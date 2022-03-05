Зеленский хамит НАТО, майданы в Херсоне, Донбассу готовят новый «Боинг». Хроника событий на Украине на утро 5 марта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не искупит вины перед его страной поставками топлива и вооружений. В занятом ВС РФ Херсоне украинские чиновники при помощи националистов противодействуют раздаче гуманитарной помощи

С критикой Североатлантического Альянса Зеленский выступил вечером 4 марта.

«Все разведки стран НАТО чудесно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление. Как можно? Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно одобрило решение не закрывать небо над Украиной!» — заявил Зеленский.

Он отметил, что страны НАТО «сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцируют прямую агрессию России против НАТО».

«Это самогипноз тех, кто слаб, не уверен внутренне, хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем у нас <…> Все люди, которые погибнут с этого дня — погибнут также и из-за вас!» — обратился Зеленский к НАТО. Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Он едко высмеял предоставляемую Альянсом Украине помощь.

«Всё, на что сподобился Альянс на сегодня — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум? Чтобы лучше горело?» — заявил Зеленский.

Но на этом унижать НАТО Зеленский не прекратил.

«Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны — страны Альянса. Но от нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу, за наше общее будущее!» — заявил президент Украины.

Такое выступление Зеленского некоторые истолковали как шантаж НАТО. Зеленский пытается вынудить Альянс к действию. Провокация с Запорожской АЭС так и не подвигла Запад к военному вмешательству в происходящее на Украине. Введённый до этого Зеленским запрет на экспорт газа тоже не дал своих плодов. Остались только риторические приёмы.

Но некоторые уверены: на деле Зеленский обращался не к НАТО, а к украинцам. Президент Украины готовил почву для того, чтобы объявить о договоре с Россией.

«Возможно, сегодняшнее заявление Зеленского про нежелание НАТО защищать Украину означает подготовку общественного мнения перед заключением договора с уступками. Какие это уступки? Нейтральный статус и демилитаризация. А денацификация, под которой подразумевается ликвидация добровольческих батальонов будет происходить по ходу боевых действий на Донбассе», — отметил вечером 4 марта ориенталист Игорь Димитриев.

Тем временем на Украине сложилась тяжёлая обстановка. Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Херсонский саботаж, издевательства над депутатами

Вечером 4 марта в украинских СМИ и Τelegram-каналах разошлось видео, как в Херсоне некоторые местные жители противодействуют получению гуманитарной помощи от российских военных.

«Ребята, кому-то надо пожрать от оккупантов?» — кричал заводила небольшой группе лиц.

Та отзывалась нецензурными криками в адрес россиян.

«Нам от вас ничего не надо», — кричал заводила российскому журналисту и военным.

В то же время Τelegram-канал Readovka показал видео раздачи продуктов в Херсоне с другого ракурса.

«После прибытия колонны МЧС России с гуманитарной помощью в Херсон около машин появились провокаторы. Они на камеру отговаривают горожан принимать помощь, кричат на них и создают волну народного возмущения. Люди попросту боятся принять приглашение россиян и подойти к грузовикам», — пояснил канал.

Российский журналист Александр Коц опубликовал письмо жительницы Херсона, проясняющее ситуацию в городе.

«Здравствуйте, Александр. Я из Херсона. Сегодня нам привезли гуманитарную помощь, и нацики тут же принялись угрожать расправой тем, кто коснется еды от "оккупантов". Естественно, люди боятся подходить и брать, даже если остались совсем без запасов. Тем самым создавая ощущение, что вас тут настолько ненавидят, что готовы скорее умереть с голоду, хотя это не так. У меня сердце разрывается от того, что позволяет себе наше быдло по отношению к вашим военным. Мы не все такие, нас много нормальных в Херсоне, но даже я, хотя так вас ждала, боюсь выразить свою поддержку на людях, иначе мне проломят голову кирпичом в первой же подворотне. Или кому-то из моей семьи. Кроме того, всем, кто выразит малейшую лояльность "оккупанту", грозят пришить госизмену», — писала она.

По её словам, то, что творят украинские националисты в городе — настоящий террор. И пророссийские жители опасаются ухода ВС РФ из города, т. к. тогда может начаться резня. Переполох в Николаеве, атаки на церковь, Кулеба пригрозил НАТО, Хроника событий на Украине на 15:00 © REUTERS, Johanna Geron

Украинский нацист, бывший боец «Азова» Сергей Коротких, известный также как Боцман и Малюта, у себя в Telegram-канале распространил видеообращение одного из бойцов «Азова» родом из Херсона. Тот призвал поддержать остающегося на работе мэра города Игоря Колыхаева, поскольку тот «не сдаёт город россиянам», не снял флаг Украины и помогает проукраинским силам.

«В городе (Херсоне. — Ред.) ещё остались люди, которые на свой страх и риск ещё делают подпольную деятельность и сожгли семь-восемь единиц вражеской техники», — также сообщил националист.

Тем временем в комментариях у мэра Херсона Колыхаева проукраинские активисты доносят на нелояльных жителей города.

«Игорь Колыхаев, пожалуйста, посмотрите личные сообщения. Там ссылка на предателя, который сейчас в Херсоне», — написал один из них мэру.

А на территории Украины продолжает раскручиваться спираль насилия. В ночь на 5 марта в Киеве был задержан народный депутат Нестор Шуфрич. Одним из задерживавших его был член территориальной обороны, депутат от «Европейской солидарности» в горсовете Киева.

Он держал Шуфрича за шкирку и унижал его на камеру. Другой боец теробороны сфотографировался с Шуфричем, приставив к горлу нардепа нож.

«Я хотел бы отдельно сказать отдельным депутатам ОПЗЖ, если вы там дальше будете шляться по блокпостам, вас будут убивать <…> Вы — откровенные коллаборанты», — одобрил действия теробороновцев секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В остальных украинских городах также растёт насилие по отношению к тем, кого подозревают в неприятии украинской власти и националистов. Тем временем последние готовятся к кровавой провокации.

Новый «Боинг» для Донбасса?

Правозащитница из Хельсинки Оксана Челышева в ночь на 5 марта у себя на странице в Facebook опубликовала открытое письмо в ООН, в котором предупредила о провокации в Мариуполе.

«Докатились… Мое личное обращение в ООН по многочисленным сообщениям о выездах из Мариуполя и минировании дорог. Уважаемые… Я только что получила мирных жителей Мариуполя достоверную информацию о том, что направление Мариуполь — Мангуш также не может быть выходом из города для мирных жителей, так как "Азов" заминировал Мелекинскую трассу», — заявил Челышева.

Она процитировала сообщения местных жителей.

«Одна из тех, кто обратился ко мне, рассказывает: "Сейчас моя сестра тоже подтвердила. У неё дача на Белосарайской Косе, и она связалась там с соседями. Выехать не могут, все заминировали". Она говорит мне: "Дядя говорил ещё во вторник, когда увидел на трассе машины разбитые, что видел мины, но я не обратила внимание тогда на это"», — отметила она. Провокация на АЭС, химиотерапия в Киеве, конфликт ВСУ и «Азова». Хроника событий на Украине на 13:00 4 марта © REUTERS, Gleb Garanich

Челышева тоже опубликовала фото из убежищ Мариуполя и призвала ООН предотвратить гуманитарную катастрофу в городе.

Примечательно, что Челышеву сложно упрекнуть в пророссийскости. Она публиковалась в «Новой газете», а также в западных СМИ. Является членом редакционного совета «Финской Новой Газеты». Кроме того, Челышева — замдиректора «Общества российско-чеченской дружбы», которое функционировало с 2000 по 2006 год в России, а с 2007 года располагается в Финляндии.

«Ситуация до того сгустилась, что Западу и нацикам остро необходим громкий, кровавый скандал, — именно в Мариуполе, где вот-вот ляжет костяк "Азова". Не проходная мелочовка, а что-то типа "Боинга", упавшего аккурат тогда, когда Западу и нацикам необходим был громкий скандал. Любая провокация, и абсолютно никому не важно, какой ценой. Чтобы арии Зеленского, все визгливее и откровеннее требующего у Запада вмешаться, — явно исполняемые по сценарию, — получили подтверждение ценой сотен, а то и более мирных людей, которых, естественно, "убьют русские", и тогда Запад, уже накрутивший общественное мнение до синего звона, не сможет не вмешаться», — прокомментировал информацию от Челышевой политолог и историк Лев Вершинин.

По его словам, вмешательство Запада может произойти либо в форме атаки Польши на Калининград, либо введением бесполётной зоны, чего так добивается Зеленский.

Тем временем ВСУ этой ночью несколько раз обстреливали территории ДНР и ЛНР. Огонь вёлся по населённым пунктам республик.

Обстановка в Донбассе остаётся напряжённой.