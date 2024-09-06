https://ukraina.ru/20240906/1057287726.html

Российские военные освободили донецкую Журавку

Российские военные освободили донецкую Журавку - 06.09.2024 Украина.ру

Российские военные освободили донецкую Журавку

Вооруженные силы России вытеснили врага из населенного пункта Журавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны РФ

2024-09-06T15:52

2024-09-06T15:52

2024-09-06T15:52

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населенный пункт

освобождение

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Также в ведомстве отметили, что потери ВСУ за неделю составили до 16215 человек.Пару дней назад на Украине признали потерю Пречистовки. Авторы ресурса DeepState, работающего на ГУР Минобороны Украины, отметили, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240904/1057227620.html

https://ukraina.ru/20240906/1057283574.html

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донецкая народная республика

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вс рф, населенный пункт, освобождение