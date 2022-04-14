На Россию обрушилась не имеющая аналогов по масштабу волна дезинформации, кибератак и призывов к насилию. Лига безопасного интернета опубликовала шокирующие результаты исследования

На «промывку мозгов» россиян уже потрачено 1,15 миллиарда долларов. Это — деньги американских и европейских налогоплательщиков, всевозможных «демократических фондов», русофобских «гражданских инициатив» и корпоративных доноров евроатлантической ориентации.

Против России ведётся полномасштабная, жестокая и беспринципная информационная война. Вставить ролик с призывами к насилию против общества в детский мультик? YouTube к вашим услугам. Разослать по мессенджерам фотографии изувеченных трупов военнопленных? Ботофермы украинских «активистов» работают круглосуточно. Посеять панику, вымогать деньги у родственников военнопленных, затопить каждый российский гаджет потоком лжи — без перерыва. Разоблачаем фейк про «бомбежку» роддома в Мариуполе © Украина.ру/скриншот

В этой войне принимают участие более шести тысяч IT-специалистов. Каждый день на создание и распространение фейков тратится до 24 миллионов долларов США: специалисты Лиги безопасного интернета подсчитали каждый цент. Расходы на один только фейк о событиях в Буче составили более 46 миллионов долларов.

Проведите простой эксперимент. Зайдите на главную страницу Google и наберите в поле поиска слова, которые сейчас на слуху. «Украина». «Война». Кликните на раздел «Новости» и посчитайте, сколько материалов от иноагентов подобрала вам поисковая выдача на первой странице, и сколько — статей российских СМИ.

На повышение нужных заокеанским хозяевам материалов в выдаче поисковиков ежедневно тратится до 700 тысяч долларов — только на оплату труда SEO-специалистов.

Неустанно работает и глобальная «фабрика фейков», производя провокации от нелепых «Призраков Киева» и «роженицы в Мариуполе», оказавшейся фотомоделью, до самых масштабных и кровавых, наподобие инсценировки в Буче. Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием? © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

Последняя, к слову, была поддержана компанией Maxar (подрядчик Пентагона), специализирующейся на спутниковых снимках высокого разрешения. Снимки разложенных украинскими нацистами трупов были растиражированы New York Times и прочими западными медиа. Правда, в открытом каталоге Maxar этих фотографий нет, а те, что есть, — настолько низкого разрешения, что подлог обнаружить невозможно. На это обратили внимание только российские СМИ.

PR-компании и консалтинговые агентства получают до 4 миллионов долларов ежедневно на создание, распространение и продвижение подобных сюжетов.

Популярные блогеры и лидеры общественного мнения, включая тех, кто раньше не занимался политикой, получают за пропаганду ненависти к русским 2 миллиона долларов ежедневно.

Звонки, рассылка сообщений с угрозами, предложения родственникам военнослужащих купить информацию «о судьбе родного человека» — 300 тысяч долларов ежедневно.

«Россия была не готова к информационной атаке, с которой мы столкнулись. Такое было сложно спрогнозировать. Всё это время мы занимали оборонительную позицию, а сейчас нужно переходить к проактивной», — сказала на брифинге Екатерина Мизулина, член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета.

Нужно переходить от защиты к нападению: максимально распространять правду в соцсетях, продвигать и развивать российские инфоплощадки, защищать население от потока лжи, в том числе, в рамках создания киберполиции. Граждане готовы помогать в этом: от россиян поступил колоссальный запрос на помощь Лиге безопасного интернета, заявила Мизулина. Екатерина Мизулина о том, как соцсети превратились в орудие совершения преступлений, разжигания межнациональной розни, ненависти, экстремизма © личный архив

Родителям стоит всерьёз озаботиться цифровой гигиеной детей, которые тоже являются целью недругов России. Установить родительский контроль на гаджеты. Включать им мультики на «Карусели», а не давать в руки планшет с YouTube, который перемежает детский контент с кадрами убийств и истязаний.

А самим взрослым — проверять и перепроверять любую общественно важную информацию. Во-первых, нужно находить первоисточник информации и убедиться в его достоверности: у настоящей новости всегда есть на него ссылка. В большинстве соцсетей официальные аккаунты ведомств отмечены галочкой.

Простые фейки отличаются низкой оригинальностью и чаще всего являются репостами изначальной дезинформации. От массовых рассылок шокирующего контента в соцсетях можно избавиться, блокируя источник и оповещая администрацию ресурса.

Необходимо знать и помнить, что официальные данные о военнослужащих не может предоставить ни один иной орган, кроме Минобороны России. Если вам предлагают заплатить за какую-либо информацию о родственнике, проходящем службу в ВС РФ, либо сообщают о том, что родственник в плену, это работа украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВМСУ) или простых мошенников. Следует отметить, что возможности подделки фотографий и видео с появлением нейросетей достигли таких высот, что человек на первый взгляд вряд ли отличит оригинал от «дипфейка».

Ресурсы, признанные экстремистскими — Facebook*, Instagram*, заблокированы в России не просто так: эти компании последовательно атакуют российское общество, и разрешённые ими прямые призывы к расправам над россиянами — лишь самая грубая часть этой работы. Данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой - эксперт © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

СМИ-иноагенты и ресурсы, к которым ограничен доступ, пытаются найти множество лазеек, чтобы обойти ограничения — создают приложения для смартфонов, ведут каналы в Telegram и YouTube для продолжения своей деструктивной работы с российским обществом.

Существует и «противоядие» — недавно набравший 719 тысяч подписчиков российский Telegram-канал «Война с фейками». Его авторы оперативно расправляются с дезинформацией, связанной в основном с ходом спецоперации на Украине.

Можно обратиться напрямую в Лигу безопасного интернета — в группу организации Вконтакте можно прислать любую информацию, чтобы её проверили на достоверность, либо сообщить об опасном контенте.

Защита информационного фронта нужна прежде всего каждому человеку в отдельности. Без ответственного и рационального подхода к собственному инфопотреблению можно лишиться самого ценного — свободы мысли.

* Деятельность компании Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской в РФ