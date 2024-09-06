Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. Соответствующее распоряжение 6 сентября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Виноградову Захару Викторовичу - шеф-редактору редакции сайта дирекции мультимедийного издания федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
Захар Виноградов родился в Одессе, позже жил в Калининграде, где получил филологическое образование. В Советской армии прошел путь от рядового до лейтенанта, а по окончании службы был избран делегатом ХIХ съезда ВЛКСМ от армейской молодежи.
После армии работал в газетах "Ленинское знамя" и "Калининградская правда" в отделах пропаганды и агитации, промышленности и рыбного хозяйства.
В 1988-ом году уехал на Чукотку, где стал собственным корреспондентом Магаданской правды по Чукотскому автономному округу. Два года спустя был избран депутатом Магаданского областного и Анадырского городского Советов народных депутатов.
В 1994-м вместе с несколькими коллегами переехал в Москву, где они совместно основали "Издательский дом "Восток". С 1996 по 2006 Виноградов заведовал отделом регионов "Независимой газеты", потом возглавлял такой же отдел в "Родной газете", а затем работал шеф-редактором Агентства национальных новостей.
Украинская страница
С мая 2018 по настоящее время Виноградов является шеф-редактором издания "Украина.ру".
С ноября 2017 года Виноградову запрещен въезд на территорию Украины, в то же время его имя было внесено в список украинского "Миротворца".
В настоящее время Захар Виноградов не только руководит редакцией сайта Украина.ру, но и продолжает писать аналитические обзоры, ездит на фронт и берет интервью у экспертов и участников СВО.
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