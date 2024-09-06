Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову

Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну

Штурмовики — это те, кто первыми идут в бой, захватывая многоэтажки, поселки и города. Это те, кто на себе испытывают всю мощь вражеской обороны и в то же время обучены воевать не числом, а умением