Российские военные освободили донецкую Журавку - 06.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240906/1057287726.html
Российские военные освободили донецкую Журавку
Российские военные освободили донецкую Журавку - 06.09.2024 Украина.ру
Российские военные освободили донецкую Журавку
Вооруженные силы России вытеснили врага из населенного пункта Журавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны РФ
2024-09-06T15:52
2024-09-06T15:52
новости
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
вс рф
населенный пункт
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/09/1056794710_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_3c04c65ca11276a512e425365d48a1fd.jpg
Также в ведомстве отметили, что потери ВСУ за неделю составили до 16215 человек.Пару дней назад на Украине признали потерю Пречистовки. Авторы ресурса DeepState, работающего на ГУР Минобороны Украины, отметили, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240904/1057227620.html
https://ukraina.ru/20240906/1057283574.html
россия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/09/1056794710_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_058e48c764f56c599a7bfe18d8ffe7b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вс рф, населенный пункт, освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, населенный пункт, освобождение

Российские военные освободили донецкую Журавку

15:52 06.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы России вытеснили врага из населенного пункта Журавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны РФ
Также в ведомстве отметили, что потери ВСУ за неделю составили до 16215 человек.
Пару дней назад на Украине признали потерю Пречистовки. Авторы ресурса DeepState, работающего на ГУР Минобороны Украины, отметили, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
4 сентября, 11:25
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под УгледаромРоссийские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
13:11
Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARSВ августе ВС РФ устроили настоящее кладбище американских ракетных комплексов HIMARS и M270 в Сумской области, несмотря на то, что ранее поймать это вооружение какое-то время не удавалось. Об этом 6 сентября написали авторы "Военного обозрения"
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФнаселенный пунктосвобождение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие
16:51За махинации на Украине придётся ответить. Хантер Байден признал вину в неуплате налогов
16:24Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал
16:23Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы
15:52Российские военные освободили донецкую Журавку
15:20Дуров и воздух свободы
15:12"Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков
15:07Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко
15:02Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением
15:01"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
14:58Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы
14:31Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов
14:26Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"
13:19Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы
13:11Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS
13:09Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
13:00"Денег нет, но вы сражайтесь", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
12:50Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
12:23Запущен телеграм-бот для поиска пропавших бойцов ВСУ
12:21Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города
Лента новостейМолния