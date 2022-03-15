Министерство обороны России пообещало уничтожать иностранных наёмников на Украине. Одессу посетил Бернар-Анри Леви. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал дату заключения договора с Россией

Заявление Минобороны РФ прозвучало на вечернем брифинге 14 марта. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наёмников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск.

«Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран. Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Хочу повторно предупредить: никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились», — подчеркнул Конашенков. Трагедия в Донецке, подготовка к битве за Киев. Итоги 14 марта на Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Тем временем продолжают выясняться подробности по поводу ликвидированных на Яворовском полигоне наёмников.

Как сообщили британские СМИ, во время удара ВКС на полигоне погибло три бывших британских спецназовца. По данным журналистов, также было ранено около 200 наёмников.

Также Конашенков рассказал об ответе Минобороны РФ на удар украинской армии по Донецку, от которого погибло 20 мирных жителей.

«В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений. Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны», — заявил Конашенков.

Примечательно, что на этот раз ранее умалчивающие о подобных предупреждениях Минобороны РФ украинские СМИ всё же сообщили.

При этом они практически проигнорировали новость о трагедии в Донецке. Сообщения о ней были лишь со ссылкой на ответ Минобороны Украины в духе «сами себя обстреляли». Умолчали о трагедии в Донецке и западные СМИ. Ответственные за трагедию в Донецке, вырвавшиеся из Мариуполя, налоги и инсулин. Хроника событий на Украине на 17:00 14 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тем временем всё больше одесситов переживают о судьбе родного города. Причина — появление в нём одиозного общественного деятеля из Франции.

Стервятник в Одессе

Вечером в понедельник, 14 марта в соцсетях появилась фотография главы Одесской областной военной администрации, бывшего командира батальона «Айдар» Максима Марченко прогуливающегося по городу с французским общественным деятелем Бернаром Анри-Леви.

Эта фотография встревожила многих одесситов.

«Ничего такого, просто военный губернатор Одесской области проводит экскурсию по Одессе для евроатлантического "пса войны" Бернара-Анри Леви — одного из идеологов американских бомбёжек Сирии, Ливии и Югославии. Походу, нам тут ж**а», — отметил главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Другой одессит — писатель, историк и политолог Лев Вершинин, хоть и живёт сейчас в Испании, тоже обеспокоен визитом француза в Одессу. Пушилин пообещал ускорить наступление, «Азов» расплодился, «Оракул» ответил Зеленскому. Хроника событий на Украине на 15:00 14 марта © realtribune.ru

«Многократно проверено: прилет этого автора "теории метаморфической реальности", подразумевающей, что "мир есть то, что творит мудрец, подчиняясь своей прихоти", бы он ни прилетел гарантировать поддержку, гарантирует вскоре после его убытия тлен, кровь и пепелище. И вот теперь он в Одессе, сопровождает военного преступника Марченко, готовящего город к (по мнению месье Леви) "великой эсхатологической битве". В связи с чем, полагаю, Одессе п****ц (Одесса обречена. — Ред.). Кто еще способен бежать, бегите. Если что-то по итогам останется, вернуться всегда сможете, а жизнь не вернешь…», — предупредил Вершинин.

Самому Леви не впервой бывать на Украине.

В 2014 году в феврале за девять дней до начала самых кровавых событий на Майдане, а затем и госпереворота, Леви выступил на главной площади Украины.

«Я французский гражданин, я европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередном призвании, я также украинец», — заявил он собравшимся 9 февраля.

Не все из тех, кто слушал эти слова Леви, пережили следующие две недели. Атака на центр Донецка, переговорам поменяли формат, ВСУ прикрылись детьми. Хроника событий на Украине на 13:00 14 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

За три года до своего выступления на Майдане Леви поддерживал других протестующих — в Ливии. Он агитировал за скорейшее свержение Муаммара Каддафи, выступая категорически против мирного решения противоречий Каддафи и протестующих.

«Конечно, нет любым переговорам!» — указал он в интервью Le Parisien в августе 2011 года.

Тогда же он сделал пугающий прогноз.

«Вот подождите, Каддафи падет, обязательно падет, и вы увидите весёлый огонь во всем регионе. Возникнет "ливийский прецедент", возникнет "казус Каддафи". Итак, чтобы помочь сирийцам, мы обязаны победить в Ливии», — заявил Леви.

Заполыхавшая после «Арабская весна» в итоге привела к обрушению стабильной, безопасной и более-менее сытой жизни в государствах Магриба и Ближнего Востока, гуманитарному кризису в Северной Африке, волнообразному росту количества беженцев из региона в Европу, росту работорговли и терроризма. Немногие государства оправились после «весёлого огня», о котором говорил Леви.

За три года до своих призывов давить на Ливию француз призывал разделаться с Россией. Он поддержал Грузию во время августа 2008 года. При этом он не стеснялся врать, говоря о том, что Гори был россиянами «сожжен, разграблен и превращен в город-призрак», чем вызвал гнев даже тех, кто с ним вместе посещал Гори. Чеченцы в Мариуполе, 10 километров до Киева, украинские потери, СССР «помогает» ВСУ. Хроника событий на Украине на 11:00 14 марта © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

«Если он в состоянии отличить солдат от боевиков, то флаг ему в руки! Если он учуял запах разложения, то я ничего не почувствовала. Он еще пишет, что Гори был сожжен, разграблен и превращен в город-призрак. Но в тот момент, о котором идет речь, никто из нас этого с уверенностью сказать не мог — просто потому, что нас там не было. В конце концов, мы не доехали полутора километров до Гори», — резко отреагировала на слова французского философа его соотечественница — член Европарламента Мари-Анн Излер-Бегин, которая вместе с Леви была в группе, почти добравшейся до Гори.

Однако другие европейские политики бросились повторять слова Леви и обвинять армию России в мародёрстве.

За девять лет до этого — в 1999 году Леви призывал бомбить Югославию и защищал террористическую группировку «Армия освобождения Косово», лидеры которой — Хашим Тачи и Рамуш Харадинай уже и на Западе признаются ответственными за торговлю людьми, органами, полученными от убийства мирных жителей, наркотиками и другие преступления.

Впрочем, ни Тачи, ни Харадинай не осуждены. А террористы из «Армии освобождения Косово» уже предложили нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому свою помощь в боях с ВС РФ.

Также Леви агитировал за то, чтобы Запад официально признал чеченских боевиков законными властями и начал налаживать связи с «президентом Ичкерии» Асланом Масхадовым. Кого именно ликвидировали под Львовом, химическая диверсия под Авдеевкой, выжженная земля. Хроника событий на Украине на утро 14 марта © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Леви стал прообразом дискурсмонгера Бернара-Анри Монтень Монтескье в романе Виктора Пелевина S.N.U.F.F.

Сейчас Леви в Одессе — он уже выложил видео из города у себя в Facebook — и городу это не сулит ничего хорошего. В сети уже распространили фото того, как под прикрытием памятников архитектуры в городе оборудованы огневые точки. Сам националист Марченко уже заявил о готовности вести в городе бои.

«Существует угроза высадки десанта на наше побережье. Но наши военнослужащие готовы к этому. И всё, что увидит враг — это дно Чёрного моря», — заявил Марченко.

Одесситам лишь остаётся пожелать выжить. Приезд такого стервятника, как Леви, не сулит ничего хорошего.

Тем временем украинские власти определились со сроком ведения боевых действий.

Когда подпишут договор

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продолжении действия военного положения на 30 дней начиная с 05:30 (06:30 по Москве. — Ред.) 26 марта, сообщили украинские СМИ в ночь на 15 марта.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал приблизительную дату подписания договора с Россией.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас "вилка": сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным… или в ближайшее время договоримся: неделя, две. Или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — заявил Арестович.

А сам Зеленский в ночном обращении к народу 15 марта сообщил, что переговоры с Россией продолжатся и в этот день.

Тем временем обстановка на Украине остаётся напряжённой.