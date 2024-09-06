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"Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков
"Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков - 06.09.2024 Украина.ру
"Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила, что подаст в суд на телевизионную сеть Би-би-си из-за фейков о ней
2024-09-06T15:12
2024-09-06T15:12
2024-09-06T15:12
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Симоньян опубликовала опубликованный на ресурсах Би-би-си текст, в котором британские журналисты ее обвиняют в периодических призывах "к насилию против врагов России".Она заверила, что не говорила такого. "Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают", - написала Симоньян.О неосторожных заявлениях зарубежных СМИ - в материале Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, маргарита симоньян, россия, москва, би-би-си, rt
Новости, Маргарита Симоньян, Россия, Москва, Би-би-си, RT
"Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила, что подаст в суд на телевизионную сеть Би-би-си из-за фейков о ней
Симоньян опубликовала опубликованный на ресурсах Би-би-си текст, в котором британские журналисты ее обвиняют в периодических призывах "к насилию против врагов России".
"Она призывала расправляться с российскими оппозиционерами "через повешение" и предлагала "отправить войска" вглубь Европы", - процитировала Симоньян текст из СМИ.
Она заверила, что не говорила такого.
"Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают", - написала Симоньян.
О неосторожных заявлениях зарубежных СМИ - в материале Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина" на сайте Украина.ру.