Силы народных республик Донбасса при поддержке ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, ВС России продолжают наступление по всем направлениям в соответствии с планом спецоперации

Россия ответила на обвинения стран Запада в «агрессии». Западные страны фактически стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, намерение НАТО и дальше накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит о том, что «в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы».

«В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные страны отключат часть российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT, а также заморозят активы Центробанка РФ и российских бизнесменов. Зарево пожарищ, взрывы и катастрофы. Хроника событий на Украине на утро 27 февраля © скриншот видео

Кроме того, все страны Европейского Союза готовы закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Против России Запад вводит санкции, а режиму в Киеве предоставляет оружие. Так, о решении посылать Украине летальное оружие заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом сообщает 27 февраля газета Sydney Morning Herald.

Спецоперация РФ на Украине тем временем продолжается. Подразделения Вооруженных сил России полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Об этом 27 февраля сообщил журналистам официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Под контроль российских военных также перешли город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Военные Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над Павлополем и Пищевиком.

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке ВС России взяли населенные пункты Смоляниново, Новоахтырка и Станицу Луганскую.

Накануне сообщалось о том, что в связи с ожиданием возможных переговоров спецоперация ставилась на «паузу». Но Киев от переговоров отказался. Вечером субботу, 26 февраля, представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о развитии наступления ВС РФ на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции.

В Киеве комендантский час, в соцсетях киевляне сообщают о взрывах и перестрелках. Как сообщает издание Страна.ua, появилось видео мощного взрыва под Киевом — в городе Васильков.

«После ракетного удара, который произошел в ночь на 27 февраля, начался огромный пожар на нефтебазе. По всему Киеву, в том числе на левом берегу, услышали потом и второй сильный взрыв от Василькова. В небе в направлении Василькова сильное зарево», — говорится в сообщении. Тимошенко с автоматом и мародёрство. Хроника событий на Украине на 18.00 26 февраля © Тимошенко/Фейсбук

Тем не менее, надежда на переговоры сохраняется. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. Об этом 27 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона готова начать эти переговоры в Гомеле.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций РФ и Украины в Минск, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров.

Однако, как только что стало известно, Владимир Зеленский, заявил, что площадкой переговоров с РФ могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, но не территория Белоруссии.