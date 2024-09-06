Российские военные освободили донецкую Журавку
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Вооруженные силы России вытеснили врага из населенного пункта Журавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны РФ
Также в ведомстве отметили, что потери ВСУ за неделю составили до 16215 человек.
4 сентября, 11:25Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под УгледаромРоссийские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
13:11Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARSВ августе ВС РФ устроили настоящее кладбище американских ракетных комплексов HIMARS и M270 в Сумской области, несмотря на то, что ранее поймать это вооружение какое-то время не удавалось. Об этом 6 сентября написали авторы "Военного обозрения"