Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024 Украина.ру
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Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024 Украина.ру
Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале обратилась к западному изданию Newsweek, которое назвало ее "медиакоролевой" президента РФ Владимира Путина
2024-09-06T12:50
2024-09-06T12:50
новости
россия
маргарита симоньян
владимир путин
украина
сша
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"Медиакоролева Путина" - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - написала Симоньян.На днях США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, следует из заявления американского Минфина. Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева."Отлично работаете, коллектив!" — прокомментировала новые санкции Симоньян.Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.Подробнее о санкциях - в материале Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, маргарита симоньян, владимир путин, украина, сша, rt
Новости, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Украина, США, RT

Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"

12:50 06.09.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале обратилась к западному изданию Newsweek, которое назвало ее "медиакоролевой" президента РФ Владимира Путина
"Медиакоролева Путина" - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - написала Симоньян.
На днях США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, следует из заявления американского Минфина.
Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева.
"Отлично работаете, коллектив!" — прокомментировала новые санкции Симоньян.
Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.
Подробнее о санкциях - в материале Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма на сайте Украина.ру.
 
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