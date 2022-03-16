Западные СМИ игнорируют существование нацистских и других крайне правых групп на Украине, не говорят об их безнаказанности или преуменьшают их влияние и опасность. Об этом говорится в статье канадского журналиста Эндрю Митровицы, опубликованной 15 марта на англоязычной версии сайта катарского телеканала «Аль-Джазира»

«Страдающие амнезией» журналисты и политики утверждают, что Украина населена исключительно любящими демократию поклонниками плюрализма мнений, а тот, кто с этим не согласен, будет немедленно назван апологетом Владимира Путина или его марионеткой, иронизирует постоянный автор канала.

«Тем не менее, даже в эти ужасные времена, наполненные страданиями и смертью, должна быть возможность бросить вызов преобладающему мнению о том, что Украина является прекрасным демократическим оазисом», — пишет далее Митровица.

«Толпа будто получала несказанное удовольствие». Украинские националисты и Львовский погром © Yad Vashem

Он далее утверждает, что из интернета исчезли многие из опубликованных ранее материалов, в частности, опубликованные в 2018 году агентством Reuters и в 2019 году изданием The Nation, которые подробно описывали существующую на Украине сеть откровенно фашистских групп и лиц, охватывающую армию, полицию, правительство и чиновничий аппарат страны.

Это было сделано «в спешке, чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность с осаждёнными украинцами», пишет канадский автор.

То же самое происходит с историями об «отвратительных еврейских погромах на Украине» во время Второй мировой войны и гораздо более недавних и тревожных проявлениях антисемитизма, таких как факельные марши и скандирование «Евреи — вон!», нацистские приветствия и безграмотные отрицания Холокоста, указывает Митровица.

В 2014 году, когда «захват Путиным Крыма» показал несостоятельность украинской армии, крайне правые боевики, такие как формирование «Азов», заполнили образовавшийся вакуум, выступив против «поддерживаемых Россией сепаратистов». Атошники против цыган. На Украине начались этнические чистки и погромы © AFP, Anatolii STEPANOV

«Как только этим группам удалось оттеснить поддерживаемых Россией сепаратистов из таких стратегически важных городов, как Мариуполь, они не только добились широкой легитимности, но и заслужили бурные похвалы от украинского правительства», — говорится в статье.

В частности, тогдашний президент Украины Пётр Порошенко назвал их «лучшими воинами» страны, напоминает Митровица.

Некоторые из этих боевиков в конечном итоге были включены в состав украинских силовых структур.

Другие ультранационалистические группы предпочли действовать независимо, привлекая единомышленников-фашистов через молодежные летние лагеря.

Они безнаказанно нападают на неугодных им местных политиков, цыган, мероприятия ЛГБТ, активистов антифашистских, экологических и феминистских групп, рассказывает журналист.

Некоторые комментаторы утверждают, что со временем украинские неонацистские группы превратились в «маргиналов». Однако слишком многие украинцы продолжают относиться к ним с благодарностью и восхищением и разделяют их идеологию, отмечает Митровица.

В 2012 году крайне правая партия «Свобода» получила два миллиона голосов, или немногим более 10 процентов голосов избирателей Украины. «Свобода» готовится «проводить» Зеленского в США © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Это правда, что с тех пор привлекательность этой партии пошла на убыль.

Однако друзей Украины должны беспокоить не электоральные результаты ультраправых групп, а нежелание или неспособность государства противостоять им и положить конец их безнаказанности, говорится в статье.

В 2014 году, после начала конфликта в Донбассе, украинское государство открыто приняло всех, кто был готов за него воевать, включая неонацистов.

«Сегодня в Украине снова, так сказать, все руки на палубе (т. е. задействованы все. — Ред.), чтобы предотвратить путинские имперские планы. И некоторые из этих украинских рук отвратительны до невозможности», — подытоживает канадский автор.