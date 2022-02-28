На фоне переговоров между Киевом и Москвой о мире боевые действия продолжаются, идут обстрелы Донецка, в этом регионе и в украинских городах назревает гуманитарная катастрофа

Переговоры между Украиной и Россией в Белоруссии продолжаются. При этом, если Киев и Москва сочтут нужным, Казахстан готов предоставить площадку для переговоров. Об этом 28 февраля сказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на полях сессии Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости.

По словам представителя Казахстана, и русский, и украинский народы для республики — братские народы, и в Казахстане вызывают беспокойство человеческие потери.

К сожалению, потери есть и среди мирных жителей. В Донецке при обстреле в понедельник погиб соцработник — об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Снаряды разрывались возле роддома и детской больницы. В ДНР заявили также о двух пострадавших в результате обстрела Докучаевска. Особый режим, арест мэра-«предателя», кризис в Волновахе. Хроника событий на Украине на 16:00 28 февраля © REUTERS, Umit Bektas

Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 15:50 в понедельник по направлению к населенному пункту Красногоровка выпущено восемь мин калибра 120 мм. Штаб территориальной обороны ДНР информирует 28 февраля, что в результате обстрелов в Донецке поврежден водоузел и обесточены 19 котельных.

В Горловке в ДНР из-за повреждения водоводов в результате обстрелов ВСУ более 42 тысяч абонентов остались без водоснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram мэр города Иван Приходько.

А что же переговоры? Оппозиционный украинский блогер и политик Александр Семченко прокомментировал высказывания украинских членов делегации и президента Владимира Зеленского, сделав вывод: скорее всего, переговоры начаты «просто для проформы». Семченко напомнил при этом о словах Зеленского, заявившего в своем видеообращении, что российская армия воюет «против украинского народа». Напомнил и о заявлении МО РФ о том, что российские военные готовы сделать коридор для эвакуации всех желающих из Киева по дороге на Васильков.

«Как думаете, армия, которая воюет с народом, себя так ведёт?» — задал он риторический вопрос.

Призыв сложить оружие. Хроника событий на Украине по состоянию на 15:00 28 февраля © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Президент Украины тем временем снова выразил благодарность западным партнерам за поставки оружия и напомнил о призыве принять Украину в ЕС в срочном порядке и по особой процедуре. В ЕС думают.

Надежда на мир всё же остается. Переговоры между Украиной и РФ в Гомеле на данный момент продолжаются, сообщает РИА Новости в 16:52 со ссылкой на источник.