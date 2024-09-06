https://ukraina.ru/20240906/1057289365.html
Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал
Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал - 06.09.2024 Украина.ру
Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал
Депутат законодательного собрания Свердловской области 46-летний Алексей Коробейников, который ранее объявил, что заключил контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО, оказался в центре внимания прессы и военкоров. Депутат говорит, что честно выполняет долг, но ему не верят
2024-09-06T16:24
2024-09-06T16:24
2024-09-06T16:24
новости
депутат
екатеринбург
сво
спецоперация
фронт
скандал
лнр
юрий подоляка
минобороны
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О присоединении к "СВОим" депутат сообщил в своем телеграм-канале 21 августа. В том посте Коробейников уточнял, что "контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО". К публикация была добавлена вот эта фотография:Спустя какое-то время ряд СМИ и военных журналистов усомнились в честности Коробейникова. В частности, сотрудники информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН) 5 сентября заявили, что провели расследование и обнаружили, что народный избранник на фронте. Но не совсем.Функционал 66-й ФЭС - финансовый учет ряда военных частей, дислоцированных в Свердловской области, включая работу с госзакупками. Иными словами, резюмировали журналисты ЕАН, Коробейников на СВО считает деньги.В пятницу, 6 сентября, депутат отреагировал на это обвинение новым постом в соцсетях. Он заявил, что выполняет "задачи, поставленные командиром, в том числе занимается эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования".Правда и этот пост вызвал сомнения у прессы. Журналистов смутило, что отпуск у вновь мобилизованного будет так скоро, ведь "среднестатистический" контракт добровольца предусматривает первый отдых только через полгода службы.Авторы телеграм-канала "Повернутые на войне" обратили внимание на другой пост Коробейникова, где тот сообщал, что договорился с производителями БПЛА об очередной поставке на фронт."Как производители дрона "Упырь", который держит в руках депутат Коробейников, заявляем, что никто к нам не обращался, может к кому-то другому. Депутат просто приехал на полигон, где проходит обучение на наши дроны, попросил подержать его у бойцов, сфоткался и ушел", - заявили "Повернутые".Вдогонку уральский пиарщик Платон Маматов и журналист Юрий Подоляка назвали Коробейникова обманщиком. "Нынешние истории про мосье Коробейникова типа: постоял рядом с погрузкой гуманитарки, объявил своей; сфоткался с чужим дроном, приписал движуху себе; заявил об уходе на фронт, по факту оказался в недрах распределяющей армейские деньги конторы – эти истории не удивляют ни капельки. Know the man, know the method", – заявил Маматов."Когда человек, особенно чиновник, идет сегодня на фронт, это всегда ему в плюс. Многие искренние патриоты свой Родины сменили свой уютный кабинет и променяли на будни войны. Честь им и хвала. Но есть и, как я таких называю, "хитрованы". Это те, кто на весь мир раструбили, что они ушли добровольцами на фронт, а по факту... просто пристроились в тыловой части, чтобы получить новый почетный статус. А дальше они все это используют для своего дальнейшего карьерного роста", - отметил Подоляка.
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новости, депутат, екатеринбург, сво, спецоперация, фронт, скандал, лнр, юрий подоляка, минобороны, контракт, эксклюзив
Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал
Депутат законодательного собрания Свердловской области 46-летний Алексей Коробейников, который ранее объявил, что заключил контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО, оказался в центре внимания прессы и военкоров. Депутат говорит, что честно выполняет долг, но ему не верят
О присоединении к "СВОим" депутат сообщил в своем телеграм-канале 21 августа. В том посте Коробейников уточнял, что "контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО". К публикация была добавлена вот эта фотография:
Спустя какое-то время ряд СМИ и военных журналистов усомнились в честности Коробейникова. В частности, сотрудники информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН) 5 сентября заявили, что провели расследование и обнаружили, что народный избранник на фронте. Но не совсем.
"Депутат все-таки проходит службу. Как нам сообщили в кругах, близких к военным, лейтенант Коробейников будет проходить службу не на передовой, а в Федеральном казенном учреждении "66 Финансово-экономическая служба" (66 ФЭС МО) Министерства обороны РФ", - говорится в материале ЕАН.
Функционал 66-й ФЭС - финансовый учет ряда военных частей, дислоцированных в Свердловской области, включая работу с госзакупками. Иными словами, резюмировали журналисты ЕАН, Коробейников на СВО считает деньги.
В пятницу, 6 сентября, депутат отреагировал на это обвинение новым постом в соцсетях. Он заявил, что выполняет "задачи, поставленные командиром, в том числе занимается эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования".
"Наше воинское подразделение расположено на территории Луганской народной республики (ЛНР). В октябре вернусь в Екатеринбург, но уже в ноябре планирую отправиться снова обратно. Более подробно смогу рассказать о своей работе только после окончания СВО, до этого момента, по понятным причинам, это является секретной информацией. Все спекуляции, гадания и ловлю хайпа на этой теме прошу прекратить, а лучше подумать, чем можно непосредственно помочь фронту и внести свой личный вклад в нашу общую победу", - написал Коробейников.
Правда и этот пост вызвал сомнения у прессы. Журналистов смутило, что отпуск у вновь мобилизованного будет так скоро, ведь "среднестатистический" контракт добровольца предусматривает первый отдых только через полгода службы.
Авторы телеграм-канала "Повернутые на войне" обратили внимание на другой пост Коробейникова, где тот сообщал, что договорился с производителями БПЛА об очередной поставке на фронт.
"Как производители дрона "Упырь", который держит в руках депутат Коробейников, заявляем, что никто к нам не обращался, может к кому-то другому. Депутат просто приехал на полигон, где проходит обучение на наши дроны, попросил подержать его у бойцов, сфоткался и ушел", - заявили "Повернутые".
Вдогонку уральский пиарщик Платон Маматов и журналист Юрий Подоляка
назвали Коробейникова обманщиком.
"Нынешние истории про мосье Коробейникова типа: постоял рядом с погрузкой гуманитарки, объявил своей; сфоткался с чужим дроном, приписал движуху себе; заявил об уходе на фронт, по факту оказался в недрах распределяющей армейские деньги конторы – эти истории не удивляют ни капельки. Know the man, know the method", – заявил Маматов.
"Когда человек, особенно чиновник, идет сегодня на фронт, это всегда ему в плюс. Многие искренние патриоты свой Родины сменили свой уютный кабинет и променяли на будни войны. Честь им и хвала. Но есть и, как я таких называю, "хитрованы". Это те, кто на весь мир раструбили, что они ушли добровольцами на фронт, а по факту... просто пристроились в тыловой части, чтобы получить новый почетный статус. А дальше они все это используют для своего дальнейшего карьерного роста", - отметил Подоляка.