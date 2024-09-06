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За махинации на Украине придётся ответить. Хантер Байден признал вину в неуплате налогов

За махинации на Украине придётся ответить. Хантер Байден признал вину в неуплате налогов - 06.09.2024 Украина.ру

За махинации на Украине придётся ответить. Хантер Байден признал вину в неуплате налогов

Сын президента США Хантер Байден согласился со всеми пунктами обвинения, чтобы избежать показательного суда и раскрытия нелицеприятных подробностей своей жизни, которые бросили бы тень на всю семью.

2024-09-06T16:51

2024-09-06T16:51

2024-09-06T16:51

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5 сентября в федеральном суде центрального округа Калифорнии началось рассмотрение дела о неуплате налогов сыном президента США Хантером Байденом.Согласно обвинительному заключению, состоящему из девяти пунктов, он подавал ложные декларации, и в период с 2016 по 2019 годы не уплатил налоги на сумму в размере $1,4 млн. Вместо того, чтобы, как гласила российская реклама конца 1990-х, заплатить налоги и спать спокойно, Хантер тратил эти деньги на "наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и съём недвижимости, экзотические автомобили, одежду, экстравагантный образ жизни, включая членство в секс-клубах и выделение более $188 000 на развлечения для взрослых".В рамках дела есть сведения о его доходах в 2017 и 2018 годах, за которые не уплачен подоходный налог. Так, в 2017-м Байден-младший заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн — из китайских источников, $500 000 — от украинской энергетической компании, $70 000 — от румынского бизнеса, $48 000 — от международной юридической фирмы и $666 000— от интересов внутреннего бизнеса.Burisma использовала Байдена-младшего в своих интересахЧто за украинская энергетическая компания, всем прекрасно известно – это Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, в совет директоров которой входил Хантер Байден. За попытку разобраться в деятельности компании и вызвать на допрос сына тогда ещё вице-президента США Виктор Шокин лишился должности генерального прокурора Украины. Но со временем подробности работы с Киевом Хантера и выгода, полученная всей его семьёй, стали достоянием общественности.Зарплата Хантера в Burisma составляла $1 млн в год, но платили ему не за высокий профессионализм (к тому же в тот период он был наркозависим, в чём сам признавался), а за громкую фамилию. Это подтверждено в рассекреченном ФБР документе, который опубликовал в 2023 году сенатор Чак Грассли, под названием "Форма-1023", представляющем по сути показания источника, которому Бюро полностью доверяет."Злочевский прокомментировал, что, хотя Хантер Байден "был глуп, а его [Злочевского] собака была умнее, Злочевскому нужно было поставить Хантера Байдена [в совет директоров], чтобы всё было хорошо". Далее источник спросил, "говорил ли Хантер Байден или Джо Байден Злочевскому, что он должен оставить Хантера", "Злочевский ответил: "Они оба говорили", - гласит документ.За время работы Хантер десятки раз связывал отца по телефону со своими зарубежными партнёрами, в том числе с топ-менеджерами Burisma. А совсем недавно всплыли электронные письма, которые Байден-младший писал в 2016 году послу США в Риме с просьбой помочь Burisma заключить выгодный контракт с Италией, на что сотрудник дипмиссии ответил уклончиво, объяснив, что необходимо консультироваться со структурами Министерства торговли США, раз речь идёт об украинской структуре. Белый дом заявил, что Байден-старший тогда не знал, что Хантер обращался в посольство от лица украинской компании.По мере появления новых подробностей риторика демократов относительно участия американского президента в украинских делах сына заметно менялась: сначала утверждали, что "Джо Байден никогда не говорил со своим сыном о бизнесе", затем - "Джо Байден никогда не помогал своему сыну" и наконец - "Джо Байден никогда не получал прибыли от бизнеса Хантера".Источник ФБР, фигурирующий в Форма-1023, утверждает обратное. В одной из бесед Злочевский признался, что его вынудили заплатить Джо и Хантеру Байдену по $5 млн. Однако бывший украинский министр подстраховался – у него на руках имеются финансовые отчёты о платежах действующему президенту США и его сыну, однако напрямую никогда не отправлял никаких денег "большому парню", т.е. Джо Байдену.Сядет ли Хантер и спасёт ли его отец-президент5 сентября перед началом слушаний адвокаты Хантера встретились с представителями прокуратуры и сообщили о готовности своего подзащитного пойти на сделку со следствием "по формуле Элфорда": он признает, что собрано достаточно доказательств его виновности, однако собственную вину не признаёт, при этом Байден-младший должен принять любой вердикт, впоследствии вынесенный судом, порой без права на обжалование. Это позволяет обвиняемому избежать наиболее сурового наказания.Для обвинителей это стало сюрпризом, поскольку ранее о таком желании Хантера известно не было. К тому же, подобные сделки стороны оговаривают заранее, а не в день начала отбора коллегии присяжных, как получилось здесь."Мы не понимаем, что они (Хантер Байден и его адвокаты – ред.) пытаются сделать", - сказал один из прокуроров судье в ходе слушаний.В итоге прокуратура выступила против сделки, судья Марк Скарси тоже выразил сомнения, и тогда адвокаты заявили, что Байден-младший готов пойти на стандартную сделку с признанием вины по всем обвинениям."Я не подал декларацию и не заплатил налоги вовремя. За это я несу ответственность. Как я уже говорил, зависимость — это не оправдание, но это объяснение некоторых моих ошибок, о которых идёт речь в этом деле. Когда я был зависимым, я не думал о налогах, я думал о выживании", - заявил Хантер.Благодаря признанию вины, сын президента США избежат публичного процесса, на котором свидетели могли бы раскрыть нелицеприятные подробности о его тратах и употреблении наркотиков.Хантер раскритиковал прокуроров, заявив, что они "сосредоточены не на правосудии, а на дегуманизации" его за действия в период наркотической и алкогольной зависимости, а также подчеркнул, что не будет подвергать свою семью ещё большей боли, "новым вторжениям в личную жизнь и ненужному позору"."Сегодня Хантер поставил свою семью на первое место. Это смелый и любящий поступок", - сказал его адвокат Эбби Лоуэл.Вынесение приговора по этому делу запланировано на 16 декабря, т.е. оно произойдёт уже после президентских выборов. Хантеру грозит до 17 лет лишения свободы.Джо Байден ранее заявлял, что не собирается помиловать сына в случае обвинительного приговора. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что позиция президента не изменилась.Однако бывший федеральный прокурор, а ныне руководитель юридической фирмы West Coast Trial Lawyers Нима Рахмани в комментарии газете The Los Angeles Times назвал "почти неслыханным" признание вины без предварительной сделки с прокуратурой. По его словам, адвокаты Байдена-младшего либо совершенно некомпетентны, либо, что более вероятно, Хантер знает, что будет помилован. Например, это может сделать вице-президент США Камала Харрис, если она станет президентом.А по мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, американиста Константина Блохина, Хантеру Байдену вряд ли что-то будет вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США, поскольку он сын представителя системного истеблишмента, а это значит, что он неприкосновенен.Политический подтекст делаВсе громкие истории, в которых фигурируют участники президентской гонки (а Джо Байден держался до последнего, к тому же, именно он собрал наибольшую сумму пожертвований для своего штаба), сейчас рассматриваются в контексте избирательной кампании. Вот и в деле Хантера есть любопытные детали.Окружной судья Марк Скарзи, который ведёт это дело, был назначен ни кем иным, как 45-м президентом США Дональдом Трампом, как и спецпрокурор Дэвид Вайс, подготовивший обвинительное заключение в отношении Хантера.Имя Вайса стало известно всей стране в конце XX века. Семья личного секретаря губернатора штата Делавэр Энн Мари Фэйхи, пропавшей в 1996 году, наняла его в качестве адвоката, поскольку следствие не могло доказать их подозрения, согласно которым её убил бывший парень Томас Капано, принадлежащий к одной из богатейших семей штата и к тому же являвшийся бывшим юрисконсультом губернатора. Вайсу удалось собрать столько косвенных доказательств, что мужчина признался, что избавился от тела. Но в убийстве он не сознавался, а обвинительное заключение, в составлении которого Вайс принимал участие, было столь безупречным, что присяжные в 1999-м, недолго совещаясь, единогласно решили, что Капано виновен в убийстве девушки. Об этом деле писали все американские газеты.Материалы на Хантера Вайс собирал с 2018 года, будучи федеральным прокурором Делавэра, штата, где проживает семейство Байденов: сначала об отмывании денег, но безрезультатно, а затем – о налоговых махинациях. И в 2022 году у него на руках было достаточно доказательств для предъявления обвинений в нарушении налогового законодательства, а также правил приобретения огнестрельного оружия.Не исключено, что Трамп назначал Вайса на прокурорскую должность именно с таким расчётом. Однако тот не спешил предъявлять обвинения, а предложил адвокатам президентского сына сделку со следствием, что позволило бы отделаться условным сроком (стороны договорились, но судья сделку не утвердила, и в итоге она не состоялась). Республиканцам поступок Вайса не понравился, и чтобы иметь большую свободу действий, а также избежать давления, он запросил статус спецпрокурора.Но несмотря на это, однопартийцы вызвали его для дачи показаний в Конгресс, что бывает в случае спецпрокуроров крайне редко. 7 ноября 2023 года Вайсу пришлось оправдываться перед юридическим комитетом Палаты представителей за промедления в деле Хантера и излишнюю, по мнению республиканцев, мягкость к родственнику президента-демократа. Они практически обвиняли назначенца Трампа в предательстве. Вайс же заявил, что, хотя все решения принимает он сам, но всё же действует в рамках американского законодательства.За нарушение законодательства, а точнее правил финансирования предвыборных кампаний, Вайс уже отправил в тюрьму человека из окружения Джо Байдена – одного из его спонсоров. Так что семейству 46-го президента США он уже нанёс удар.Подробнее о разгульном образе жизни сына американского лидера читайте в статье "Дело стриптизёрши". Самая большая взятка в истории Украины, или как жадность погубила семейство Байденов

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