"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России - 04.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260904/otkroyte-glaza-premer-bolgarii-predupredil-es-o-posledstviyakh-dalnoboynykh-udarov-po-rossii-1083009709.html
"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России
"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России - 04.09.2026 Украина.ру
"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России
Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал безрассудными действия ведущих европейских государств, которые поставляют Киеву дальнобойные ракетные системы для нанесения ударов по тыловым объектам на территории России, сообщает болгарское издание Sofia Globe
2026-09-04T12:40
2026-09-04T13:08
новости
россия
болгария
киев
ес
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/58/1017815890_0:144:2200:1382_1920x0_80_0_0_f143f86a0b548a4f45fff0523206ebea.jpg
Он подчеркнул, что эти атаки осуществляются дальнобойным европейским оружием с использованием разведданных и инструкторов из Европы. По его мнению, продолжение такого курса лишь увеличивает опасность расширения конфликта на территорию других государств.Болгарский премьер призвал коллег трезво оценивать риски и не закрывать глаза на происходящее. Он подчеркнул, что главным вопросом сегодня остается реакция другой стороны на удары дальнобойным оружием глубоко в ее тылу — останется ли она в стороне или ответит.Российская сторона также неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, мешают его урегулированию и являются опасной игрой с огнем.Подробнее - в материале Что начнётся, если ВСУ станут использовать "Старлинк" для ударов вглубь России – Шаландин на сайте Украина.ру.
россия
болгария
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/58/1017815890_83:0:2118:1526_1920x0_80_0_0_127f824e122e6fb62d4fb885fba20e81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, болгария, киев, ес, нато, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Болгария, Киев, ЕС, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России

12:40 04.09.2026 (обновлено: 13:08 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал безрассудными действия ведущих европейских государств, которые поставляют Киеву дальнобойные ракетные системы для нанесения ударов по тыловым объектам на территории России, сообщает болгарское издание Sofia Globe
Он подчеркнул, что эти атаки осуществляются дальнобойным европейским оружием с использованием разведданных и инструкторов из Европы.
По его мнению, продолжение такого курса лишь увеличивает опасность расширения конфликта на территорию других государств.
Болгарский премьер призвал коллег трезво оценивать риски и не закрывать глаза на происходящее.
Он подчеркнул, что главным вопросом сегодня остается реакция другой стороны на удары дальнобойным оружием глубоко в ее тылу — останется ли она в стороне или ответит.
Российская сторона также неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, мешают его урегулированию и являются опасной игрой с огнем.
Подробнее - в материале Что начнётся, если ВСУ станут использовать "Старлинк" для ударов вглубь России – Шаландин на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБолгарияКиевЕСНАТОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:32В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву
14:19Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР
13:52Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
13:31На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил
13:20Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине
13:15Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника
12:51Начало учебного года в ЗО, анализ политических событий недели. 4 сентября 2026 года, утренний эфир
12:40"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России
12:15Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана
12:10Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала
12:00"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами
11:13ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области
11:02Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов
10:35Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими руками
10:31Пролезли тушкой: тайная украинская армия захватывает Европу
10:26Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico
10:18Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита
10:00SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
09:44ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику
09:40Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского
Лента новостейМолния