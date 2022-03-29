Сейчас он также оправдывает действия своих подчиненных, которые пытают и убивают военнопленных или украинцев, заподозренных в поддержке россиян. По его заявлению, все видео с пытками, выложенные украинскими военнослужащими, были якобы постановочными.
Залужный — уроженец города Новоград-Волынский Житомирской области. Он окончил сначала машиностроительный техникум, а в 1997 году — Одесское высшее командное училище. После чего служил командиром взвода, учебной роты и затем — батальона.
В 2005 году поступил в Национальную академию обороны. Здесь он изучал боевое применение механизированных и танковых соединений. В 2007 году был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в городе Яворов Львовской области. С 2009 по 2012 год командовал 51-й отдельной механизированной бригадой в Волынской области.
В 2014 году окончил Национальный университет обороны Украины. И как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки был награждён переходящим мечом королевы Великобритании. Получив награду ее величества британской королевы и ободренный высоким вниманием, Залужный отправляется в Донбасс, воевать с «пророссийскими сепаратистами».
Летом 2014 года был назначен заместителем командира сектора «С» в войне против республик Донбасса. В частности, под его командованием украинские военные захватили село Южное под Горловкой и продвинулись в районе Волновахи, откуда только недавно были выбиты. Он успел также побывать во главе почти всех группировок, которые там создавались. В 2017 году за войну со своим же народом получил генеральские погоны. Затем дослужился до звания начальника штаба Объединенных сил. Кроме того, в 2018 году Залужный был первым заместителем командующего ООС.
Свои аккаунты в соцсетях до назначения на пост командующего ВСУ он вел на русском языке. На украинский перешел только в прошлом году. Сторонники Петра Порошенко называли его ставленником главы Офиса президента Андрея Ермака.
Летом прошлого года Залужный лично командовал учениями в Ровенской области, на которых отрабатывались, в частности, удары турецкими «Байрактарами» и американскими «Джавелинами» в наступательном бою, что может говорить о намерениях полномасштабной атаки на Донецк и Луганск еще в прошлом году.
Украинские СМИ особо подчеркивали тот факт, что Залужный — офицер уже не советской школы и нацелен в первую очередь на взаимодействие с армиями стран НАТО.
«Общий курс на реформирование Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям», — говорил Залужный.
Украинские военные, которых летом прошлого года опрашивало издание «Страна», тоже подчеркивали его акцент на стандартах НАТО. «Залужный — сторонник перестройки армии под стандарты НАТО. Логистика и подготовленный тыл для него главное условие современной армии», — рассказывал изданию «Страна» майор ВСУ. Еще один офицер называл его «осторожным педантом». «Залужного в войсках не очень знают. Он больше в тени держался и не особо светился, на совещаниях не лез со своим мнением вперед. Осторожный и педантичный, любит обставляться рапортами и отчетами на любой случай», — говорит офицер. Другие также отмечали, что он человек жесткий и немногословный.
Свою карьеру Залужный объяснял своей исполнительностью. «Мое продвижение по службе происходило как у нормального военного. Меня назначали — я приступал к исполнению обязанностей. Предлагали другую — тоже двигался», — рассказывал генерал.
В целом же можно сказать, что Залужный дослужился до звания генерала, а затем командующего ВСУ по двум причинам. Во-первых, он не слишком амбициозный и на роль Пиночета явно не метит. Его двигают, как пешку в игре. Он молча исполняет приказы, как обычный служака.
Во-вторых, весь период своей службы Залужный ориентировался на тактику и стратегию НАТО, а затем продолжил реформы, которые должны помочь руководству Альянса эффективнее управлять украинской армией в его борьбе с РФ.