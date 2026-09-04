Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника - 04.09.2026 Украина.ру
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Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника
Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника - 04.09.2026 Украина.ру
Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника
Советник президента Украины Сергей Бескрестнов признал, что Россия обогнала Украину в применении искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Об этом 4 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
2026-09-04T13:15
2026-09-04T13:15
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По его словам, российские дроны уже оснащены нейросетями, способными автономно распознавать и атаковать цели без участия оператора.Он также предположил, что рано или поздно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут закрывать всю территорию России, что сделает навигацию по спутниковым сигналам невозможной. Однако, по его словам, российские дроны уже готовы к такому сценарию."Россия уже занимается автономным полетом и автономным поиском цели. У них уже есть эти "Молнии". Когда я открываю их данные, то вижу названия объектов, с которыми уже работает нейросеть: например, танк, машина, железная дорога, локомотив. То есть у них уже есть нейросеть, наученная искать и атаковать нужную цель", — пояснил советник.Он добавил, что российские нейросети способны распознавать даже военных по наличию оружия. При этом Украина, по его признанию, пока массово не применяет эту технологию."Россияне обогнали нас в технологии применения нейросетей непосредственно на борту БПЛА. У них стоит, например, Jetson Nano, и работает нейросеть YOLO пятой версии — довольно старая модель, но она хорошо справляется с распознаванием визуальных объектов. Они обучают эту нейросеть уже, по-видимому, несколько лет. Возьмем, например, дрон V2U, где стоит быстрый накопитель. Раньше это было 128 ГБ, сейчас мы видим уже 2, 3, а иногда и 4 ТБ. Это означает, что объем моделей нейросетей, которыми они оперируют, постоянно растет", — заключил Бескрестнов.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября.
https://ukraina.ru/20260904/medvedchuk-britaniya-vooruzhaet-ukrainu-chtoby-voevat-s-rossiey-chuzhimi-rukami-1083007707.html
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сво, спецоперация, украина, киев, россия, бпла, дроны, вс рф, всу
СВО, Спецоперация, Украина, Киев, Россия, БПЛА, дроны, ВС РФ, ВСУ

Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника

13:15 04.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении
Боевая работа батальона Шрама спецназа Ахмат на Славянском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Советник президента Украины Сергей Бескрестнов признал, что Россия обогнала Украину в применении искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Об этом 4 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
По его словам, российские дроны уже оснащены нейросетями, способными автономно распознавать и атаковать цели без участия оператора.

"У армии РФ уже есть автономные дроны, управляемые искусственным интеллектом: V2U и новая "Молния". Думаю, это лишь вопрос времени, когда их "Герани" начнут использовать искусственный интеллект и нейросети для распознавания целей", — заявил Бескрестнов.

Он также предположил, что рано или поздно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут закрывать всю территорию России, что сделает навигацию по спутниковым сигналам невозможной. Однако, по его словам, российские дроны уже готовы к такому сценарию.
"Россия уже занимается автономным полетом и автономным поиском цели. У них уже есть эти "Молнии". Когда я открываю их данные, то вижу названия объектов, с которыми уже работает нейросеть: например, танк, машина, железная дорога, локомотив. То есть у них уже есть нейросеть, наученная искать и атаковать нужную цель", — пояснил советник.
Он добавил, что российские нейросети способны распознавать даже военных по наличию оружия. При этом Украина, по его признанию, пока массово не применяет эту технологию.
"Россияне обогнали нас в технологии применения нейросетей непосредственно на борту БПЛА. У них стоит, например, Jetson Nano, и работает нейросеть YOLO пятой версии — довольно старая модель, но она хорошо справляется с распознаванием визуальных объектов. Они обучают эту нейросеть уже, по-видимому, несколько лет. Возьмем, например, дрон V2U, где стоит быстрый накопитель. Раньше это было 128 ГБ, сейчас мы видим уже 2, 3, а иногда и 4 ТБ. Это означает, что объем моделей нейросетей, которыми они оперируют, постоянно растет", — заключил Бескрестнов.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
10:35
Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими рукамиУгрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации и российского неба — это прямое следствие масштабной военно-промышленной кооперации Украины с Великобританией. Об этом 4 сентября в своей статье для ИС "Вести" заявил председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября.
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