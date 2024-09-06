"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
ВСУ делают все возможное, чтобы больнее ударить по российским военным, в том числе стали скидывать с беспилотников снаряды мощнее, чем раньше. Об этом "Ленте.ру" рассказал казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев, в одиночку сбивший шесть украинских дронов "Баба-яга"
"Баба-яга" летает только ночью, поэтому без прибора ночного видения ее не увидеть и не сбить, отметил боец. Он пояснил, что ВСУ стараются запускать этот дрон в разное время ночи, но российские военные об этом знают.
"Все это быстро. Слышим - летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем. По рации объявляют: "Идет в том-том направлении". Если это у нас, то выходим, смотрим. "Баба-яга" - это мощный дрон. Он имеет шесть винтов, несет хорошие заряды, начиная от миномета, заканчивая противотанковыми минами", - рассказал Деев.
Именно большое количество винтов делает "Ягу" сложноуничтожаемой, поэтому целиться российским бойцам приходится в ее "сердце" - аккумулятор. Еще труднее, если "Бабок" прилетает сразу несколько.
"Там доля секунды. Не успеваешь испугаться. Потом только все осознаешь, анализируешь, как могло произойти. Раньше они скидывали гранаты, а сейчас скидывают более мощные снаряды с большим поражением", - сказал командир.
Ранее в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова назвала несколько причин, почему "Бабу-Ягу" сложно одолеть. В их числе - дополнительные аккумуляторы и двойные пульты, которыми ВСУ стали оснащать свои БПЛА.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолёт, 283 вертолёта, 30 920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 801 танк и другие боевые бронемашины, 1 434 боевые машины РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 501 единица специальной военной автомобильной техники.
Вчера, 11:10"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФРоссийские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке