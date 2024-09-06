Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову - 06.09.2024 Украина.ру
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Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову
Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову - 06.09.2024 Украина.ру
Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. Соответствующее распоряжение 6 сентября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
2024-09-06T17:18
2024-09-06T17:18
новости
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захар виноградов
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Захар Виноградов родился в Одессе, позже жил в Калининграде, где получил филологическое образование. В Советской армии прошел путь от рядового до лейтенанта, а по окончании службы был избран делегатом ХIХ съезда ВЛКСМ от армейской молодежи.После армии работал в газетах "Ленинское знамя" и "Калининградская правда" в отделах пропаганды и агитации, промышленности и рыбного хозяйства.В 1988-ом году уехал на Чукотку, где стал собственным корреспондентом Магаданской правды по Чукотскому автономному округу. Два года спустя был избран депутатом Магаданского областного и Анадырского городского Советов народных депутатов.В 1994-м вместе с несколькими коллегами переехал в Москву, где они совместно основали "Издательский дом "Восток". С 1996 по 2006 Виноградов заведовал отделом регионов "Независимой газеты", потом возглавлял такой же отдел в "Родной газете", а затем работал шеф-редактором Агентства национальных новостей.Украинская страницаС 2006 по 2011 Захар Виноградов руководил представительством агентства РИА Новости на Украине. С 2011 по 2015 работал руководителем Редакции стран СНГ, Балтии и Грузии, а с 2015 по 2017 - обозревателем РИА Новостей по Украине.С мая 2018 по настоящее время Виноградов является шеф-редактором издания "Украина.ру".С ноября 2017 года Виноградову запрещен въезд на территорию Украины, в то же время его имя было внесено в список украинского "Миротворца".В настоящее время Захар Виноградов не только руководит редакцией сайта Украина.ру, но и продолжает писать аналитические обзоры, ездит на фронт и берет интервью у экспертов и участников СВО.
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новости, владимир путин, захар виноградов, украина.ру, россия, миа "россия сегодня"
Новости, Владимир Путин, Захар Виноградов, Украина.ру, Россия, МИА "Россия сегодня"

Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову

17:18 06.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЖурналист РИА Новости Захар Виноградов
Журналист РИА Новости Захар Виноградов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. Соответствующее распоряжение 6 сентября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Виноградову Захару Викторовичу - шеф-редактору редакции сайта дирекции мультимедийного издания федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
Захар Виноградов родился в Одессе, позже жил в Калининграде, где получил филологическое образование. В Советской армии прошел путь от рядового до лейтенанта, а по окончании службы был избран делегатом ХIХ съезда ВЛКСМ от армейской молодежи.
После армии работал в газетах "Ленинское знамя" и "Калининградская правда" в отделах пропаганды и агитации, промышленности и рыбного хозяйства.
В 1988-ом году уехал на Чукотку, где стал собственным корреспондентом Магаданской правды по Чукотскому автономному округу. Два года спустя был избран депутатом Магаданского областного и Анадырского городского Советов народных депутатов.
В 1994-м вместе с несколькими коллегами переехал в Москву, где они совместно основали "Издательский дом "Восток". С 1996 по 2006 Виноградов заведовал отделом регионов "Независимой газеты", потом возглавлял такой же отдел в "Родной газете", а затем работал шеф-редактором Агентства национальных новостей.
Украинская страница
С 2006 по 2011 Захар Виноградов руководил представительством агентства РИА Новости на Украине. С 2011 по 2015 работал руководителем Редакции стран СНГ, Балтии и Грузии, а с 2015 по 2017 - обозревателем РИА Новостей по Украине.
С мая 2018 по настоящее время Виноградов является шеф-редактором издания "Украина.ру".
С ноября 2017 года Виноградову запрещен въезд на территорию Украины, в то же время его имя было внесено в список украинского "Миротворца".
В настоящее время Захар Виноградов не только руководит редакцией сайта Украина.ру, но и продолжает писать аналитические обзоры, ездит на фронт и берет интервью у экспертов и участников СВО.
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