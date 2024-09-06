https://ukraina.ru/20240906/1057282056.html

Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"

Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024 Украина.ру

Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале обратилась к западному изданию Newsweek, которое назвало ее "медиакоролевой" президента РФ Владимира Путина

2024-09-06T12:50

2024-09-06T12:50

2024-09-06T12:50

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"Медиакоролева Путина" - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - написала Симоньян.На днях США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, следует из заявления американского Минфина. Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева."Отлично работаете, коллектив!" — прокомментировала новые санкции Симоньян.Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.Подробнее о санкциях - в материале Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, маргарита симоньян, владимир путин, украина, сша, rt