"Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию - 06.09.2024 Украина.ру
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"Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию
"Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию - 06.09.2024 Украина.ру
"Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию
В украинском экспертном сообществе обсуждают результативные удары ВС РФ по Полтаве, Львову и другим городам и думают над тем, как прятаться от русской разведки. Думают и над тем, чего должны сегодня желать истинные украинские патриоты — продолжения войны или, напротив, скорейшего заключения мира?
2024-09-06T06:45
2024-09-06T09:57
эксклюзив
сво
украина
потери
полтава
львов
соскин
игорь мосийчук
татьяна монтян
удары
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Во вторник, 3 сентября, ВС РФ нанесли удары по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения. Британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге высказал предположение, что среди ликвидированных при ракетном ударе могли быть военные, которых шведы готовили к управлению АВАКСом (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения).Российские дроны часами висят над Полтавой и над другими городами, признает экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Что касается удара по военному училищу в Полтаве, то тут, по его мнению, "еще кто-то и подсказал"."Погибло близко 90–100 человек, это данные из моргов Полтавы", — заявил Мосийчук в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что сам он родом из Полтавы, долго работал там и потому владеет полной информацией, но понимает, что часть ее разглашать нельзя. По словам экс-депутата, в данном случае ВС РФ "били, четко понимая, где находится личный состав"."Я не понимаю, зачем сколько лжи вокруг этой трагедии… Зачем власть говорит полуправду, зачем областная военная администрация недоговаривает", — заявил политик.Комментируя высказывание Дональда Трампа о том, что он, в случае избрания его президентом, гарантированно добьется прекращения войны на Украине, Мосийчук сказал, что возможное избрание Трампа действительно даст Украине шанс на мир, но воспользоваться этим шансом должны сами украинцы."Если мы им не воспользуемся, то кровавый молох войны будет продолжать пожирать наших детей, близких, родственников. Это в наших руках. Трамп не придет и мир нам на блюдечке не принесет, если этого не будем хотеть мы сами", — подчеркнул он.Экс-депутат выразил уверенность в том, что власти занижают потери, но люди ведь видят кладбища, видят количество могил, знают, кто погиб, кто ранен. Многие понимают, что продолжать войну гибельно."Мы теряем нацию. Я общаюсь со многими воюющими своими друзьями, коллегами, среди которых много людей, которые считаются националистами, даже идеологами национализма… и они прямо говорят в общении со мной: мы должны остановить сейчас эту войну, потому что, если мы ее не остановим, мы потеряем не только страну, мы потеряем еще и нацию. И каждый, кто действительно является патриотом нашей страны, должен это понимать вне зависимости от идеологических убеждений. Сейчас убеждение должно быть одно — сохранить нацию, сохранить государство. Это показатель патриотизма", — заявил Мосийчук.Он добавил: "Все, кто этого не понимают, все, кто дальше разжигает пламя войны, внутреннего, особенно противостояния, ищут "врагов народа" на Украине, агентов уха, ног Кремля или Вашингтона и тому подобное, — все работают против Украины".Удары ВС РФ по военным и оборонным объектам на Украине продолжаются. В частности, во Львове были поражены химические лаборатории по переработке и сборке поражающих веществ, а также компонентов взрывчатки для дронов.Следовало обязательно ожидать ударов по Галичине, по Львову, заявил в своем блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Потому что вот это такое поведение Галичины, Львова — такое, знаете, поверхностное. Плюс то, что им казалось, что они защищены, что с ними ничего случиться не может, что "мова понад усе", — сказал эксперт. Он добавил, что во Львове в результате удара разрушено много домов, пострадали десятки авто. Но руководство города не понимает, что это только маленькая репетиция, по Львову будут бить и дальше. И львовским властям не следует расслабляться.Сам же уже состоявшийся результативный удар показывает, что нет ПВО даже Львов закрыть, подчеркнул Соскин. По его мнению, этим ударом западникам показывают, чтобы они не приезжали во Львов. Поляки, по словам эксперта, подняли свои самолеты и могли сбить российские "Кинжалы", но не сделали этого — "предали Львов".Соскин перечислил другие города, по которым ВС РФ нанесли удары и задал вопрос: "Где же ваше ПВО?" По мнению экс-советника Кучмы, эти удары и их последствия показали, что украинская власть "парализована, она в растерянности, она не понимает, что ей делать, что она скрывает правду".Эксперт также отметил, что на Украине сложилась ненормальная ситуация, во власти существует какое-то "преступное сообщество", в стране нет оппозиции, подавлены свобода слова, свобода собраний, свобода инакомыслия — "этого всего уже вообще нет".Что ж, о свободах на подвластной Киеву территории Украины уже никто и не вспоминает, но атмосфера несвободы продолжает сгущаться и пределов этому не видно. В Черкассах отчислили из местного университета студентку за то, что она на своей странице в одной из соцсетей заявила, что закрывают церковь, в которую она ходит и что "на Украине через месяц не будет ни одной церкви". То есть осудила гонения на каноническую УПЦ.Студентку отчислили, а заодно уволили ее маму, которая преподавала в этом же университете. По этому поводу живущая в Донбассе украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян заявила, что очень интересно было бы почитать приказы об отчислении студентки и об увольнении ее мамы-преподавательницы, — какие для этого изобрели основания?"А ведь в ректорате вуза на этом не остановились и ещё и обратились в СБУ с просьбой проверить маму и дочку на сепаратизм и коллаборационизм. Это как бы вообще как?" — написала Монтян в своем телеграм-канале. Она продолжила: "Практика наказания членов семей политических преступников из современных стран практикуется, насколько я знаю, лишь в Северной Корее, да и там от неё, говорят, в последние годы отказались. А вот в Салорейхе (так Монтян образно называет киевский режим. — Ред.), наоборот, берут её на вооружение. Оно и понятно: сам-то человек ещё может и рискнёт пойти против власти, даже смирившись с возможными последствиями, а вот если зная, что из-за его действий могут пострадать родные, глядишь, и воздержится!"* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Зеленский едет в США за войной. К Байдену за провалом или победой".
https://ukraina.ru/20240905/1057240626.html
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эксклюзив, сво, украина, потери, полтава, львов, соскин, игорь мосийчук, татьяна монтян, удары, вс рф, эксперты, дональд трамп, упц, свобода слова, вооруженные силы украины, верховная рада, россия
Эксклюзив, СВО, Украина, потери, Полтава, Львов, Соскин, Игорь Мосийчук, Татьяна Монтян, удары, ВС РФ, эксперты, Дональд Трамп, УПЦ, свобода слова, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Россия

"Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию

06:45 06.09.2024 (обновлено: 09:57 06.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе обсуждают результативные удары ВС РФ по Полтаве, Львову и другим городам и думают над тем, как прятаться от русской разведки. Думают и над тем, чего должны сегодня желать истинные украинские патриоты — продолжения войны или, напротив, скорейшего заключения мира?
Во вторник, 3 сентября, ВС РФ нанесли удары по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения. Британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге высказал предположение, что среди ликвидированных при ракетном ударе могли быть военные, которых шведы готовили к управлению АВАКСом (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения).
Российские дроны часами висят над Полтавой и над другими городами, признает экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Что касается удара по военному училищу в Полтаве, то тут, по его мнению, "еще кто-то и подсказал".
"Погибло близко 90–100 человек, это данные из моргов Полтавы", — заявил Мосийчук в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что сам он родом из Полтавы, долго работал там и потому владеет полной информацией, но понимает, что часть ее разглашать нельзя. По словам экс-депутата, в данном случае ВС РФ "били, четко понимая, где находится личный состав".
"Я не понимаю, зачем сколько лжи вокруг этой трагедии… Зачем власть говорит полуправду, зачем областная военная администрация недоговаривает", — заявил политик.
Комментируя высказывание Дональда Трампа о том, что он, в случае избрания его президентом, гарантированно добьется прекращения войны на Украине, Мосийчук сказал, что возможное избрание Трампа действительно даст Украине шанс на мир, но воспользоваться этим шансом должны сами украинцы.
Украинский флаг на лице
Вчера, 05:30
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"Если мы им не воспользуемся, то кровавый молох войны будет продолжать пожирать наших детей, близких, родственников. Это в наших руках. Трамп не придет и мир нам на блюдечке не принесет, если этого не будем хотеть мы сами", — подчеркнул он.
Экс-депутат выразил уверенность в том, что власти занижают потери, но люди ведь видят кладбища, видят количество могил, знают, кто погиб, кто ранен. Многие понимают, что продолжать войну гибельно.
"Мы теряем нацию. Я общаюсь со многими воюющими своими друзьями, коллегами, среди которых много людей, которые считаются националистами, даже идеологами национализма… и они прямо говорят в общении со мной: мы должны остановить сейчас эту войну, потому что, если мы ее не остановим, мы потеряем не только страну, мы потеряем еще и нацию. И каждый, кто действительно является патриотом нашей страны, должен это понимать вне зависимости от идеологических убеждений. Сейчас убеждение должно быть одно — сохранить нацию, сохранить государство. Это показатель патриотизма", — заявил Мосийчук.
Он добавил: "Все, кто этого не понимают, все, кто дальше разжигает пламя войны, внутреннего, особенно противостояния, ищут "врагов народа" на Украине, агентов уха, ног Кремля или Вашингтона и тому подобное, — все работают против Украины".
Удары ВС РФ по военным и оборонным объектам на Украине продолжаются. В частности, во Львове были поражены химические лаборатории по переработке и сборке поражающих веществ, а также компонентов взрывчатки для дронов.
Следовало обязательно ожидать ударов по Галичине, по Львову, заявил в своем блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
Украинский флаг
4 сентября, 05:28
Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвымВ украинском экспертном сообществе приходят к выводу, что рассчитывать на переговоры не стоит, дело дойдет до чьей-то капитуляции, что очень скоро Украина кардинальным образом изменится, нынешних элит не будет.
"Потому что вот это такое поведение Галичины, Львова — такое, знаете, поверхностное. Плюс то, что им казалось, что они защищены, что с ними ничего случиться не может, что "мова понад усе", — сказал эксперт. Он добавил, что во Львове в результате удара разрушено много домов, пострадали десятки авто. Но руководство города не понимает, что это только маленькая репетиция, по Львову будут бить и дальше. И львовским властям не следует расслабляться.
Сам же уже состоявшийся результативный удар показывает, что нет ПВО даже Львов закрыть, подчеркнул Соскин. По его мнению, этим ударом западникам показывают, чтобы они не приезжали во Львов. Поляки, по словам эксперта, подняли свои самолеты и могли сбить российские "Кинжалы", но не сделали этого — "предали Львов".
Соскин перечислил другие города, по которым ВС РФ нанесли удары и задал вопрос: "Где же ваше ПВО?" По мнению экс-советника Кучмы, эти удары и их последствия показали, что украинская власть "парализована, она в растерянности, она не понимает, что ей делать, что она скрывает правду".
Эксперт также отметил, что на Украине сложилась ненормальная ситуация, во власти существует какое-то "преступное сообщество", в стране нет оппозиции, подавлены свобода слова, свобода собраний, свобода инакомыслия — "этого всего уже вообще нет".
Что ж, о свободах на подвластной Киеву территории Украины уже никто и не вспоминает, но атмосфера несвободы продолжает сгущаться и пределов этому не видно. В Черкассах отчислили из местного университета студентку за то, что она на своей странице в одной из соцсетей заявила, что закрывают церковь, в которую она ходит и что "на Украине через месяц не будет ни одной церкви". То есть осудила гонения на каноническую УПЦ.
Студентку отчислили, а заодно уволили ее маму, которая преподавала в этом же университете. По этому поводу живущая в Донбассе украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян заявила, что очень интересно было бы почитать приказы об отчислении студентки и об увольнении ее мамы-преподавательницы, — какие для этого изобрели основания?
Флаг Украины
3 сентября, 05:32
"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществеНа Украине (и не только там) обеспокоены ходом военной кампании, а еще больше экспертов тревожит намерение Зеленского добиваться согласия США бить западными ракетами по территории в глубине России. Ведь понятно, каким может быть ответ
"А ведь в ректорате вуза на этом не остановились и ещё и обратились в СБУ с просьбой проверить маму и дочку на сепаратизм и коллаборационизм. Это как бы вообще как?" — написала Монтян в своем телеграм-канале.

Она продолжила: "Практика наказания членов семей политических преступников из современных стран практикуется, насколько я знаю, лишь в Северной Корее, да и там от неё, говорят, в последние годы отказались. А вот в Салорейхе (так Монтян образно называет киевский режим. — Ред.), наоборот, берут её на вооружение. Оно и понятно: сам-то человек ещё может и рискнёт пойти против власти, даже смирившись с возможными последствиями, а вот если зная, что из-за его действий могут пострадать родные, глядишь, и воздержится!"
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Зеленский едет в США за войной. К Байдену за провалом или победой".
 
ЭксклюзивСВОУкраинапотериПолтаваЛьвовСоскинИгорь МосийчукТатьяна МонтянударыВС РФэкспертыДональд ТрампУПЦсвобода словаВооруженные силы УкраиныВерховная РадаРоссия
 
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