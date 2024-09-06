Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал - 06.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240906/1057289365.html
Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал
Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал - 06.09.2024 Украина.ру
Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал
Депутат законодательного собрания Свердловской области 46-летний Алексей Коробейников, который ранее объявил, что заключил контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО, оказался в центре внимания прессы и военкоров. Депутат говорит, что честно выполняет долг, но ему не верят
2024-09-06T16:24
2024-09-06T16:24
новости
депутат
екатеринбург
сво
спецоперация
фронт
скандал
лнр
юрий подоляка
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/06/1057287250_1:0:968:544_1920x0_80_0_0_142e9473d30d22a8ce40012c3f3ee9a4.jpg.webp
О присоединении к "СВОим" депутат сообщил в своем телеграм-канале 21 августа. В том посте Коробейников уточнял, что "контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО". К публикация была добавлена вот эта фотография:Спустя какое-то время ряд СМИ и военных журналистов усомнились в честности Коробейникова. В частности, сотрудники информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН) 5 сентября заявили, что провели расследование и обнаружили, что народный избранник на фронте. Но не совсем.Функционал 66-й ФЭС - финансовый учет ряда военных частей, дислоцированных в Свердловской области, включая работу с госзакупками. Иными словами, резюмировали журналисты ЕАН, Коробейников на СВО считает деньги.В пятницу, 6 сентября, депутат отреагировал на это обвинение новым постом в соцсетях. Он заявил, что выполняет "задачи, поставленные командиром, в том числе занимается эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования".Правда и этот пост вызвал сомнения у прессы. Журналистов смутило, что отпуск у вновь мобилизованного будет так скоро, ведь "среднестатистический" контракт добровольца предусматривает первый отдых только через полгода службы.Авторы телеграм-канала "Повернутые на войне" обратили внимание на другой пост Коробейникова, где тот сообщал, что договорился с производителями БПЛА об очередной поставке на фронт."Как производители дрона "Упырь", который держит в руках депутат Коробейников, заявляем, что никто к нам не обращался, может к кому-то другому. Депутат просто приехал на полигон, где проходит обучение на наши дроны, попросил подержать его у бойцов, сфоткался и ушел", - заявили "Повернутые".Вдогонку уральский пиарщик Платон Маматов и журналист Юрий Подоляка назвали Коробейникова обманщиком. "Нынешние истории про мосье Коробейникова типа: постоял рядом с погрузкой гуманитарки, объявил своей; сфоткался с чужим дроном, приписал движуху себе; заявил об уходе на фронт, по факту оказался в недрах распределяющей армейские деньги конторы – эти истории не удивляют ни капельки. Know the man, know the method", – заявил Маматов."Когда человек, особенно чиновник, идет сегодня на фронт, это всегда ему в плюс. Многие искренние патриоты свой Родины сменили свой уютный кабинет и променяли на будни войны. Честь им и хвала. Но есть и, как я таких называю, "хитрованы". Это те, кто на весь мир раструбили, что они ушли добровольцами на фронт, а по факту... просто пристроились в тыловой части, чтобы получить новый почетный статус. А дальше они все это используют для своего дальнейшего карьерного роста", - отметил Подоляка.
https://ukraina.ru/20230218/1043689458.html
екатеринбург
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/06/1057287250_140:0:865:544_1920x0_80_0_0_8c0016ea9f45badf1678bb79e9541797.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, депутат, екатеринбург, сво, спецоперация, фронт, скандал, лнр, юрий подоляка, минобороны, контракт, эксклюзив
Новости, депутат, Екатеринбург, СВО, Спецоперация, фронт, скандал, ЛНР, Юрий Подоляка, Минобороны, контракт, Эксклюзив

Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал

16:24 06.09.2024
 
Читать в
Депутат законодательного собрания Свердловской области 46-летний Алексей Коробейников, который ранее объявил, что заключил контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО, оказался в центре внимания прессы и военкоров. Депутат говорит, что честно выполняет долг, но ему не верят
О присоединении к "СВОим" депутат сообщил в своем телеграм-канале 21 августа. В том посте Коробейников уточнял, что "контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО". К публикация была добавлена вот эта фотография:
Спустя какое-то время ряд СМИ и военных журналистов усомнились в честности Коробейникова. В частности, сотрудники информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН) 5 сентября заявили, что провели расследование и обнаружили, что народный избранник на фронте. Но не совсем.
"Депутат все-таки проходит службу. Как нам сообщили в кругах, близких к военным, лейтенант Коробейников будет проходить службу не на передовой, а в Федеральном казенном учреждении "66 Финансово-экономическая служба" (66 ФЭС МО) Министерства обороны РФ", - говорится в материале ЕАН.
Функционал 66-й ФЭС - финансовый учет ряда военных частей, дислоцированных в Свердловской области, включая работу с госзакупками. Иными словами, резюмировали журналисты ЕАН, Коробейников на СВО считает деньги.
В пятницу, 6 сентября, депутат отреагировал на это обвинение новым постом в соцсетях. Он заявил, что выполняет "задачи, поставленные командиром, в том числе занимается эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования".

"Наше воинское подразделение расположено на территории Луганской народной республики (ЛНР). В октябре вернусь в Екатеринбург, но уже в ноябре планирую отправиться снова обратно. Более подробно смогу рассказать о своей работе только после окончания СВО, до этого момента, по понятным причинам, это является секретной информацией. Все спекуляции, гадания и ловлю хайпа на этой теме прошу прекратить, а лучше подумать, чем можно непосредственно помочь фронту и внести свой личный вклад в нашу общую победу", - написал Коробейников.

Правда и этот пост вызвал сомнения у прессы. Журналистов смутило, что отпуск у вновь мобилизованного будет так скоро, ведь "среднестатистический" контракт добровольца предусматривает первый отдых только через полгода службы.
Авторы телеграм-канала "Повернутые на войне" обратили внимание на другой пост Коробейникова, где тот сообщал, что договорился с производителями БПЛА об очередной поставке на фронт.
"Как производители дрона "Упырь", который держит в руках депутат Коробейников, заявляем, что никто к нам не обращался, может к кому-то другому. Депутат просто приехал на полигон, где проходит обучение на наши дроны, попросил подержать его у бойцов, сфоткался и ушел", - заявили "Повернутые".
Вдогонку уральский пиарщик Платон Маматов и журналист Юрий Подоляка назвали Коробейникова обманщиком.
"Нынешние истории про мосье Коробейникова типа: постоял рядом с погрузкой гуманитарки, объявил своей; сфоткался с чужим дроном, приписал движуху себе; заявил об уходе на фронт, по факту оказался в недрах распределяющей армейские деньги конторы – эти истории не удивляют ни капельки. Know the man, know the method", – заявил Маматов.
"Когда человек, особенно чиновник, идет сегодня на фронт, это всегда ему в плюс. Многие искренние патриоты свой Родины сменили свой уютный кабинет и променяли на будни войны. Честь им и хвала. Но есть и, как я таких называю, "хитрованы". Это те, кто на весь мир раструбили, что они ушли добровольцами на фронт, а по факту... просто пристроились в тыловой части, чтобы получить новый почетный статус. А дальше они все это используют для своего дальнейшего карьерного роста", - отметил Подоляка.
Дмитрий Ямщиков
18 февраля 2023, 11:51
Бывший владивостокский депутат погиб в ходе спецоперацииЭкс-депутат городской думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил РИА председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы IV созыва Михаил Веселов
 
НовостидепутатЕкатеринбургСВОСпецоперацияфронтскандалЛНРЮрий ПодолякаМинобороныконтрактЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие
16:51За махинации на Украине придётся ответить. Хантер Байден признал вину в неуплате налогов
16:24Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал
16:23Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы
15:52Российские военные освободили донецкую Журавку
15:20Дуров и воздух свободы
15:12"Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков
15:07Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко
15:02Ушел на СВО? Жена Стрелкова встряхнула информполе новым сообщением
15:01"Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
14:58Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы
14:31Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов
14:26Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"
13:19Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы
13:11Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS
13:09Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
13:00"Денег нет, но вы сражайтесь", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
12:50Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
12:23Запущен телеграм-бот для поиска пропавших бойцов ВСУ
12:21Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города
Лента новостейМолния