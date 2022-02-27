Ситуация в городе тревожная, при этом регион пока не затронули боевые действия. Отмечались локальные перестрелки, а также работа ПВО по беспилотникам

ВСУ расставляет военную технику, националисты разливают коктейли Молотова

В Одесской области введён комендантский час с 23.00 до 5.00, а с 27 февраля, согласно указу губернатора Сергея Гриневецкого, запрещено движение гражданского автотранспорта.

Разрешено оно только службам экстренной медицинской помощи; транспортным средствам спецназначения, которые выполняют неотложное служебное задание при включении специальных световых сигнальных устройств, и автомобилям, движение которых разрешено по спецпропускам.

Одесса наводнена военной техникой, которую располагают непосредственно в жилых кварталах, и, в частности, прямо рядом с Оперным театром, являющимся памятником мировой архитектуры, и у памятника Дюку де Ришелье — символу города. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

К подобным действиям местные жители относятся отрицательно.

«Не могу понять, чем руководствовалось командование Одесского гарнизона, отдавая приказы поставить танки и военную технику у Дюка, в Воронцовском переулке, под аркой главного входа в Оперный театр, фото и видео которых сейчас гуляют по сети?

С точки зрения обороны это совершенно глупая затея, никакой десант не станет штурмовать город по Потемкинской лестнице. Зато эта техника представляет угрозу разрушения ответным огнем символов города, священных для всякого коренного одессита. Эти символы пережили даже ВОВ, и я уверен, что Одесса переживет и нынешнюю войну.

Но нельзя подвергать угрозе наши шедевры, ведь местный патриотизм «вольного города» сильнее всякого государственного. И такими картинками вы вызываете строго обратный эффект», — рассуждает одессит Вячеслав.

Также, как и в других городах, здесь раздавали оружие всем желающим. Из-за этого только за минувшую ночь, по сообщению местных телеграм-каналов, совершено 5 ограблений магазинов, также повсеместно мародерство отмечается в отношении машин, оставленных горожанами.

В связи с этим часть граждан самоорганизуются для дежурств в качестве местной самообороны, ведь государство бросило людей на произвол судьбы. При этом магазины, аптеки и коммунальное хозяйство пока работают без перебоев.

Что думают местные жители: от страха за свою жизнь до осторожного одобрения

«Я живу на Молдаванке, в старом городе, где люди постоянно обсуждают жизнь прямо на улице, даже с незнаковыми прохожими. Но последние годы постмайданной власти научили их осторожности, подбирать слова. «Коктейли Молотова» и готовность к переговорам. Хроника событий на Украине по состоянию на 17.00 27 февраля © CC0

В основном спрашивают, когда переговоры, мой круг общения хочет, чтобы всё это быстрее закончилось. Государство перестало заботится о нуждах простых людей и заботы о государстве в эти дни мне слышать не доводилось.

Наши друзья на Таирова пытаются восстановить подобие Домовой самоохраны, как было в 2014 г. — соседские патрули для охраны своих кварталов от возможных мародеров. Уже видел заклеенные накрест окна, в опасении обстрелов. Улицы полупустые, практически все обменники закрыты, но найти еще можно доллар по 29.

На фасадах дорогих домов в центре появилась масса баннеров о продаже квартир, но кому они сейчас нужны. В аптеках дефицит болеутоляющих, гипертонических, сердечных лекарств. В магазинах продукты продолжают разметать, мало-мальски съедобная колбаса уже до 250-300 грн. доходит.

А вот коммунальные службы работают исправно — отключений пока не было. Напротив, по ночам улицы ярко залиты светом, даже больше, чем было в последнее мирное время. Главное для горожан — семья и быстрее конец войне. И, конечно, никто не хочет разрушений исторических символов города, нет таких целей, ради чего этим можно заплатить», — подчеркивает Вячеслав.

В социальных сетях в это время тиражируются призывы националистической общественности о необходимости делать коктейли Молотова, чтобы жечь российскую технику. Впрочем, поддерживающих такие призывы и действия — меньшинство.

«События разделились до 2 мая и после, после этого не было сомнений, на какой я стороне. Ждём окончания горячих военных действий, в надежде что закончится все быстро.

Но впереди другое поле битвы, за умы обывателей, там предстоит длительная и упорная работа, так как 8 лет антироссийской истерии не пройдут в миг по смене правительства в столице Украины. Не говорю уже про 23 лет предыдущих майдану, где упорно насаждались зерна антироссийских настроений и европейского выбора.

Кто будет этим заниматься? Телевизор, интернет, профильные группы психологической поддержки из местных антифашистов? Что будет с теми кто 8 лет был во власти, спонсировал и лелеял участников карательной операции на Востоке Украины, помимо изменения топонимики в угоду европейскому курсу? Кто вдалбливал в неокрепшие умы информацию о том, что происходит на востоке страны с позиции антироссийской риторики, они как будут проходить проверку? В ожидании переговоров. Хроника событий на Украине по состоянию на 16.00 27 февраля © sb.by

Проблем множество, но начало положено», — комментирует происходящее местный житель Евгений.

«Наш, на 99% русскоязычный регион, заставляют учиться в школах на украинском языке. Который после насильственного внедрения стал вызвать раздражение. И он везде! В газетах! На ТВ! И под страхом штрафа — в магазинах.

Зеленский обещал по ключевым вопросам референдум. Вместо того чтобы вынести на него вопросы о русском втором гос.языке, о направлении движения страны (ЕС или Россия), о том что люди думают о декоммунизации… он ставит на голосование вопрос о легализации марихуаны.

Последние годы наш тихий в общем-то город наводнили патрулями Нацгвардии. Очевидно, боятся того что русские по духу люди будут собираться в группы больше 2х человек… Я хочу не бояться открыто сказать, что люблю Россию и считаю себя русским по духу (хотя, к сожалению, ни разу в ней не был), хочу одевать георгиевскую ленточку на 9 мая, и просто повязать её в машине, под зеркалом заднего вида.

А сейчас я бы с удовольствием нарисовал букву Z на автомобиле», — говорит местный житель Виктор.

Опасения за свою жизнь и здоровье действительно имеются у очень многих.

«Настроение тревожное. Когда стреляли ПВО, очень страшно. Прятались в ванной комнате. Смотрим все время Шария. Он говорит правду и помогает людям в такое нелегкое время, предупреждая об опасности и рассказывает что, как делать в чрезвычайных ситуациях.

Отношение у окружающих разное — молодежь имеет стремление к сопротивлению, люди средних лет и постарше надеются на скорейшее окончание войны и свержение нынешнего режима. Украинской пропаганде доверия нет, хотя многие не понимают, что борются именно против режима, а не против украинского народа как такового», — поделился впечатлениями одессит Сергей.