось повторить рекорд не только относительно повторной встречи на дебатах, но и по их продолжительности — они дискутировали 2 часа 50 минут, столько же, сколько 10 лет назад Николя Саркози, пытавшийся переизбраться на второй срок, и кандидат от социалистов Франсуа Олланд.

Это была первая и единственная встреча Макрона и Ле Пен в рамках нынешней избирательной кампании, поэтому поговорить им было о чём. И, вероятно, последняя: президент Франции может избираться не более чем на 2 срока подряд. Поэтому в случае победы Макрон выдвигать свою кандидатуру больше не сможет, а Ле Пен уже говорила, если выиграть с 3-го раза не удастся, больше не будет участвовать в президентской гонке.

Светит ли пенсия французам?

Население прежде всего беспокоят вопросы, связанные с уровнем жизни, поэтому кандидаты много внимания уделили обсуждению внутригосударственного устройства.

Пункт, по которому позиции политиков кардинально расходятся, — пенсионный возраст. Макрон хочет поднять его с нынешних 62 до 65 лет к 2030 году, ссылаясь на увеличение продолжительности жизни в стране. Ле Пен же обещает, что в случае её избрания французы смогут выходить на пенсию в возрасте от 60 до 62 лет, а для получения полной пенсии необходимо иметь стаж 40-42 лет.

Кроме того, кандидат от «Национального объединения» считает более эффективным повысить зарплаты на 10% вместо единовременной выплаты в размере €6000 для работников с невысокими доходами, как предлагает нынешний президент. В свою очередь Макрон раскритиковал инициативу Ле Пен по отмене НДС на продукты питания, по его мнению, реализация этой меры окажет очень слабое влияние на рост покупательной способности населения. Она же отметила, что покупательная способность граждан значительно снизилась именно за период правления Макрона. «Платить не сможем». На Украине больше не будет пенсий © коллаж Украина.Ру

«Абсолютный приоритет будущих 5 лет — это возвращение французам их денег. Комплекс мер может позволить вернуть им по €150-200 в месяц», — заверила Ле Пен.

Энергетика — вопрос №1

Снизить НДС она также собирается в энергетической сфере. Тарифы на отопление и электроэнергетику — главная забота французов в частности и европейцев в целом, поскольку цены резко взлетели в результате введённых Западом антироссийских санкций, поэтому этот вопрос кандидаты в президенты также обсудили подробно на дебатах.

Ранее Ле Пен выразила мнение, что цену на энергию устанавливает европейский энергетический рынок, а Франция должна иметь возможность определять её стоимость самостоятельно, поэтому стране следует уйти с этого рынка.

«Реформа европейского рынка не происходит за месяц. То, что вы предложили уйти с европейского энергетического рынка, — это огромная ошибка», — заявил Макрон на теледебатах.

А вот от чего призывает отказаться глава государства вместе с правительством — от импорта газа и нефти из России. Более того, Макрон намерен продвигать эту тему на уровне ЕС. Ле Пен выступает категорически против введения эмбарго, называя его попыткой совершить «харакири». Она подчёркивает, что Россия в случае наложения ограничения со стороны Запада найдёт новые рынки сбыта для своих ресурсов, а для французских граждан и компаний это обернётся серьёзными проблемами.

«Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны. Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, — это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам», — сказала Ле Пен. Французский экономист предрек бунты по всей Европе из-за эмбарго на российский газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Компенсировать дефицит энергоресурсов, который возникнет в случае отказа от российских нефти и газа, Макрон предлагает за счёт развития альтернативных источников. Кандидат от «Национального объединения» уличила главу государства в непоследовательной стратегии в этой отрасли: Макрон закрыл АЭС «Фессенхайм», а к концу срока правления стал выступать за развитие атомной отрасли. Она также напомнила о планах французского лидера возвести десятки парков ветряных турбин вдоль всего морского побережья страны, кроме курортного городка Ле-Туке на побережье Ла-Манша, где, по странному совпадению, находится семейная вилла Макронов.

Как написано в новостных сводках от 2017 года, скриншот которых избирательный штаб Ле Пен продемонстрировал, утверждается, что строительство ветряных турбин у побережья этой коммуны было остановлено из-за протестов местных жителей.

«Я начну демонтаж ветряных турбин. Я демонтирую те, с которыми связаны проблемы соседства. Мы будем проводить референдумы, мы будем спрашивать мнение людей. Мы начнём эту работу, потому что нынешний курс дорого обходится французам, ветряки портят наши ландшафты», — заверила политик.

«Вы собираетесь демонтировать существующие ветряные турбины, что стоит бешеных денег. Я считаю, что деньги налогоплательщиков можно было бы использовать лучше. Ваша стратегия — это полностью атомная стратегия. Это невозможно, и вы не можете заменить в том числе нынешние возобновляемые источники энергии, которые вы хотите демонтировать, на атомные, потому что АЭС, которые мы согласовываем сегодня, вступят в строй в 2035 году!», — парировал ей Макрон, выразив намерение одновременно инвестировать и в атомную, и в возобновляемую энергетику.

Вера в веру

Действующий глава государства предостерёг соотечественников от избрания его соперницы, поскольку это, как он утверждает, может спровоцировать раскол в обществе. Всё дело в намерении Ле Пен запретить ношение хиджаба в общественных местах.

«Это униформа, насаждаемая исламистами. Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом», — пояснила кандидат в президенты.

Макрон обвинил её в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.

«Вы спровоцируете гражданскую войну, если сделаете это. Вы предлагаете, чтобы Франция стала первой страной в мире, которая запретит религиозный символ в общественных местах. Это очень серьёзно», — добавил глава государства.

Однако Ле Пен подчеркнула, что менять свою позицию не намерена, она уверена, что эта мера будет способствовать освобождению женщин.

Франция и ЕС

Из этой темы вытекает тема миграции. Ле Пен сказала в телеэфире, что хотела бы провести референдум по этому вопросу — «необходимо урегулировать проблему массовой незаконной иммиграции». И тут между кандидатами разразился спор относительно места Франции на европейской арене. Шольц крепко задумался. Германия осознала, чего ей стоит поддержка Украины © AFP, Soeren Stache / POOL

«Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером Меркель, а сегодня с канцлером Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», — заявил Макрон.

Он назвал предстоящие президентские выборы референдумом сразу по ряду вопросов: за или против Евросоюза, отношений между Францией и Германией, экологического проекта, светского характера республики. Это была явная отсылка к пунктам программы соперницы, в частности о прекращении сотрудничества Парижа и Берлина по производству оружия. Кроме того, Макрон обвинил Ле Пен в стремлении вывести Францию из ЕС, однако она напомнила, что уже давно отказалась от этой идеи.

«Я уже неоднократно говорила в рамках этой кампании, что стремлюсь реформировать Евросоюз, а не выходить из него — чтобы превратить его в союз европейских наций», — заявила она.

Ле Пен выразила мнение, что курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС призван заменить французский суверенитет европейским, «но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации». Политик выступила против соглашения о свободном торговом обмене, который, по её мнению, подрывает принципы конкуренции, а также против общей аграрной политики ЕС, которая приведёт к значительному падению сельхозпроизводства.

«Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», — продолжила Ле Пен.

В отличие от неё, Макрон поддержал общий рынок ЕС, в том числе рынок рабочей силы.

Без России не обошлось

В контексте внешней политики, конечно же, не обошлось без упоминания России. В ходе нынешней избирательной кампании кандидаты в президенты Франции старались дистанцироваться от Москвы, особенно те, кто ранее имел какие-либо связи с российской стороной.

И тут Макрон пошёл в наступление, припомнив Ле Пен кредит, взятый её партией в 2014 году в Первом Чешско-Российском банке. Тогда эта история вызвала серьёзный резонанс в стране, тем не менее «Национальный фронт» (как называлась её партия до 2018 года) укрепил свои позиции и на региональных, и на департаментских выборах. Макрон против Ле Пен: как выборы президента Франции повлияют на Россию и Украину © AFP, JOEL SAGET, Eric Feferberg

«Вы говорите о своём банкире, когда вы говорите о России, вот в чём проблема, мадам Ле Пен. Вы зависите от российских властей, вы зависите от людей, связанных с российской властью», — заявил Макрон в телеэфире.

Напомнил он также, что для финансирования нынешней избирательной кампании Ле Пен в феврале этого года обратилась за кредитом в венгерский банк в размере €10,6 млн.

«Что-то никто из наших соотечественников не идёт в российский банк, чтобы взять кредит на дом или яхту», — съязвил президент-кандидат.

Ле Пен же напомнила, что в то время ни один французский банк не давал ей и её партии возможность получить ссуду, и намекнула, что Макрон, который в 2014 году занял пост министра экономики, финансов и цифровой экономики Франции, мог быть причастен к созданию этих препон.

«Это нечестно — мешать мне взять кредит во французских банках, а затем предъявлять мне претензии за то, что я обратилась к заграничным учреждениям», — заявила она.

Что касается кредита, то Ле Пен признала, что её политическая сила продолжает гасить задолженность перед Первым Чешско-Российским банком. По информации газеты Le Monde, срок выплаты долга — до 2028 года.

Где Россия, там и Украина. От обсуждения отношений с РФ политики перешли к спору об украинском кризисе. Макрон упрекнул Ле Пен в поддержке вхождения Крыма в состав России, она в ответ напомнила, что ещё в 2014 году «выступала за свободную Украину — независимую от США, РФ или ЕС», а также выразила полную солидарность с украинцами.

Марин отсиживаться в обороне не стала и тоже перешла в нападение — она подчеркнула, что несогласие с результатами референдума в Крыму тем не менее не помешало Макрону устроить пышный приём президенту РФ Владимиру Путину в Версале в 2017 году (причём это был первый иностранный лидер, которого Макрон принял после инаугурации), а в 2019-м — встретиться с российским коллегой в форте Брегансон на юге Франции. В Россию за период правления Макрон совершил 4 визита — столько же, сколько в США, — для сравнения, на Украину — всего 1.

«Мы должны придерживаться проводимой Францией линии с тем, чтобы эта война не переросла в эскалацию, чтобы она не распространилась дальше. Задача Франции заключается в том, чтобы помогать Украине финансами и военными поставками, а также принимать украинских беженцев на своей земле», — так Макрон пояснил позицию государства по украинскому кризису. Зеленский заявил, что хочет сохранить хорошие отношения с Макроном © president.gov.ua

5 лет, а какие перемены!

На дебатах в 2017 году, градус напряжения которых зашкаливал, победу одержал Макрон. Свой проигрыш Ле Пен в преддверии нынешней избирательной кампании объясняла тем, что тогда могла показаться избирателям излишне агрессивной, желая донести до них, какой будет политика Франции в случае избрания её соперника, а надо было больше внимания уделить аргументированному изложению собственных позиций, чтобы показать альтернативу, и обещала учесть прошлые ошибки и не повторять их.

По окончании этих дебатов между соперниками состоялся достаточно милый диалог.

Макрон: Мы стали гораздо более дисциплинированными.

Ле Пен: Да, это действительно так, видно, что мы стали старше.

Макрон: Я этого не заметил. А вот сам я, боюсь, действительно, сильно постарел.

По оценке газеты Le Parisien, в этой словесной дуэли Макрон атаковал, а Ле Пен — была в обороне, а в итоге их дискуссия продемонстрировала антагонизм двух предвыборных проектов. Издание Le Figaro отмечает, что дебаты между действующим президентом и кандидатом от «Национального объединения» выявили новые социологические и географические разломы в стране.

Согласно результатам соцопроса компании Elabe, проведённого для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR, победителем дебатов 59% зрителей назвали Макрона, Ле Пен — 39%.

Президентом, который сможет объединить французов, 36% респондентов считают Макрона, 31% — уверены, что Ле Пен справится с этой задачей лучше, а около 1/3 — сомневаются в способности обоих кандидатов.

49% участников опроса назвали Макрона наиболее динамичным, 36% — наиболее искренним, 44% сочли его проект более качественным. Однако половина опрошенных считает, что действующий глава государства наиболее высокомерный. Столько же респондентов испытывают беспокойство по поводу Ле Пен, но 51% уверен, что именно она может провести больше преобразований, а 37% — что она ближе к тревогам французов.