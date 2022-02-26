Двадцать четвертого августа 2021 года Украина отметила 30-летнюю годовщину обретения независимости. Эта дата празднуется ежегодно в честь принятия Верховным Советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости страны, что принято считать днем образования государства Украина в современном виде.
Однако многие эксперты констатируют, что после госпереворота 2014 года Украина оказалась под внешним западным управлением, а ее элиты утратили свою субъектность. Среди них — украинский политолог Андрей Золотарев, который поделился своим мнением в интервью с изданием Украина.ру:
— Украина утратила свою независимость по одной простой причине: потому что политика в Украине превратилась в бизнес с тысячепроцентной рентабельностью. А в бизнесе все покупается и продается, в том числе и такие вещи, которые в нормальном государстве не должны выставляться на прилавок большого базара — независимость и суверенитет.
Сегодня олигархи — это последний оплот украинского суверенитета. И понятно, что если в один прекрасный день исчезнет наш олигархический кооператив, то внешнее управление примет предельно циничные и людоедские формы.