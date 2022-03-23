Увидев решимость РФ противостоять угрозам и суровым санкциям со стороны США, Китай также смело высказывает своё мнение по ситуации на Украине сейчас и в будущем окажет сопротивление иностранному вмешательству во внутренние дела. Такое сближение Москвы и Пекина заставляет нервничать американские власти, призналась замгоссекретаря Виктория Нуланд

США оказывают беспрецедентное давление на своих союзников по всему миру, чтобы те встали на сторону американцев в украинском вопросе. Им приходится вторить Вашингтону, в том числе на таких международных площадках, как ООН, вопреки собственной позиции, хотя большинство стран поддерживает Россию, говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Парадоксальными на этом фоне выглядят попытки Соединённых Штатов принудить к солидарности Китай — своего главного врага. Китайцы восхищены Путиным и его дипломатией - Global Times © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 21 марта заявила: «Что мы хотим услышать от КНР, так это осуждение происходящего «на земле». Наш взгляд заключается в том, что устное осуждение действий президента Путина и действий российских военных важно и крайне необходимо».

Ответом китайской стороны было очередное подтверждение намерения и дальше развивать тесное сотрудничество с Россией, в том числе продвигать равноправные и взаимовыгодные, нормальные торгово-экономические отношения. Более того, о неизменности позиции Пекина председатель КНР Си Цзиньпин лично сказал президенту США Джо Байдену во время переговоров в видеоформате.

О дружественных отношениях с Россией и нормальных экономических связей с ней в интервью телекомпании CBS 20 марта попытался рассказать и посол КНР в США Цинь Ган, но это явно не то, что ожидали услышать на американском телеканале: за 9 минут эфира ведущая перебила дипломата 23 раза.

— Не будьте так наивны… Я бы удивился, если бы Россия отступила из-за осуждения…

— Она отступит, если ваш президент попросит Владимира Путина отступить…

— Мы продолжим настаивать на продолжении переговоров и прекращении огня. Осуждение не поможет — нам нужны мудрость, смелость и дипломатия. Не Западом единым. Как Азия поддерживает спецоперацию России на Украине © REUTERS, Anushree Fadnavis

«Мы особенно обеспокоены тем, что Россия и Китай интенсивно сотрудничают в контексте этого конфликта», — сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу NDTV в ходе визита в Индию.

Поняв, что переубедить КНР не получится, американские власти подняли болезненную для Китая тему, о которой с начала военной спецоперации РФ на Украине не вспоминали ни разу. 21-го числа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против китайских чиновников, якобы причастных к нарушению прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств как в самом Китае, так и за его пределами, в том числе в США.

Глава американского внешнеполитического ведомства обвинил Пекин в преследованиях уйгурских активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также в нарушении основных свобод в Гонконге и репрессиях в Тибете.

Цинизма ситуации добавляет то, в какой день Вашингтон расширил санкции — в Китае траур по 132 жертвам авиакатастрофы на юге страны. Американские власти не выразили Пекину соболезнования, но Национальный совет по безопасности на транспорте США всё-таки назначил экспертов, которые примут участие в расследовании причин крушения самолёта, произведённого в Штатах.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указал на политические предрассудки и ложь в многочисленных заявлениях Соединённых Штатов о Китае и призвал перестать без всяких оснований клеветать на Китай.

«Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», — добавил Вэньбинь.

А переживать американским чиновникам есть из-за чего.

«Меры России по противодействию гегемонии США подают Китаю полезный пример, вдохновляя на сопротивление иностранному вмешательству в будущем», — заявляет старший исследователь китайского аналитического центра Huayu Хуа Пин. Синолог Малявин рассказал, в каком случае Китай нападёт на Тайвань © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Однако это вовсе не означает, что Пекин решится провести спецоперацию, аналогичную российской на Украине, чтобы, например, воссоединить материковый Китай с Тайванем, который периодически сравнивают с Крымом, хотя это две большие разницы: как объяснил на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И, тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая, а Крым — спор между двумя странами.

Воздержаться от спекуляций на теме взаимоотношений Пекина и Тайваня и придерживаться официальной позиции китайской стороны призвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В свою очередь Хуа Пин не исключает, что в будущем КНР всё же будет вынужден бороться за воссоединение страны, и вот тогда Вашингтон может прибегнуть к различным уловкам для оправдания своего вмешательства.

«Завершение воссоединения родины и осуществление национального возрождения — это то, чего мировые гегемонисты не хотят видеть ни в коем случае», — подчёркивает аналитик.

А Китай, как и Россия, неизменно остаётся в центре внимания Соединённых Штатов.

«В течение тридцати последних лет целью бездарной и примитивной игры США была Россия. Объяснение одно — она враг. Значит, надо Россию унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить.

Давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке всё удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. А дальше следующая цель — тотальное ослабление Китая. И тогда остаётся лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю», — написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.