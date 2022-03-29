В ходе российской операции на Украине ВСУ командует генерал Валерий Залужный, который еще осенью прошлого года заявил, что хочет прокатиться по Красной площади и Арбату на танке под музыку и с украинским флагом. На посту командующего ВСУ он сменил Руслана Хомчака в июле прошлого года

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Залужный — уроженец города Новоград-Волынский Житомирской области. Он окончил сначала машиностроительный техникум, а в 1997 году — Одесское высшее командное училище. После чего служил командиром взвода, учебной роты и затем — батальона.

В 2005 году поступил в Национальную академию обороны. Здесь он изучал боевое применение механизированных и танковых соединений. В 2007 году был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в городе Яворов Львовской области. С 2009 по 2012 год командовал 51-й отдельной механизированной бригадой в Волынской области.

В 2014 году окончил Национальный университет обороны Украины. И как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки был награждён переходящим мечом королевы Великобритании. Получив награду ее величества британской королевы и ободренный высоким вниманием, Залужный отправляется в Донбасс, воевать с «пророссийскими сепаратистами».

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Свои аккаунты в соцсетях до назначения на пост командующего ВСУ он вел на русском языке. На украинский перешел только в прошлом году. Сторонники Петра Порошенко называли его ставленником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Летом прошлого года Залужный лично командовал учениями в Ровенской области, на которых отрабатывались, в частности, удары турецкими «Байрактарами» и американскими «Джавелинами» в наступательном бою, что может говорить о намерениях полномасштабной атаки на Донецк и Луганск еще в прошлом году.

Украинские СМИ особо подчеркивали тот факт, что Залужный — офицер уже не советской школы и нацелен в первую очередь на взаимодействие с армиями стран НАТО.

«Общий курс на реформирование Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям», — говорил Залужный.

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Свою карьеру Залужный объяснял своей исполнительностью. «Мое продвижение по службе происходило как у нормального военного. Меня назначали — я приступал к исполнению обязанностей. Предлагали другую — тоже двигался», — рассказывал генерал.

В целом же можно сказать, что Залужный дослужился до звания генерала, а затем командующего ВСУ по двум причинам. Во-первых, он не слишком амбициозный и на роль Пиночета явно не метит. Его двигают, как пешку в игре. Он молча исполняет приказы, как обычный служака.

Во-вторых, весь период своей службы Залужный ориентировался на тактику и стратегию НАТО, а затем продолжил реформы, которые должны помочь руководству Альянса эффективнее управлять украинской армией в его борьбе с РФ.