Минобороны РФ внесло ясность по поводу событий это ночи на Запорожской АЭС. В Киеве заработала химиотерапия и пункты выдачи инсулина. В Мариуполе ВСУ обстреляли «Азов»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ночь на 4 марта на территории Запорожской АЭС мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы.

«Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — рассказал Конашенков. Обстановка на ЗАЭС, комендант Одесской области, «Мрии» больше нет, обстрелы Донецка. Хроника событий на Украине на 11:00 4 марта © РИА Новости, Ирина Александрова / Перейти в фотобанк

Огонь украинских диверсантов был подавлен, но те, покидая здание, подожгли его. Прибывшие к корпусу пожарные ликвидировали возникшее пламя. В момент обстрела сотрудников электростанции в здании не было.

«Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения», — заявил Конашенков.

Радиационный фон на территории ЗАЭС и за её пределами остаётся в норме.

Тем временем в украинских городах пытаются наладить жизнь в новых условиях.

Химиотерапия в Киеве, обстановка в Харькове, российское телевидение в Херсоне

В Киеве ночь с 3 на 4 марта прошла спокойно, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. На следующий день в городе заработал ряд служб, прекративших работу ранее.

«Ночь прошла спокойно под звуки сирен. Поэтому просьба не бросать дома, чтобы можно было вовремя спуститься в бомбоубежища. Комендантский час закончился. Магазины открываются. В них есть все товары первой необходимости. Также будут работать аптеки. Работают больницы, заработала у нас химиотерапия для тех, кому необходимо. Заработали пункты выдачи инсулина. Кому нужно, обращайтесь, пожалуйста, по телефонам горячих линий», — сообщил Поворозник. Пожар на ЗАЭС, «Сагайдачный» на дне. Хроника событий на Украине на утро 4 марта © Facebook, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Он также заявил, что столице работают два моста — Дарницкий и Северный (бывший Московский. — Ред.).

«Призываем водителей пропускать машины скорой помощи и авто с гуманитарной помощью», — заявил первый замглавы КГГА.

Он также напомнил, что в городе действует гуманитарный штаб. Сейчас там нужна помощь волонтёров.

«Работает гуманитарный штаб. Нужны волонтёры на складах там, где разворачиваются продовольственные пункты. Поэтому обращайтесь в гуманитарный штаб, нужна помощь», — отметил замглавы КГГА.

Тяжёлая ситуация в Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город получает большую гуманитарную помощь и раздаёт её.

«Мы поставляем медикаменты, мы поставляем кислород. Огромное спасибо нашим медикам, нашим врачам», — заявил Терехов около полудня по Москве.

Он отметил, что в городе делают «всё возможное, а порой и невозможное».

Тем временем «Царское телевидение» со ссылкой на свои источники в городе сообщило о складывающейся там ситуации. Как рассказал каналу один из харьковчан, в городе огромные очереди за гуманитарной помощью. По его словам, в Харькове также сильно не хватает питьевой воды.

«Все собираются в очереди на гуманитарку, пытаются что-то выменять. Люди собираются съезжаться в те квартиры, у кого остался газ, свет и коммуникации», — отметил он. Безысходность Зеленского, зверства и терроризм в городах. Итоги 3 марта на Украине © скриншот видео

По его словам, единственный шанс покинуть Харьков сейчас — это железная дорога.

«В городе массовая эвакуация женщин и детей. Железка в усиленном режиме», — сообщил харьковчанин.

Он также подтвердил слова мэра Харькова Игоря Терехова о том, что в больницах города много раненых, как украинских военных, так и мирных жителей.

Украинские СМИ сообщили о том, что в Херсоне стали вещать российские телеканалы.

Тем временем в Донбассе украинские военные начинают вступать в конфликты с националистическими формированиями.

Обстрел «Азова», потеря Зеленским контроля

Утром 4 марта Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска обстреляли штаб спецотряда «Азов» в Мариуполе из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя Вооружёнными силами Украины был нанесен удар ОТР "Точка-У". В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники», — отмечалось в сообщении НМ ДНР.

Причиной этого стали противоречия между командованием ВСУ и формированиями националистов. «Азов» полностью отказался подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия. Рукопожатие с украинцами, блокпосты в Кропивницком, ещё один город в заложниках у ВСУ. Хроника событий на Украине на 19:00 3 марта © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Ранее также сообщалось о том, что в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» смертельное ранение получил командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль. По его машине открыли огонь на одном из украинских блокпостов.

Тем временем министерство обороны России с учётом инцидента на Запорожской АЭС сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский мог утратить контроль над иностранцами, воюющими за украинские власти.

Как отметили в Минобороны РФ, оперативно последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления Зеленского о якобы угрозе электростанции и его переговоры с США и Британией не оставляют никаких сомнений: целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

«Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», — указывалось в сообщении.

О присутствии иностранных наёмников не только на Украине, но и в Донбассе в комментарии каналу «Донбасс решает» сообщил 4 марта американский ополченец первой волны ДНР Рассел Бентли.

«Против нас наёмники из ЧВК Blackwater. Тот же ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация. — Ред.), они тоже работают с украинской армией. Когда я был солдатом и служил в "Спарте", неподалёку от украинской базы "Опытное", я слышал по рации, что их человек говорил на английском. Так это был 2015 год. Но Британия, Канада, США и сейчас находятся на той стороне», — отметил он.

Тем временем обстановка в Донбассе остаётся напряжённой.