Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выдал убитую «азовцами» в Мариуполе девушку за жертву пыток под Киевом. Великобритания не согласилась на проведение заседания Совбеза ООН по Буче. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс

Фото замученной девушки, на теле которой выжгли свастику, Арестович опубликовал в соцсетях. Киеву дадут больше оружия, Кадыров рассказал о Мариуполе, Орбан назвал Зеленского противником, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 4 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Тело девушки, которую запытали до смерти в Гостомеле. Выжжена свастика», — написал он.

Между тем, это фотография — скриншот из видео американского журналиста Патрика Ланкастера из Мариуполя. Видео было снято ещё 27 марта.

«Найдена убитая женщина со следами пыток на "украинской военной базе" в подвале мариупольской школы», — подписал Ланкастер видео.

На следующий день, 28 марта, Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина начал расследование этого преступления.

«По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов" долгое время издевались над девушкой — жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов», — указано в сообщении.

Как отмечалось, следствие выяснит обстоятельства произошедшего и установит личности боевиков, причастных к данному преступлению.

Таким образом, действия Арестовича — попытка заявить о новых жертвах среди мирного населения, притом уже в Гостомеле. И это несмотря на то, что в Гостомеле уже были украинские журналисты и ни о чём подобном они не сообщали. Украинские дети пропадают, провокация в Буче. Хроника событий на Украине на утро 4 апреля © AP, Sergei Grits

Впрочем, сегодня Арестович активно разгоняет версию о якобы причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче.

«Наш источник в Офисе президента рассказал, что на Банковой большой скандал, из-за видео Нацполиции, которое выложили в сеть по указанию Антона Геращенко с зачисткой Бучи. Именно это видео сильно диссонирует с кадрами убитых жителей, которые вчера облетели весь мир, но сделанными на два дня позже зачистки и не вошедшими в отчёт Нацполиции, что вызывает теперь вопросы. Арестович считает действия Геращенко сознательной провокацией, ведь видео вызывает много вопросов, почему нет погибших людей на улицах, а мэр города просто рапортует о зачистке», — сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Резидент».

Тем временем Великобритания, министр иностранных дел которой Элизабет Трасс и дала старт информационной кампании по обвинению российских военных в произошедшей в Буче трагедии, заблокировала проведение Совбеза ООН по данной теме.

Совбез с оговорками

Как сообщила 4 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, Великобритания заблокировала проведение заседания Совета безопасности ООН.

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — написала Захарова в своём Telegram-канале. Убийства в Буче, призывы к убийству русских. Итоги 3 апреля на Украине © пресс-служба президента Украины

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что российская сторона попросила провести в понедельник заседание СБ ООН из-за ситуации в Буче.

В понедельник, 4 апреля, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом заявил о фейковой атаке на Россию в связи с произошедшим в Буче.

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров заявил, что в городе «была устроена инсценировка», которую, по его словам, «разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские дипломаты всё же будут продвигать тему Бучи на заседаниях Совбеза ООН.

«Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьёзная», — указал Песков.

Он подчеркнул, что к российской аргументации миру следовало бы прислушаться.

«Ситуация, безусловно, серьёзная. И здесь, собственно, мы бы, наверное, требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, не спешили с огульными обвинениями, а всё-таки чтобы они запросили информацию из разных источников и, как минимум, прислушались к нашей аргументации», — отметил Песков. «Убивать по всему миру», визит греческого министра в Одессу, новые подробности о Буче. Хроника событий на Украине на 17:00 3 апреля © dnepr.com

Но Украина, Великобритания, США и их сателлиты делают всё, чтобы обвинить Россию в том, что делали украинские неонацисты.

Как уже удалось установить, к расстрелу мирных жителей в Буче может быть причастна «группа Боцмана» — группировка бывшего члена «Азова» Сергея Коротких, известных под позывными Боцман и Малюта. Свидетельство причастности Коротких к убийствам мирных жителей — видео у него в Telegram-канале, на котором боевики его группы спрашивают, стрелять ли им по людям без синих лент на рукавах и получают утвердительный ответ.

Тем временем Украина продолжает обстреливать Донбасс.

Обстрелы Донбасса

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории республики более 100 снарядов из 152 и 122-мм ствольной артиллерии.

Под обстрелы попали районы шесть населённых пунктов ДНР.

«В результате украинской агрессии 21 мирный житель, в том числе один ребенок, получил ранения. Повреждены девять жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и два транспортных средства», — сообщил Басурин.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ выпустили 75 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» и минометов калибра 120-мм по населённому пункту Донецкий. Наркотики в украинской армии, что произошло в Буче, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 3 апреля © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кроме того, как сообщил Филипоненко, с начала текущих суток украинские военные продолжили обстрелы Донецкого с применением артиллерийского орудия калибра 152-мм.

В Донбассе продолжаются бои. Как сообщил в 13:38 по Донецку и по Москве Telegram-канал «Донбасс решает», Вооружённые силы ДНР вышли на окраину Нью-Йорка. Именно так украинская власть переименовала посёлок городского типа Новгородское.

Обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой.