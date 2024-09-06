Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением - 06.09.2024 Украина.ру
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Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением
Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением - 06.09.2024 Украина.ру
Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением
Сообщения о том, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) отправился в зону спецоперации не соответствуют действительности. Такое сообщение в своем телеграм-канале 6 сентября разместила его жена Мирослава Регинская
2024-09-06T15:02
2024-09-06T15:22
новости
донецкая народная республика
игорь стрелков
украина
чвк
чвк "вагнер"
пригожин
сво
жена
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В январе этого года Мосгорсуд приговорил Гиркина к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Также экс-министру запретили администрировать сайты в интернете в течение трех лет.Гиркин свою вину не признал, а его адвокат Александр Молохов заявил тогда, что будет обжаловать приговор.Игорь Гиркин (Стрелков) - экс-министр обороны ДНР. В юности в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии. С 1995 года воевал в Чечне.По словам самого Игоря Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.В апреле 2014 года Гиркин получил известность как активный участник вооруженных столкновений на востоке Украины, а 15 мая стал командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая по 14 августа 2014 года являлся министром обороны ДНР.В апреле 2014 года Стрелков возглавил группу из 52 человек, которая вошла в Славянск. Они взяли под контроль здания горсовета и СБУ города. Украинские войска окружили населенный пункт небольшой сетью блокпостов и начали предпринимать попытки вернуть контроль над городом.В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества, а в начале июля 2014 года подразделение покинуло Славянск.С 2014 года Гиркин возглавлял движение "Новороссия", занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР.В октябре 2022-го Стрелков написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в армию ДНР, однако уже в декабре вернулся в Москву, и выяснилось, что на фронте он не был.В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".В апреле 2023 года создал "Клуб рассерженных патриотов", где публично критиковал действия командования Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.В январе прошлого года Гиркин публично раскритиковал ЧВК "Вагнер", заявив, что ее лидер Евгений Пригожин не должен допускаться в общественное пространство. Также экс-министр ДНР утверждал, что готов куда лучше защищать Россию на поле боя.В ответ Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, отметив, что "пора переходить от слов к делу". Однако бывший донецкий министр отказался. После Гиркин занимался блогерством, выкладывая в сеть ролики различного содержания.
https://ukraina.ru/20240125/1052900387.html
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новости, донецкая народная республика, игорь стрелков, украина, чвк, чвк "вагнер", пригожин, сво, жена
Новости, Донецкая Народная Республика, Игорь Стрелков, Украина, ЧВК, ЧВК "Вагнер", Пригожин, СВО, жена

Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением

15:02 06.09.2024 (обновлено: 15:22 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке
Пресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сообщения о том, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) отправился в зону спецоперации не соответствуют действительности. Такое сообщение в своем телеграм-канале 6 сентября разместила его жена Мирослава Регинская
"Информация о том, что Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется на СВО не соответствует действительности и является фейком. Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией", - написала Регинская.
В январе этого года Мосгорсуд приговорил Гиркина к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Также экс-министру запретили администрировать сайты в интернете в течение трех лет.
Гиркин свою вину не признал, а его адвокат Александр Молохов заявил тогда, что будет обжаловать приговор.
Оглашение приговора И. Стрелкову (Гиркину) - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 14:50
Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колониюМосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, передает 25 января РИА Новости
Игорь Гиркин (Стрелков) - экс-министр обороны ДНР. В юности в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии. С 1995 года воевал в Чечне.
По словам самого Игоря Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.
В апреле 2014 года Гиркин получил известность как активный участник вооруженных столкновений на востоке Украины, а 15 мая стал командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая по 14 августа 2014 года являлся министром обороны ДНР.
В апреле 2014 года Стрелков возглавил группу из 52 человек, которая вошла в Славянск. Они взяли под контроль здания горсовета и СБУ города. Украинские войска окружили населенный пункт небольшой сетью блокпостов и начали предпринимать попытки вернуть контроль над городом.
В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества, а в начале июля 2014 года подразделение покинуло Славянск.
Рассмотрение жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР И. Стрелкова - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября 2023, 06:30
Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по СлавянскуЭкс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в 2014 году получил приказ держать Славянск "до последней капли крови", но не сдержал его. Такое заявление 22 сентября сделал бывший подчиненный Гиркина и экс- "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев
С 2014 года Гиркин возглавлял движение "Новороссия", занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР.
В октябре 2022-го Стрелков написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в армию ДНР, однако уже в декабре вернулся в Москву, и выяснилось, что на фронте он не был.
В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".
В апреле 2023 года создал "Клуб рассерженных патриотов", где публично критиковал действия командования Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.
В январе прошлого года Гиркин публично раскритиковал ЧВК "Вагнер", заявив, что ее лидер Евгений Пригожин не должен допускаться в общественное пространство. Также экс-министр ДНР утверждал, что готов куда лучше защищать Россию на поле боя.
В ответ Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, отметив, что "пора переходить от слов к делу". Однако бывший донецкий министр отказался. После Гиркин занимался блогерством, выкладывая в сеть ролики различного содержания.
Ситуация в Славянске - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января 2023, 18:25
Стрелков отказался служить в ЧВК "Вагнер"Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) отказался вступать в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер". Об этом 28 января он написал в своем Telegram-канале
 
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