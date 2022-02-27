Любая современная война - в основном война моторов, а им, как известно, необходимо топливо. В любой войне полыхают склады с горючим, а военная техника пожирает топлива намного быстрее, чем в мирное время, особенно если часто передислоцируется. С началом российской операции на Украине с первых же дней остро встал вопрос нехватки топлива

Украина около 70% горючего получала из РФ и Белоруссии, а поставки оттуда, ожидаемо, прекратились после начала операции. Вместе с тем, толпы напуганных граждан бросились массово эвакуироваться из Киева на своем транспорте, опустошая заправки.

По словам руководителя консалтиногового агентства «А-95» Сергея Куюна, запасов дизеля в Украине по данным на 23 февраля было примерно на месяц, но с учетом паники и ажиотажного спроса, даже на месяц может не хватить. По словам директора по маркетингу сети БРСМ-Нафта Александра Мельничука, запасов топлива у них тоже хватит примерно на 30 дней. «Мы видим бешеный, максимально высокий спрос на горючее. Заправки могут высушить за день. Очереди на заправках достигают 2-3 км из 300-400 машин практически по всей стране. Операторы даже не успевают нормально обслужить клиентов», — отмечает Мельничук. Зарево пожарищ, взрывы и катастрофы. Хроника событий на Украине на утро 27 февраля © скриншот видео

Государственное агентство резерва (Госрезерв) отказалось предоставить украинским журналистам информацию об имеющихся запасах топлива, которые должны храниться на случай возникновения перебоев с поставками нефтепродуктов на Украину, сославшись на государственную тайну.

На украинских заправках в первые же дни операции взлетели цены и появились ограничения в 10 или 20 литров на машину. Украинские таксисты сейчас отказываются от дальних маршрутов, так как экономят бензин. Практически во всех регионах по этой же причине были сокращены рейсы общественного транспорта.

В субботу «Нафтогаз» сообщил, что из-за рисков военных действий была приостановлена работа Шебелинского нефтеперерабатывающего завода. О серьезном дефиците топлива 26 февраля заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Наличие топлива — это проблема. И вы понимаете, почему. Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива», — заявил Подоляк. Нехватка горючего может не только подорвать возможности передвижения военной техники, но и вызвать гуманитарный кризис, так как не будет возможности подвоза продуктов. Украина: что дальше? © REUTERS, Umit Bektas

Свою лепту вносит и рост цен на нефть. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин утверждает, что цены на нефть и бензин будут только расти в этом году. «Вполне вероятно, это произойдет уже в ближайшие недели, по мере истощения запасов топлива по старым ценам», — считает Шевчишин. Он также напомнил недавний прогноз Bank of America о том, что к середине текущего года нефть может вырасти в цене до $120 за баррель, а в случае широких санкций против РФ — до 150 долларов. Сейчас цены на бензин достигают 40 гр (120 р.) за литр, а участники рынка прогнозируют рост до 50 гр, даже несмотря на недавнее снижение НДС на бензин, что существенно сокращает и бюджетные поступления.

Как всегда в случае нехватки чего-либо власти Украины обращаются за помощью, собирая с миру по нитке. Вечером 26 февраля президент Зеленский заявил, что помочь с нефтепродуктами и топливом ему в ходе телефонного разговора пообещал президент Азербайджана Ильхам Алиев, но остается вопрос, как их доставить, если заблокированы украинские порты. Зеленский также договорился с Алиевым, что азербайджанские заправки Socar на Украине будут бесплатно заправлять машины скорой помощи и ГСЧС. Массовое бегство патриотов Украины. Зачем Зеленский раздал оружие и выпустил уголовников

Помочь с топливом и оружием одновременно пообещала Бельгия. Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде топлива и оружия, сообщил премьер-министр Александр де Кро.

«Украина попросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для обеспечения своих войск. Наша страна приняла этот запрос и передаст 3800 тонн топлива. Бельгия также отправит украинской армии 2000 пулеметов», — написал де Кроо в Twitter.

Сообщается также, что Латвия собрала деньги и отправила на Украину грузовым транспортом 500 тонн топлива вместе с оружием. Небольшие партии передает и Словакия. Однако их доставка через западную границу затруднена. И чем больше будет разрушений логистических цепочек или подрывов мостов, тем сложнее будет доставить топливо из западной Украины в Киев или на восток страны.

Некоторые украинские Telegram-каналы сообщали в субботу, что президент Зеленский якобы потому и предлагал переговоры с РФ (о которых потом отказался), затягивая время, необходимое для доставки горючего. Западные партнеры уговаривают его тем временем продержаться подольше, обещая РФ новые «адские санкции». Гражданам Украины от этого лучше не станет, бензин на заправках не появится, но для партнеров смысл существования государства Украины заключается не в этом.