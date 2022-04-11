Сразу несколько спикеров Вооружённых сил Украины заявили о возможных провокациях в Приднестровье. Запад испытывает на Украине новое оружие. Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала о своей жизни. Украинские военные продолжают нести потери

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось о возможных провокациях в Приднестровье. Данилов рассказал о статусных беглецах, что происходит в Мелитополе, Грузию попрекнули словами Руставели, новая администрация в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 11 апреля © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Не исключается проведение ВС РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства», — сообщил Генштаб ВСУ.

Схожее заявление сделали и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Касательно возможных провокаций со стороны россиян, которые находятся на временно оккупированной территории Молдавии в так называемом Приднестровье. Хочу сразу предупредить, что об этих намерениях и их запланированных исполнителях мы знаем всё. Контрдиверсионная работа длится, не о всех мерах можем сказать», — заявил Братчук.

С учётом того, что как правило такие обвинения появляются тогда, когда сами украинские военные осуществляют или готовятся осуществить подобную провокацию, можно ожидать атаку ВСУ на Приднестровье или попытки втянуть в происходящее на Украине Молдавию.

Тем более ранее сообщалось о том, что Украина стягивает к Приднестровью силы. Так, в ряд приграничных сёл в Одесской области прибыли бойцы ВСУ. Некоторые из них разместились в школах. В ряде приграничных районов ввели комендантский час.

Кроме того, Украина устраивала ранее провокации в самом Приднестровье.

Так, 21 марта в ПМР пытались сорвать учебный процесс.

«"Смерть русским": в Приднестровье разослали террористические сообщения о минировании школ. Злоумышленники пишут об "освобождении Приднестровья от российской оккупации". В случае невыполнения столь странного требования угрожают взрывами детей в школах. В данное время идёт эвакуация», — сообщала журналистка Неля Ишмеева. «Азов», море и моряки, Европа выбирает войну. Итоги 10 апреля на Украине © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Похожие сообщения распространил и ряд других Τelegram-каналов.

Полигон по имени Украина

Украина может стать полигоном для проверки в бою дронов-камикадзе Switchblade, сообщил канал CNBC.

Ранее СМИ сообщили о поставках этих дронов на Украину. Так, утром 5 апреля агентство Bloomberg сообщило о намерении США отправить Украине дроны Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние до 40 км и зависать в воздухе в течение 40 минут.

Эти беспилотники наносят удар «противотанковым снарядом». Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующий боеприпас.

Как сообщили источники издания, Пентагон будет закупать эти беспилотники непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов. Ранее сообщалось о намерении отправить на Украину дроны Switchblade-300, которые используются против пехоты.

«Использование Switchblade на Украине может стать наиболее значительным применением оружия в бою, поскольку неясно, как часто американские военные использовали дроны-убийцы на поле боя», — указывалось в сообщении канала CNBC.

По его данным, обращению с этими беспилотниками много недель обучалась группа украинцев, которая только на днях покинула США. Их тренировали в учебном центре спецназа в городе Билокси, штат Миссисипи. МиГ-29 для Украины, Зеленский рассказал о «сердце войны», Подоляк и Арестович назвали срок победы, смерть беглецов. Хроника событий на Украине на 17:00 10 апреля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Телеканал отмечает, что украинские военные находились в этой спецшколе ещё до начала спецоперации ВС РФ.

Это означает, что США давно планировали поставлять на Украину такие барражирующие боеприпасы и другое новейшее наступательное вооружение, что в свою очередь является косвенным подтверждением подготовки Украиной при помощи западных союзников наступательной операции в Донбассе и Крыму.

Откровения Зеленской

Жена президента Украины Владимира Зеленого Елена рассказала о том, как она живёт. По её словам, ей и детям запретили остаться с Зеленским в помещениях Офиса президента. С начала войны президент контактирует с семьей только по телефону.

«В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним. Но президентский офис превратился в военный объект, и нам с детьми запрещалось там оставаться. Нам приказали перебраться в безопасное место — если в Украине сейчас можно найти безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону», — заявила она в интервью Vogue.

По её словам, она не верила в происходящее до последней минуты. Так, 23 февраля, по её словам, в семье Зеленого занимались обычными делами, но были напряжены, ведь повсюду «было много разговоров о возможном вторжении».

«Я проснулась где-то между 4 и 5 утра от стуков. Я не сразу поняла, что это взрыв. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме "Началось", — это всё, что он сказал», — рассказала она. «Азов» захватил суда, участие ЕС в битве за Донбасс, трофейная техника, мародёры Ирпеня, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 10 апреля © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

По её словам, на тот момент Зеленскую волновали дети.

Её муж попросил подождать дальнейших указаний, и посоветовал собрать предметы первой необходимости и документы, "и ушёл из дома"», — сказала Зеленская.

В то же время некоторые заявляют, что на самом деле Зеленскую заблаговременно эвакуировали с Украины.

Тем более, как заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, власти знали о времени начала спецоперации ВС РФ.

«Они (власти. — Ред.) их убрали вообще (семьи. — Ред.) из Украины. Они будут их секретненько завозить и показывать: "Вот, на самом деле, она была в соседней комнате". Это ложь! Они все покинули Украину. Они знали, но ничего не сказали [людям]», — заявил медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя заявления Арестовича.

Ранее он также заявлял, что Зеленский вывез свою семью в Европу.

Потери Украины

Утром 11 апреля во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил», — сообщил Конашенков.

Речь может идти об уничтожении установки, переданной Украине Словакией. При этом власти последней до брифинга Минобороны РФ отрицали факт уничтожения С-300. Повестка для «дурака», обмен пленными, гаубицы из Германии, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 10 апреля © commons.wikimedia.org,

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "ОСА-АКМ"», — рассказал Конашенков.

Он также рассказал о том, что в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое были уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

«В результате нанесения высокоточных ударов в районах населённых пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов», — отметил Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного Изюма были сбиты в воздухе два украинских Су-25.

«Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области. В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолёт Ми-24», — отметил Конашенков.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России были поражены 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 129 самолётов, 99 вертолётов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники, подытожил официальный представитель Минобороны.

Обстановка на Украине остаётся напряжённой.