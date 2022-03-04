Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким всполошил город рассказами о боях, запретом на съёмку и объявлением, а затем отменой воздушной тревоги. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО придётся нести ответственность за незакрытие неба над Украиной. На Украине атакуют православную церковь

Ещё в 11:46 по Москве Ким сообщил, что к городу подходит некая колонна. Спустя четыре минуты Ким заявил, что в центре города запрещается стрельба.

«Не стреляем в центре города! Там наша техника. На данный момент враг подходит со стороны Баловновки и Галициново. По улицам не ездит. Мы готовимся обороняться. Сейчас подъезжают только со стороны Октябрьского!» —заявил Ким.

Однако спустя полчаса Ким заявил: он ошибся говоря о районах. Провокация на АЭС, химиотерапия в Киеве, конфликт ВСУ и «Азова». Хроника событий на Украине на 13:00 4 марта © REUTERS, Gleb Garanich

«Не Баловне, а Бабалабановка», — заявил глава Николаевской ОВА.

А после отменил объявленную ранее воздушную тревогу.

Но на наведении суеты на воздухе и на суше Ким не остановился. Он обратил своё внимание и на воду.

«Закрыто водное пространство по реке Ингул и Южный Буг. Военным дана команда стрелять на поражение! Пожалуйста, если вам нужно куда-то выплыть, согласовывайте, звоните», — заявил в 13:30 Ким.

Тем временем на остальной Украине тоже неспокойная ситуация. На её фоне украинские политики продолжают делать довольно спорные заявления.

Ответственность НАТО, миротворцы и атаки на церковь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО придётся разделить ответственность за гибель мирных жителей на Украине. Об этом указывается в его письме, которое Кулеба написал в Альянс. Текст письма есть в распоряжении «Украинской правды».

«Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, какой она разрушила Сирию. Мы не должны этого разрешить в сердце Европы. Наше государство готово воевать, мы продолжаем бороться против российского нашествия, но мы требуем немедленной помощи в отражении российских атак в воздухе. Если вы этого не сделаете, вам придётся разделить ответственность за жизнь и страдания гражданского населения Украины», — заявил Кулеба.

Примечательно, что в Сирии Россия помогала и помогает законному правительству бороться с террористами, в том числе и из запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ. Обстановка на ЗАЭС, комендант Одесской области, «Мрии» больше нет, обстрелы Донецка. Хроника событий на Украине на 11:00 4 марта © РИА Новости, Ирина Александрова / Перейти в фотобанк

Тем временем первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что его страна требует ввода миротворцев ООН.

«Считаем необходимым введение на Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года», — заявил Корниенко.

Он также заявил, что Украина настаивает на введении бесполётной зоны.

Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на заявление своего заместителя Николая Поворозника о том, что город обеспечен медикаментами и работают аптеки, обратился к владельцам частных аптек. Он попросил открыть эти аптеки.

«Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки», — заявил Кличко.

Также Кличко напомнил, что в столице для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный (бывший Московский. — Ред.) и Дарницкий мосты.

«Но, если нет крайней необходимости, воздержитесь от передвижения по городу. Для своей безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие!» — сказал Кличко. Пожар на ЗАЭС, «Сагайдачный» на дне. Хроника событий на Украине на утро 4 марта © Facebook, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Тем временем на Западной Украине продолжились нападения на Украинской православную церковь. Националист Николай Жуйко организовал нападение на православную церковь в Коломые, что в Ивано-Франковской области.

Жуйко заявил, что в церкви нашли много хлеба и консервов (ранее предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил предоставлять убежище в церкви беженцам и собирать гуманитарную помощь), изображения двуглавых орлов (византийской символики, используемой в т. ч. Элладской православной церковью и Константинопольским патриархатом).

«Я прошу распространять это видео: Всей Украине — е****те (нападайте на. — Ред.) церкви Московского патриархата, а все продукты отправляйте в Харьков, Киев, Сумы <…> Е****те (бейте, нападайте на. — Ред.) этих кацапов (унизительное название русских на Украине. — Ред.)», — заявил Жуйко.

Таким образом националист провоцирует новое гражданское противостояние на Украине, что вряд ли поможет стране в это непростое время.

Тем временем в ряде украинских населённых пунктов складывается катастрофическая ситуация.

Потеря контроля, в шаге от катастрофы

На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Безысходность Зеленского, зверства и терроризм в городах. Итоги 3 марта на Украине © скриншот видео

«В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктов. В указанных городах сегодня налицо практически гуманитарная катастрофа», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что несмотря на призывы России, нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев, не выпуская их для эвакуации. Террористы нацбатальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как живой щит, заявил Мизинцев.

При этом власти некоторых городов, обстановка в которых особо сложная, не спешат идти на контакт с командованием ВС РФ для обеспечения гуманитарного коридора.

Так, официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарных коридоров.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что администрации ряда населённых пунктов не способны решать элементарные вопросы бытового характера. А центральная власть не контролирует администрации областей и районов страны.

В то же время в освобождённых населённых пунктах Донбасса налаживается жизнь. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, спустя четыре дня после освобождения Гранитного и Староигнатьевки власти ДНР успели сделать ряд важных вещей в этих сёлах. Так, организована работа по очистке дорог от взрывоопасных предметов. Также выдается гуманитарная помощь. Кроме того, подали воду в школу, детский сад и амбулаторию.

Также в сёлах организовали продажу хлебобулочных изделий и непродовольственных товаров, доставку сжиженного газа, бытового угля. Налажена работа амбулаторий и завезены медпрепараты.

В сёла доставили карточки мобильного оператора «Феникс», работает мобильный пункт обмена валют, а 7 марта пенсионеры получат выплаты. В освобождённых территориях начал переход школ на российские стандарты, а через 2-3 дня в сёла подадут электроэнергию.

Тем временем на занятых ВСУ территориях Донбасса обстановка весьма тревожная.