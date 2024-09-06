https://ukraina.ru/20240906/1057285667.html

Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением

Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением - 06.09.2024 Украина.ру

Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением

Сообщения о том, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) отправился в зону спецоперации не соответствуют действительности. Такое сообщение в своем телеграм-канале 6 сентября разместила его жена Мирослава Регинская

2024-09-06T15:02

2024-09-06T15:02

2024-09-06T15:22

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В январе этого года Мосгорсуд приговорил Гиркина к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Также экс-министру запретили администрировать сайты в интернете в течение трех лет.Гиркин свою вину не признал, а его адвокат Александр Молохов заявил тогда, что будет обжаловать приговор.Игорь Гиркин (Стрелков) - экс-министр обороны ДНР. В юности в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии. С 1995 года воевал в Чечне.По словам самого Игоря Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.В апреле 2014 года Гиркин получил известность как активный участник вооруженных столкновений на востоке Украины, а 15 мая стал командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая по 14 августа 2014 года являлся министром обороны ДНР.В апреле 2014 года Стрелков возглавил группу из 52 человек, которая вошла в Славянск. Они взяли под контроль здания горсовета и СБУ города. Украинские войска окружили населенный пункт небольшой сетью блокпостов и начали предпринимать попытки вернуть контроль над городом.В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества, а в начале июля 2014 года подразделение покинуло Славянск.С 2014 года Гиркин возглавлял движение "Новороссия", занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР.В октябре 2022-го Стрелков написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в армию ДНР, однако уже в декабре вернулся в Москву, и выяснилось, что на фронте он не был.В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".В апреле 2023 года создал "Клуб рассерженных патриотов", где публично критиковал действия командования Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.В январе прошлого года Гиркин публично раскритиковал ЧВК "Вагнер", заявив, что ее лидер Евгений Пригожин не должен допускаться в общественное пространство. Также экс-министр ДНР утверждал, что готов куда лучше защищать Россию на поле боя.В ответ Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, отметив, что "пора переходить от слов к делу". Однако бывший донецкий министр отказался. После Гиркин занимался блогерством, выкладывая в сеть ролики различного содержания.

https://ukraina.ru/20240125/1052900387.html

https://ukraina.ru/20230923/1049636961.html

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новости, донецкая народная республика, игорь стрелков, украина, чвк, чвк "вагнер", пригожин, сво, жена