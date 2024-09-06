Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением
15:02 06.09.2024 (обновлено: 15:22 06.09.2024)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке
Сообщения о том, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) отправился в зону спецоперации не соответствуют действительности. Такое сообщение в своем телеграм-канале 6 сентября разместила его жена Мирослава Регинская
"Информация о том, что Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется на СВО не соответствует действительности и является фейком. Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией", - написала Регинская.
В январе этого года Мосгорсуд приговорил Гиркина к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Также экс-министру запретили администрировать сайты в интернете в течение трех лет.
Гиркин свою вину не признал, а его адвокат Александр Молохов заявил тогда, что будет обжаловать приговор.
Игорь Гиркин (Стрелков) - экс-министр обороны ДНР. В юности в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии. С 1995 года воевал в Чечне.
По словам самого Игоря Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.
В апреле 2014 года Гиркин получил известность как активный участник вооруженных столкновений на востоке Украины, а 15 мая стал командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая по 14 августа 2014 года являлся министром обороны ДНР.
В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества, а в начале июля 2014 года подразделение покинуло Славянск.
23 сентября 2023, 06:30Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по СлавянскуЭкс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в 2014 году получил приказ держать Славянск "до последней капли крови", но не сдержал его. Такое заявление 22 сентября сделал бывший подчиненный Гиркина и экс- "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев
С 2014 года Гиркин возглавлял движение "Новороссия", занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР.
В октябре 2022-го Стрелков написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в армию ДНР, однако уже в декабре вернулся в Москву, и выяснилось, что на фронте он не был.
В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".
В апреле 2023 года создал "Клуб рассерженных патриотов", где публично критиковал действия командования Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.
В январе прошлого года Гиркин публично раскритиковал ЧВК "Вагнер", заявив, что ее лидер Евгений Пригожин не должен допускаться в общественное пространство. Также экс-министр ДНР утверждал, что готов куда лучше защищать Россию на поле боя.
В ответ Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, отметив, что "пора переходить от слов к делу". Однако бывший донецкий министр отказался. После Гиркин занимался блогерством, выкладывая в сеть ролики различного содержания.