От тщеславия к позе ребенка. Как изменился Зеленский за три года - взгляд психолога

Владимир Зеленский работает президентом Украины почти 3 года. При вступлении в должность, ему был всего 41 год, и многие украинцы не стесняясь называли его «мальчиком». Сегодня это совсем другой человек, постаревший, кажется, на все 15 лет. При этом лидер украинского государства демонстрирует полную утрату самоконтроля и умения «держать лицо»

Умение скрывать эмоции — один из важнейших козырей любого политика, ведь на кону не фишки, а интересы целых государств, тут каждое микродвижение бровью может повредить. Поэтому серьезно настроенные президенты и дипломаты специально обучаются мастерству «каменного лица».

Вы видели когда-нибудь главу МИД РФ Сергея Лаврова, выражающего эмоции во время переговоров? Застать его за подобным и в кулуарах-то почти ни у кого не получается. А как насчет Елизаветы II? Да, ее куда чаще можно увидеть, например, улыбающейся, однако лица, скрывающего реальные помыслы, королева не теряет никогда.

А вот у артистов задача прямо противоположная: мимику, эмоции и прочие «движения мыслей» (если, конечно, они есть) выпячивать максимально. И этому тоже учат. Научился артистичности и нынешний глава Украины Владимир Зеленский. И теперь, весь срок своего президентства, он пытается в себе этот навык заглушить.

Никакого открытия я не сделаю, если скажу, что чем старше человек, тем сложнее ему учиться чему-то новому, а переучиваться — еще сложнее. Привычки, сложенные годами, удается изменить единицам, а большинству приходится довольствоваться самоконтролем. Однако концентрация внимания, как известно, величина непостоянная, держать себя в тонусе вечно просто невозможно. Плюс ко всему на это нужны большие ресурсы. Исчерпал их — тут же свалился в привычное, натренированное годами поведение.

Подобное явление хорошо видно по поведению нынешнего украинского президента. С завидной регулярностью он выдает все, что у него на душе. Вот один из примеров — конец 2019 года, глава государства посетил школу депутатов партии «Слуга народа». На снимке невооруженным взглядом видно, что Зеленский просто устал и просто не в силах это скрывать.

Январь 2020-го, встреча с представителями бизнеса в Киеве. Судя по положению руки, интерес к происходящему у Зеленского есть, а решения — нет.

Кстати, в ноябре 2019 года, когда Зеленский приезжал в Верховную Раду убеждать депутатов голосовать за рынок земли, его язык тела выдал похожий посыл: понимание, что именно нужно сделать, но полное непонимание как.

Периодически Зеленскому на какое-то время удалось взять себя в руки и сменить демонстрацию бессилия на привычную маску веселого и энергичного человека. Речь, например, про пресс-конференцию по случаю годовщины на посту президента, которая прошла в июне 2021 года. Кстати, именно тогда Зеленский пообещал украинцам миллиард новых деревьев.

Однако такие периоды у Зеленского со временем стали происходить все реже, уступая место уже не просто бессилию, а злому бессилию, добавив к опущенным плечам, закрытым позам еще и сведенные брови, и сжатые челюсти.

Особое внимание хочу уделить двум видео, которые максимально характеризуют те изменения, что произошли с Зеленским за неполные 3 года его президентства. Во время инаугурации 20 мая 2019 года Владимиру Зеленскому был 41 год. Эти кадры тогда крутили по всем каналам, а политологи активно их комментировали, в том числе и мимику новоиспеченного украинского лидера.

Какие версии только ни высказывались: Зеленский озабочен судьбой нации, боится за свое будущее, сконцентрирован на украинском языке, который плохо знает…

А я смотрела на его лицо во время вступления в должность, и видела только одну эмоцию: «Офигенно!!! Я президент!!!». Зеленский был просто счастлив, что теперь он — главная звезда страны, о том, что будет дальше, по крайне мере во время принятия присяги, он вообще не думал.

В одном из голливудских фильмов дьявол говорит: «Определенно, тщеславие — мой самый любимый из грехов». Возможно, коллеги со мной поспорят, но я уверена, что это и про Зеленского тоже. Тщеславие, удовольствие от своей «звездности» часто читаются в его мимике и телодвижениях. Точнее часто читались, но со временем (всего за 3 года!) кое-что изменилось.

Вот ролик последних дней: Зеленский дает пресс-конференцию 3 марта 2022 года. Тут ему уже 44 года. Это видео стало одним из самых просматриваемых за карьеру нынешнего украинского президента. Большинство пользователей решило, что лидер нации пьян или употребил какие-то запрещенные вещества. Я не нарколог, поэтому предлагаю обратить внимание на другую сторону ситуации.

Никакое вещество не делает из человека кого-то другого. Не зря наши предки говорили: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Вот мы и увидели человека с опущенной головой, стремящимися к полу уголками губ и блуждающим взглядом, который просто не может ни за что зацепиться.

Еще более «говорящей» на этой пресс-конференции оказалась поза Зеленского. Если на инаугурацию он шел с расправленными плечами, что называется «грудь колесом», то теперь лидер нации не просто сгорбился, а фактически стремился к «позе ребенка».

Не знаю, нужно ли обладать какими-то профессиональными знаниями, чтобы понять, что все это — отражение отчаяния и полной беззащитности. Еще более очевидно, что сил «держать лицо» у Зеленского больше нет. И пока не предвидится.

Возможно, отсутствие ресурса и стало причиной того, что он «порешал» проблемы с помощью психотропных веществ. Вот только не стоит забывать, что алкоголь и «препараты» обладают еще одним важным свойством: они «умножают» настроение и состояние принимающего. Именно поэтому любители выпить периодически плачут и спрашивают, уважают ли их. До этого Зеленский пока не дошел, но судя по «позе ребенка» уже к этому очень близок.