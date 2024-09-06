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Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024 Украина.ру
Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале обратилась к западному изданию Newsweek, которое назвало ее "медиакоролевой" президента РФ Владимира Путина
2024-09-06T12:50
2024-09-06T12:50
2024-09-06T12:50
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"Медиакоролева Путина" - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - написала Симоньян.На днях США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, следует из заявления американского Минфина. Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева."Отлично работаете, коллектив!" — прокомментировала новые санкции Симоньян.Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.Подробнее о санкциях - в материале Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, маргарита симоньян, владимир путин, украина, сша, rt
Новости, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Украина, США, RT
Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале обратилась к западному изданию Newsweek, которое назвало ее "медиакоролевой" президента РФ Владимира Путина
"Медиакоролева Путина" - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - написала Симоньян.
На днях США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, следует из заявления американского Минфина.
Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева.
"Отлично работаете, коллектив!" — прокомментировала новые санкции Симоньян.
Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.