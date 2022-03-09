Секретная шифротелеграмма № 9. Полный текст документа

Вооруженные силы России обнаружили секретные документы командования Национальной гвардии Украины, которые подтверждают подготовку Киевом наступления на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в марте 2022 года. Публикуем их в переводе на русский язык (в оригинале они написаны на украинском) без сокращений

Национальная гвардия Украины

Войсковая часть 3018

Подлежит возвращению в орган специальной связи в срок не позднее 10 рабочих дней

Снятие копий исполнителям ЗАПРЕЩЕНО

ВХОДЯЩАЯ ШИФРОТЕЛЕГРАММА № 9

Из Киева, ГУ НГ Украины № 53 Секретно

п.1.13 ЗВДТ-2020, Т-5р

Начальникам Северного Киевского, Южного Одесского и Западного ТУ Национальной гвардии Украины

Командирам войсковых частей 2269, 3018, 3077

С целью организации подготовки батальонной тактической группы 4 бригады оперативного назначения направляем приказ Командующего Национальной гвардии Украины «Про организацию подготовки батальонной тактической группы 4 бригады оперативного назначения к выполнению боевых (специальных) задач в операции Объединённых сил в составе бригады Вооружённых сил Украины» от 22.01.2022 №4т.

Приложение: файл «План Подготовки БТГр 3018 (3)ТЛГ» doc, 59 КБ, секретно.

№ 27/2/1/2-53т-Е Первый заместитель командующего

22.01.2022 Национальной гвардии Украины

(начальник штаба)

генерал-лейтенант Владимир КОНДРАТЮК



Секретно

Экз. № 1

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ

22.01.2022 г. Киев № 4т

Про организацию подготовки батальонной тактической группы 4 бригады оперативного назначения к выполнению боевых (специальных) задач в операции Объединённых сил в составе бригады Вооружённых сил Украины.

С целью исполнения мероприятий, определённых распоряжением Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины от 19.01.2022 №39/304/78/1 с целью наращивания возможностей группировки объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую организационно-штатную структуру батальонной тактической группы 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (далее — БТГр 4 брон).

2. Первому заместителю командующего Национальной гвардии Украины (начальнику штаба) организовать:

до 23.01.2022 исполнение мероприятий, направленных на сохранение боеспособности, эффективного применения БТГр 4 брон по направлениям разведки, связи, топогеодезического, инженерного РХБ обеспечения;

до 24.01.2022 взаимодействие с командованием десантно-штурмовых войск Вооружённых Сил Украины (далее — ДШВ ВСУ) по вопросам передачи в оперативное подчинение БТГр 4 брон и порядка выполнения боевых (специальных) задач в составе 80 одшбр ДШВ ВСУ.

3. Заместителю командующего Национальной гвардии Украины организовать:

до 03.02.2022 взаимодействие с командованием десантно-штурмовых войск Вооружённых Сил Украины по вопросам боевого слаживания на Международном центре миротворчества и безопасности (СТАРИЧИ) в составе 80 одшбр ДШВ ВСУ;

до 03.02.2022 проведение боевого слаживания БТГр 4 брон до рот включительно на собственной учебно-материальной базе (фондах Национальной гвардии Украины);

до 05.02.2022 перемещение БТГр 4 брон на Международный центр миротворчества и безопасности Сухопутных войск ВС Украины (СТАРИЧИ);

06.02.2022 передачу БТГр 4 брон в оперативное подчинение командиру 80 одшбр ДШВ ВСУ для проведения боевого слаживания и в дальнейшем выполнения боевых (специальных) задач в операции Объединённых сил;

с 07 по 28.02.2022 проведение боевого слаживания в составе 80 одшбр ДШВ ВС Украины.

4. Заместителю командующего Национальной гвардии Украины (по персоналу) организовать:

до 23.01.2022 тщательный подбор личного состава в состав БТГр 4 брон, по итогам которого силами штатных психологов спланировать и провести мероприятия по выявлению и нейтрализации факторов, имеющих негативное психологическое влияние на военнослужащих;

до 23.01.2022 обеспечение необходимым культурно-просветительским имуществом, наглядной агитацией, информационными материалами, полиграфической продукцией, флагами для размещения в базовом лагере и в районе проведения операции объединённых сил;

до 23.01.2022 обеспечение медицинским имуществом в соответствии с организационно-штатной структурой и табелем принадлежности;

до 26.01.2022 проверку планирования морально-психологического обеспечения перемещения БТГр 4 брон и участия в боевом слаживании на Международном центре миротворчества и безопасности (СТАРИЧИ);

действенную систему морально-психологического обеспечения БТГр 4 брон, внутренней коммуникации командиров с подчинёнными, информирования, и обеспечить разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения задач по назначению.

5. Заместителю командующего Национальной гвардии Украины (по службе) до 05.02.2022 в соответствии с заявками (расчётами) командира 4 брон организовать перевозку железнодорожным транспортом военной техники БТГр 4 брон из пункта постоянной дислокации в район Международного центра миротворчества и безопасности (Старичи) и из Международного центра миротворчества и безопасности (Старичи) в район выполнения боевых (специальных) задач (в соответствии с заявкой командира 4 брон).

6. Заместителю командующего Национальной гвардии Украины (по тылу — начальнику логистики) организовать:

до 23.01.2022 всеобъемлющее обеспечение БТГр 4 брон в соответствии с организационно-штатной структурой и табелем принадлежности для проведения боевого слаживания в пункте постоянной дислокации, Международном центре миротворчества и безопасности (Старичи) и выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил;

до 28.01.2022 обеспечение двумя боекомплектами на все виды вооружения БТГр 4 брон и 9 сутодач продовольствия, из них 5 котлового, 4 сухого;

до 28.01.2022 проверить готовность к осуществлению перемещения БТГр 4 брон на Международный центр миротворчества и безопасности Сухопутных войск ВС Украины (Старичи);

до 01.02.2022 взаимодействие с командованием ДШВ ВСУ касательно передачи в оперативное подчинение и порядка всеобъемлющего обеспечения БТГр 4 брон командиром 80 одшбр ДШВ ВСУ;

до 01.02.2022 сосредоточение в пункте постоянной дислокации 4 брон тралов для перевозки бронированной техники из расчёта — танковый трал (1 единица — от Северного ОТО), двухместный трал (3 единицы — от Западного ОТО, 1 единица — от Северного ОТО), одноместный трал (1 единица — от Центральной базы производственно-технологической комплектации);

до 04.02.2022 организовать во взаимодействии с командованием Сухопутных войск ВСУ оборудование базового лагеря (палаточного городка) на Международном центре миротворчества и безопасности (Старичи).

7. Директору департамента персонального штаба до 23.01.2022 организовать передачу и оперативное подчинение командиру 4 брон сил и средств экипажа БАК из состава Гвардейской авиационной базы.

8. До 23.01.2022 директорам департаментов, начальникам отдельных управлений, отделов и служб Главного управления Национальной гвардии Украины для исполнения мероприятий касательно подготовки БТГр 4 брон к выполнению боевых (специальных) задач подготовить распоряжение по видам обеспечения, организовать поставки материально-технических средств в соответствии с заявками командира 4 брон.

9. Начальнику режимно-секретного отдела Главного управления Национальной гвардии Украины организовать охрану государственной тайны во время проведения подготовки и исполнения мероприятий в местах выполнения боевых (специальных) задач в соответствии с требованиями Порядка обеспечения охраны государственной тайны в органах военного управления, войсковых частях, учреждениях и организациях Вооружённых сил, прочих войсковых формированиях, правоохранительных органах специального назначения и подразделениях отдельных государственных органов в районах (зонах) ведения ими военных (боевых) действий или специальных операций, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 04 октября 2017 года № 750.

10. Начальнику Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины:

до 23.01.2022 передать в оперативное подчинение командира 4 брон боевую снайперскую группу в составе 2 снайперских пар и группу огневой поддержки численностью до 30 военнослужащих из состава роты специального назначения батальона оперативного назначения 27 бр; санитарный автомобиль (без экипажа) из состава 1 брон.

11. Командиру Объединённого узла связи передать в оперативное подчинение командира 4 брон силы и средства манёвренной группы радиоэлектронной разведки Объединённого узла связи в состав сил и средств взвода технических средств разведки БТГр 4 брон.

12. Командиру 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины:

до 23.01.2022 создать БТГр 4 брон из числа военнослужащих, прошедших вакцинацию от COVID-19, и получить вооружение, боеприпасы, военную технику и материально-технические средства;

до 23.01.2022 принять в оперативное подчинение:

боевую снайперскую группу в составе 2 снайперских пар и группы огневой поддержки численностью до 30 военнослужащих из состава Северного ОТО; манёвренную группу радиоэлектронной разведки Объединённого узла связи в состав сил и средств взвода технических средств разведки БТГр 4 брон; санитарный автомобиль (без экипажа) из состава 1 брон;

до 24.01.2022 составить план боевого слаживания БТГр 4 брон до рот включительно и направить его в соответствии с установленным порядком в Главное управление национальной гвардии Украины на утверждение командующим Национальной гвардии Украины;

с 24.01 до 03.03.2022 провести мероприятия боевого слаживания БТГр 4 брон до рот включительно на собственной учебно-материальной базе (фондах Национальной гвардии Украины);

до 04.02.2022 оборудовать базовый лагерь (палаточный городок) на Международном центре миротворчества и безопасности Сухопутных войск ВС Украины (СТАРИЧИ) для размещения БТГр 4 брон (с созданием условий для проживания в зимний период);

до 28.01.2022 предоставить на утверждение командующему Национальной гвардии Украины предложения касательно перемещения БТГр 4 брон на Международный центр миротворчества и безопасности Сухопутных войск ВС Украины (СТАРИЧИ);

до 05.02.2022 организовать перемещение БТГр 4 брон на Международный центр миротворчества и безопасности Сухопутных войск ВС Украины (СТАРИЧИ);

06.02.2022 организовать передачу БТГр 4 брон в оперативное подчинение командиру 80 одшбр ДШВ ВСУ;

с 07 по 28.02.2022 обеспечить проведение боевого слаживания в составе 80 одшбр ДШВ ВС Украины и в дальнейшем выполнение боевых (специальных) задач в операции Объединённых сил.

Запретить откомандирование в район боевого слаживания и мест выполнения боевых (специальных) задач военнослужащих, показавших неудовлетворительные результаты психологического тестирования касательно готовности к риску, имеющих результаты низкой адаптации к выполнению боевых задач по назначению, суицидального поведения или депрессии (по результатам скрининговой оценки) и признанных на протяжении года судами виновными в совершении уголовных правонарушений, на данное время являющихся участниками уголовных производств в качестве подозреваемых (обвиняемых), совершивших административные правонарушения, связанные с употреблением наркотических веществ или их аналогов.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины (начальника штаба).

14. Приказ объявить личному составу в части, его касающейся.

Командующий

генерал-полковник Николай БАЛАН