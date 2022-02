По словам комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, более 150 тысяч жителей Украины покинули страну в последние дни. Большинство из них оказалось в Польше, остальные - в Молдавии, Румынии, Словакии и Венгрии

В ночь на субботу 26 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что, по меньшей мере, 100 тысяч граждан Украины вынуждены были покинуть свои дома в ходе военной операции России. Ранее он призвал выделить из специального фонда организации 20 миллионов евро на срочную помощь людям. Генсек также назначил специального кризисного координатора по ситуации вокруг Украины, этот пост занял Амин Авад. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

А уже после обеда в тот же день комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди написал в Twitter, что более 150 тысяч жителей Украины покинули страну после начала боевых действий, а многие из них остались без домов, но посчитать их число сложно. «Военная ситуация затрудняет оценку их количества и оказание помощи», — написал Гранди. По словам комиссара ООН, половина беженцев уехала в Польшу, также многие люди бежали в Молдавию, Румынию и другие страны Европы.

Однако на самом деле в Польшу с начала российской операции до утра 26 февраля въехали более 100 тысяч людей из Украины. Об этом сообщила Пограничная служба Польши, эту информацию подтвердил и замглавы МВД Польши Павел Шефернакер. Поскольку в этой стране уже проживают более 1,5 миллиона граждан Украины, многие беженцы едут к родственникам и друзьям.

Правительство Польши решило организовать восемь центров приема беженцев рядом с КПП на границе, которая между Польшей и Украиной тянется на 500 км, написала брюссельская редакция американского портала Politico. Размещать приезжих планируют в основном в дворцах спорта и культуры. Беженцам в первое время будет предоставлено временное жилье, горячая еда и питье, базовая медицинская помощь и место для отдыха, дальше будет найдено место для более длительного размещения. Помочь Польше в приёме беженцев готовы также в Литве и Латвии. В Вильнюсе точных цифр не называют, а вот министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что страна готова принять до 10 тысяч беженцев с Украины.

Однако даже в Польшу ещё нужно попасть. По состоянию на вечер 26 февраля многие люди стоят в очереди у самого популярного КПП на украинско-польской границе — «Шегини-Медыка» (83 км от Львова), где есть полоса пропуска для пешеходов, — уже вторые сутки. При этом в сорока с лишним километрах от КПП начинается пробка из легковых и грузовых автомобилей, потому люди дальше идут пешком с сумками. При этом на протяжении всего этого расстояния и перед входом на КПП нет ни туалетов, ни воды, ни еды — хотя последние проблемы решают местные «коробейники». Кроме того, несмотря на практически весеннюю погоду днём, ночью по прежнему холодно, а в очереди стоят и пожилые люди, и матери с детьми. Украина: что дальше? © REUTERS, Umit Bektas

Мужчин практически нет — ведь согласно указу президента Владимира Зеленского от 24 февраля о введении военного положения, украинские мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. На следующий день Пограничная служба Украины опубликовала перечень исключений — покинуть страну можно мужчинам в случае негодности к армейской службе по состоянию здоровья или имеющейся отсрочки от призыва и по ряду гуманитарных причин, среди которых смерть близких родственников, которые погибли «во время проведения антитеррористической операции». Кстати, 26 февраля на украинско-словацкой границе были задержаны трое украинцев, которые пытались перейти её нелегально с целью избежать мобилизации.

При этом с 25 февраля Польша пускает беженцев из Украины без ПЦР-тестов и даже загранпаспортов — только по внутренним. Аналогичный подход с 26 февраля применяет и Словакия, при этом на КПП «Ужгород-Вышне Немецке» открыта временная полоса пешеходного пропуска и пункт обогрева. А людей, выезжающих с Украины с загранпаспортами, губернатор Закарпатья Виктор Микита попросил использовать другие пропускные пункты. «Их в области очень много. Пункты пропуска с Румынией, которые на сегодня почти пусты — "Дякове-Халмеу" и "Солотвино-Сигету Мармацией". Пункты пропуска с Венгрией — "Чоп-Захонь", "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тиссабеч", "Вилок-Тиссабеч", "Косино-Барабаш". Они сегодня, 26 февраля, или 27 февраля начнут работать круглосуточно» — заявил чиновник. Западная Украина 24-25 февраля: У каждого своя война © Facebook, Міністерство оборони України

В условиях наплыва беженцев Словакия 26 февраля ввела в стране режим чрезвычайной ситуации. «Цель объявления режима ЧС создать условия для принятия необходимых мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайного события в связи с массовым притоком иностранцев в Словакию», — говорится в документе. Режим ЧС расширяет полномочия словацких властей. В частности, они могут попросить граждан и компании предоставить необходимые материальные ресурсы. К примеру, хозяев могут попросить предоставить жилье нуждающимся.

При этом ещё 25 февраля по указанию министра транспорта Словакии Андрея Долежала, железнодорожная компания «Словакия» (ZSSK) организует бесплатный проезд во всех поездах, включая поезда InterCity (IC), для граждан Украины. Для пользования льготой нужно предъявить действующий украинский паспорт. Бесплатно можно будет проехать даже в тех поездах, для которых обязателен выкуп места. А 26 февраля из закарпатского Мукачево по колее европейского формата в словацкий город Кошице ушли два «эвакуационных» поезда. В Словакию с 24 февраля выехали более 10 тысяч граждан Украины, но более точных данных нет.

Чешские железные дороги утром 25 февраля также приняли решение о бесплатном проезде в поездах для всех украинцев, достаточно показать украинский паспорт. В тот же день из Праги в польский город Перемышль на границе с Украиной отправили два гуманитарных поезда общей вместимостью 1400 мест для беженцев с Украины. Предполагалось, что из Чехии на них смогут уехать на родину желающие украинцы, но таких не нашлось. Поэтому в поездах были только сопровождающий персонал, фельдшеры Красного Креста и сотрудники Чешского телевидения.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил о готовности страны принять беженцев с Украины. По его словам, речь идет о тысячах человек, хотя о точном числе министр говорить воздержался. Кроме того, Ракушан отметил, что 60 тысяч граждан Украины, которые в настоящее время находятся на территории Чехии, могут рассчитывать на продление разрешений на пребывание и работу в стране.

Несмотря на то, что пункты пропуска на украинско-венгерской границе работают на полную мощность (при этом очереди растянулись на 3-5 км, а время прохождения до 15 часов), а железные дороги Венгрии добавили вагонов в трансграничный поезд Чоп-Захонь, венгерские власти оценивают количество беженцев с Украины всего в 1,5 тысячи человек. Топливо войны. Хватит ли Украине горючего © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

По крайней мере, такое число было названо 26 февраля, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на венгерско-украинскую границу, чтобы проверить состояние её охраны. Премьер встретился пограничниками КПП «Берегшурань» и чиновниками региона Сабольч-Сатмар-Берег, а также с военными, дополнительные подразделения которых в последние дни были передислоцированы к границе с Украиной. При этом Издание Hungary Today со ссылкой на Минобороны Венгрии сообщило, что страна ожидает до 600 тысяч беженцев с Украины.

В Молдавии из-за ситуации с украинскими беженцами 25 февраля было введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. По состоянию на 25 февраля в Молдавию въехали более 16 тысяч жителей Украины, сообщила президент Майя Санду. Мэрия Кишинева определила 8 тысяч мест для размещения беженцев, сообщал в своем Telegram-канале мэр столицы Ион Чебан. По его словам, с таможни поступали запросы на автобусы для развоза людей. Один из пунктов временного размещения людей организован на выставочном комплексе Молдэкспо (ранее там располагался ковид-госпиталь).

Власти Румынии сообщили журналистам телеканала Euronews, что за последние 24 часа в страну прибыли от 14 до 15 тысяч украинских граждан. По сообщению канала, обычно большинство из них следуют дальше, в такие страны, как Польша, Италия и Германия. Румыния, протяженность границы которой с Украиной составляет более 600 км, готова принять до полумиллиона потенциальных беженцев, говорил 22 февраля министр обороны Василе Дынку.

Кстати, большинство украинцев пересекает румынскую границу на Закарпатье, хотя в Черновицкой области КПП практически пустые. При этом в само Закарпатье не так легко попасть: к примеру, на главном въезде в область, блок-посту «Нижние Ворота» на Верецком перевале (трасса Киев-Чоп), очередь автомобилей превышает 10 километров. Власти призывают водителей ехать через Яблунецкий, Торунский и Ужоцкий перевалы, где ситуация лучше.

Федеральное правительство Германии также готовится к принятию на своей территории граждан Украины, которые пытаются покинуть страну. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) ранее заявила: «Мы очень бдительны и готовы ко всем возможным сценариям. Мы готовимся, прежде всего, к поддержке соседних стран. Это первый сценарий». А 25 февраля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал на брифинге в Берлине, что Германия усилит гуманитарную поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам.

«Мы сейчас исходим из того, что прежде всего Польша, как соседняя страна, станет их первым адресом. Мы знаем это из опыта крымского кризиса. Правительство ФРГ, МВД предложило масштабную помощь для этого случая, кроме того, координируемые ЕС механизмы поддержки, что касается гуманитарной помощи, также запущены для конкретной помощи Украине», — сказал Хебештрайт.

О готовности принять украинских беженцев заявили и в руководстве Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС «на протяжении месяцев надеялся на лучшее, но готовился к худшему». «Мы совместно с погранслужбами подготовили план по приему беженцев из Украины в приграничных странах Евросоюза. Мы готовы приветствовать и принять их», — написала она в Twitter ещё 24 февраля.

При этом европейцы даже не скрывают своего расизма. Так, 26 февраля в эфире телекомпании CNN, посвящённой украинским беженцам, премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил: «Это не те беженцы, к которым мы привыкли. Они европейцы, интеллигентные, образованные люди, некоторые программисты… это не обычная волна людей с непонятным прошлым. Ни одна европейская страна их не боится».

Действительно, корреспондент The New York Times в репортаже с украино-польской границы отметил, что поведение польских пограничников ныне кардинально отличается от того, как они реагировали на попытки прорыва нелегальных беженцев из Ирака и других стран Ближнего Востока летом и осенью прошлого года. Тогда польские подразделения силой вытесняли мигрантов обратно в Белоруссию.