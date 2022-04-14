На «промывку мозгов» россиян уже потрачено 1,15 миллиарда долларов. Это — деньги американских и европейских налогоплательщиков, всевозможных «демократических фондов», русофобских «гражданских инициатив» и корпоративных доноров евроатлантической ориентации.
Против России ведётся полномасштабная, жестокая и беспринципная информационная война. Вставить ролик с призывами к насилию против общества в детский мультик? YouTube к вашим услугам. Разослать по мессенджерам фотографии изувеченных трупов военнопленных? Ботофермы украинских «активистов» работают круглосуточно. Посеять панику, вымогать деньги у родственников военнопленных, затопить каждый российский гаджет потоком лжи — без перерыва.
В этой войне принимают участие более шести тысяч IT-специалистов. Каждый день на создание и распространение фейков тратится до 24 миллионов долларов США: специалисты Лиги безопасного интернета подсчитали каждый цент. Расходы на один только фейк о событиях в Буче составили более 46 миллионов долларов.
Проведите простой эксперимент. Зайдите на главную страницу Google и наберите в поле поиска слова, которые сейчас на слуху. «Украина». «Война». Кликните на раздел «Новости» и посчитайте, сколько материалов от иноагентов подобрала вам поисковая выдача на первой странице, и сколько — статей российских СМИ.
На повышение нужных заокеанским хозяевам материалов в выдаче поисковиков ежедневно тратится до 700 тысяч долларов — только на оплату труда SEO-специалистов.
Неустанно работает и глобальная «фабрика фейков», производя провокации от нелепых «Призраков Киева» и «роженицы в Мариуполе», оказавшейся фотомоделью, до самых масштабных и кровавых, наподобие инсценировки в Буче.
Последняя, к слову, была поддержана компанией Maxar (подрядчик Пентагона), специализирующейся на спутниковых снимках высокого разрешения. Снимки разложенных украинскими нацистами трупов были растиражированы New York Times и прочими западными медиа. Правда, в открытом каталоге Maxar этих фотографий нет, а те, что есть, — настолько низкого разрешения, что подлог обнаружить невозможно. На это обратили внимание только российские СМИ.
PR-компании и консалтинговые агентства получают до 4 миллионов долларов ежедневно на создание, распространение и продвижение подобных сюжетов.
Популярные блогеры и лидеры общественного мнения, включая тех, кто раньше не занимался политикой, получают за пропаганду ненависти к русским 2 миллиона долларов ежедневно.
Звонки, рассылка сообщений с угрозами, предложения родственникам военнослужащих купить информацию «о судьбе родного человека» — 300 тысяч долларов ежедневно.
«Россия была не готова к информационной атаке, с которой мы столкнулись. Такое было сложно спрогнозировать. Всё это время мы занимали оборонительную позицию, а сейчас нужно переходить к проактивной», — сказала на брифинге Екатерина Мизулина, член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета.
Нужно переходить от защиты к нападению: максимально распространять правду в соцсетях, продвигать и развивать российские инфоплощадки, защищать население от потока лжи, в том числе, в рамках создания киберполиции. Граждане готовы помогать в этом: от россиян поступил колоссальный запрос на помощь Лиге безопасного интернета, заявила Мизулина.
Родителям стоит всерьёз озаботиться цифровой гигиеной детей, которые тоже являются целью недругов России. Установить родительский контроль на гаджеты. Включать им мультики на «Карусели», а не давать в руки планшет с YouTube, который перемежает детский контент с кадрами убийств и истязаний.
А самим взрослым — проверять и перепроверять любую общественно важную информацию. Во-первых, нужно находить первоисточник информации и убедиться в его достоверности: у настоящей новости всегда есть на него ссылка. В большинстве соцсетей официальные аккаунты ведомств отмечены галочкой.
Простые фейки отличаются низкой оригинальностью и чаще всего являются репостами изначальной дезинформации. От массовых рассылок шокирующего контента в соцсетях можно избавиться, блокируя источник и оповещая администрацию ресурса.
Необходимо знать и помнить, что официальные данные о военнослужащих не может предоставить ни один иной орган, кроме Минобороны России. Если вам предлагают заплатить за какую-либо информацию о родственнике, проходящем службу в ВС РФ, либо сообщают о том, что родственник в плену, это работа украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВМСУ) или простых мошенников. Следует отметить, что возможности подделки фотографий и видео с появлением нейросетей достигли таких высот, что человек на первый взгляд вряд ли отличит оригинал от «дипфейка».
Ресурсы, признанные экстремистскими — Facebook*, Instagram*, заблокированы в России не просто так: эти компании последовательно атакуют российское общество, и разрешённые ими прямые призывы к расправам над россиянами — лишь самая грубая часть этой работы.
СМИ-иноагенты и ресурсы, к которым ограничен доступ, пытаются найти множество лазеек, чтобы обойти ограничения — создают приложения для смартфонов, ведут каналы в Telegram и YouTube для продолжения своей деструктивной работы с российским обществом.
Существует и «противоядие» — недавно набравший 719 тысяч подписчиков российский Telegram-канал «Война с фейками». Его авторы оперативно расправляются с дезинформацией, связанной в основном с ходом спецоперации на Украине.
Можно обратиться напрямую в Лигу безопасного интернета — в группу организации Вконтакте можно прислать любую информацию, чтобы её проверили на достоверность, либо сообщить об опасном контенте.
Защита информационного фронта нужна прежде всего каждому человеку в отдельности. Без ответственного и рационального подхода к собственному инфопотреблению можно лишиться самого ценного — свободы мысли.
* Деятельность компании Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской в РФ