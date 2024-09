https://ukraina.ru/20240906/1057289365.html

Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал

Служит или делает вид? Свердловский депутат подписал контракт и попал в скандал

Депутат законодательного собрания Свердловской области 46-летний Алексей Коробейников, который ранее объявил, что заключил контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО, оказался в центре внимания прессы и военкоров. Депутат говорит, что честно выполняет долг, но ему не верят

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/06/1057287250_1:0:968:544_1920x0_80_0_0_142e9473d30d22a8ce40012c3f3ee9a4.jpg.webp

О присоединении к "СВОим" депутат сообщил в своем телеграм-канале 21 августа. В том посте Коробейников уточнял, что "контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО". К публикация была добавлена вот эта фотография:Спустя какое-то время ряд СМИ и военных журналистов усомнились в честности Коробейникова. В частности, сотрудники информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН) 5 сентября заявили, что провели расследование и обнаружили, что народный избранник на фронте. Но не совсем.Функционал 66-й ФЭС - финансовый учет ряда военных частей, дислоцированных в Свердловской области, включая работу с госзакупками. Иными словами, резюмировали журналисты ЕАН, Коробейников на СВО считает деньги.В пятницу, 6 сентября, депутат отреагировал на это обвинение новым постом в соцсетях. Он заявил, что выполняет "задачи, поставленные командиром, в том числе занимается эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования".Правда и этот пост вызвал сомнения у прессы. Журналистов смутило, что отпуск у вновь мобилизованного будет так скоро, ведь "среднестатистический" контракт добровольца предусматривает первый отдых только через полгода службы.Авторы телеграм-канала "Повернутые на войне" обратили внимание на другой пост Коробейникова, где тот сообщал, что договорился с производителями БПЛА об очередной поставке на фронт."Как производители дрона "Упырь", который держит в руках депутат Коробейников, заявляем, что никто к нам не обращался, может к кому-то другому. Депутат просто приехал на полигон, где проходит обучение на наши дроны, попросил подержать его у бойцов, сфоткался и ушел", - заявили "Повернутые".Вдогонку уральский пиарщик Платон Маматов и журналист Юрий Подоляка назвали Коробейникова обманщиком. "Нынешние истории про мосье Коробейникова типа: постоял рядом с погрузкой гуманитарки, объявил своей; сфоткался с чужим дроном, приписал движуху себе; заявил об уходе на фронт, по факту оказался в недрах распределяющей армейские деньги конторы – эти истории не удивляют ни капельки. Know the man, know the method", – заявил Маматов."Когда человек, особенно чиновник, идет сегодня на фронт, это всегда ему в плюс. Многие искренние патриоты свой Родины сменили свой уютный кабинет и променяли на будни войны. Честь им и хвала. Но есть и, как я таких называю, "хитрованы". Это те, кто на весь мир раструбили, что они ушли добровольцами на фронт, а по факту... просто пристроились в тыловой части, чтобы получить новый почетный статус. А дальше они все это используют для своего дальнейшего карьерного роста", - отметил Подоляка.

