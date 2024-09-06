"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА - 06.09.2024 Украина.ру
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"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА - 06.09.2024 Украина.ру
"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
ВСУ делают все возможное, чтобы больнее ударить по российским военным, в том числе стали скидывать с беспилотников снаряды мощнее, чем раньше. Об этом "Ленте.ру" рассказал казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев, в одиночку сбивший шесть украинских дронов "Баба-яга"
2024-09-06T15:01
2024-09-06T15:01
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"Баба-яга" летает только ночью, поэтому без прибора ночного видения ее не увидеть и не сбить, отметил боец. Он пояснил, что ВСУ стараются запускать этот дрон в разное время ночи, но российские военные об этом знают.Именно большое количество винтов делает "Ягу" сложноуничтожаемой, поэтому целиться российским бойцам приходится в ее "сердце" - аккумулятор. Еще труднее, если "Бабок" прилетает сразу несколько."Там доля секунды. Не успеваешь испугаться. Потом только все осознаешь, анализируешь, как могло произойти. Раньше они скидывали гранаты, а сейчас скидывают более мощные снаряды с большим поражением", - сказал командир.Ранее в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова назвала несколько причин, почему "Бабу-Ягу" сложно одолеть. В их числе - дополнительные аккумуляторы и двойные пульты, которыми ВСУ стали оснащать свои БПЛА. ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолёт, 283 вертолёта, 30 920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 801 танк и другие боевые бронемашины, 1 434 боевые машины РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 501 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20240807/1056702498.html
https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html
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Новости, БПЛА, дроны, Украина, ВСУ, ликвидация, Россия, ВС РФ

"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА

15:01 06.09.2024
 
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ВСУ делают все возможное, чтобы больнее ударить по российским военным, в том числе стали скидывать с беспилотников снаряды мощнее, чем раньше. Об этом "Ленте.ру" рассказал казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев, в одиночку сбивший шесть украинских дронов "Баба-яга"
"Баба-яга" летает только ночью, поэтому без прибора ночного видения ее не увидеть и не сбить, отметил боец. Он пояснил, что ВСУ стараются запускать этот дрон в разное время ночи, но российские военные об этом знают.

"Все это быстро. Слышим - летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем. По рации объявляют: "Идет в том-том направлении". Если это у нас, то выходим, смотрим. "Баба-яга" - это мощный дрон. Он имеет шесть винтов, несет хорошие заряды, начиная от миномета, заканчивая противотанковыми минами", - рассказал Деев.

Именно большое количество винтов делает "Ягу" сложноуничтожаемой, поэтому целиться российским бойцам приходится в ее "сердце" - аккумулятор. Еще труднее, если "Бабок" прилетает сразу несколько.
"Там доля секунды. Не успеваешь испугаться. Потом только все осознаешь, анализируешь, как могло произойти. Раньше они скидывали гранаты, а сейчас скидывают более мощные снаряды с большим поражением", - сказал командир.
Ранее в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова назвала несколько причин, почему "Бабу-Ягу" сложно одолеть. В их числе - дополнительные аккумуляторы и двойные пульты, которыми ВСУ стали оснащать свои БПЛА.
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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолёт, 283 вертолёта, 30 920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 801 танк и другие боевые бронемашины, 1 434 боевые машины РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 501 единица специальной военной автомобильной техники.
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