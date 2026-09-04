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"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России

"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России - 04.09.2026 Украина.ру

"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России

Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал безрассудными действия ведущих европейских государств, которые поставляют Киеву дальнобойные ракетные системы для нанесения ударов по тыловым объектам на территории России, сообщает болгарское издание Sofia Globe

2026-09-04T12:40

2026-09-04T12:40

2026-09-04T13:08

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Он подчеркнул, что эти атаки осуществляются дальнобойным европейским оружием с использованием разведданных и инструкторов из Европы. По его мнению, продолжение такого курса лишь увеличивает опасность расширения конфликта на территорию других государств.Болгарский премьер призвал коллег трезво оценивать риски и не закрывать глаза на происходящее. Он подчеркнул, что главным вопросом сегодня остается реакция другой стороны на удары дальнобойным оружием глубоко в ее тылу — останется ли она в стороне или ответит.Российская сторона также неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, мешают его урегулированию и являются опасной игрой с огнем.Подробнее - в материале Что начнётся, если ВСУ станут использовать "Старлинк" для ударов вглубь России – Шаландин на сайте Украина.ру.

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