Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы
Владимир Зеленский. Сгенерировано нейросетью
В как бы буйной голове просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского очередные нестыковка и завихрение мыслей (если, конечно, происходящие там процессы можно назвать мыслительными). Он запутался с курской авантюрой.
Потому что в интервью журналисту NBC он заявил, что Курская область не представляет для Украины никакой ценности. В первую очередь – территориальной. То есть Зеленский уже не хочет захватить как можно больше российских земель, чтобы потом обменять из на украинские, занятые войсками России. Нет, конечно, он хочет, но кто ж ему даст: российские войска выдавливают ВСУ из Курской области уверенно и повсеместно, и территории укрооккупации сокращаются, как добротная шагреневая кожа.
"Нам не нужны их люди гражданские, мы берем военных только для того, чтобы обменять их на наших. Я всегда говорил, что на систему обмена "всех на всех" мы всегда готовы. Дайте нам забрать наших и заберите всех своих. Нам они не нужны. Такое же отношение у нас и к российским территориям", -- сказал Зеленский, подтверждая еще один тезис о том, что ВСУ затеяли курскую авантюру, чтобы пополнить обменный фонд – нахватать российских пленных любого достоинства и обменять их на пленных украинцев.
Однако менять действительно есть на кого. Но вот России-то зачем этот обмен "всех на всех", если ее президент Владимир Путин как-то заявил, что количество бойцов в плену неравнозначно – в Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России -- 6465 украинских солдат?
То есть если уж России и менять "всех на всех", то нужно присовокупить еще и содержащихся в украинских неонацистских застенках политических зеков – политиков, активистов-общественников, журналистов, блогеров, ученых, священников и т. д. В этом был бы великий гуманитарный и политический смысл – России нужны те, кто ждет ее прихода на Украину для освобождения от новой коричневой чумы. И избавлять этих людей от неонацистской перепрошивки мозгов в казематах нужно уже сейчас.
Но главное-то в новом "откровении-прозрении" Зеленского в другом: еще несколько дней назад в интервью NBC News он говорил обратное. Что, во-первых, вылазка ВСУ была затеяна для того, чтобы сделать украинцев "более сильными". На любых переговорах с Россией и при любых раскладах.
Во-вторых, что ВСУ хотят "бессрочно удерживать" захваченную территорию в Курской области в рамках украинского "плана победы по прекращению военного конфликта". Этот план Зеленский хочет лично предоставить президенту США Джо Байдену на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН. Плюс с планом американцев уже ознакомили побывавшие в США глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.
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Причем Зеленский признал, что курская авантюра оставалась засекреченной и на Украине, и что она не была согласована с западными кураторами-спонсорами. И секретность эта была вызвана тем, что "дело не в недоверии", а в эффекте неожиданности. То бишь Киев не хотел повторять ошибки контрнаступа 2023 года, о котором раструбили из каждого утюга и о котором не знал разве совсем уже тупой юзер.
И сама авантюра киевскому режиму нужна была еще и для выбивания дополнительной помощи оружием и деньгами. "Потому что у нас не было тех же пакетов оружия. В какой-то момент этой "дырки снабжения" у нас применение оружия было 1 к 12 по артиллерийским снарядам. Неважно, сколько людей у вас тут стоит, если у них 12 снарядов, а у вас — один, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей будет погибать. И поэтому нужны были какие-нибудь умные идеи. Возможно, они были не идеальные", — разъяснял Зеленский.
Что же еще есть в "плане победы" Зеленского, который, по его словам, состоит из пяти пунктов и, увы, полностью зависит от западной помощи. "Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны", — сказал недофюрер.
То бишь сегодня актуальны только первые четыре пункта, касающиеся войны, а не послевоенного восстановления Украины (это пятый пункт).
Следовательно, первый пункт – это, конечно же, курская авантюра. "Наступление на Курскую область — часть большей операции, военно-политической или военно-дипломатической... Я хотел представить план победы президенту США Байдену только после успехов в Курской области", – сказал раньше Зеленский.
А сейчас он словесно парит всем, что курская авантюра ему не нужна. И земля не нужна, и мирные жители, и усиление на переговорах, и все с остальное, что можно было бы выдавить из наступления ВСУ, если бы оно было не таким тупым и провальным, а продуктивным.
Остальные пункты – это:
2) получение экономической помощи – от всех видов оружия до денег;
3) принуждение России к миру на так называемом "втором саммите мира" уже с её участием.
"Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите были представители РФ. Мы сказали: мы не против, давайте подготовим план и позовем их", — рассказывал Зеленский, сообщая, как он будет "строить" Москву по украинско-западному ранжиру
При этом, напомню, постоянным рефреном в словах Зеленского было то, что помочь со всеми планами Киеву могут только западные союзники.
И вот западные кураторы, похоже, и отдуплились: заставили Зеленского отказаться и раскритиковать курскую авантюру, и в качестве линии поведения выбрать более осторожную стратегию войны. К ней его и будут принуждать в США.
Специалисты утверждают, что сегодня есть две такие стратегии – американская, совместная как бы англосаксонская, и британская, отдельная. И что сегодняшняя англосаксонская стратегия – контролируемая эскалация – зашла в опасный тупик и требует замены. Потому что эскалация может привести к скорой победе России.
Следовательно, американцы и хотят провести ограниченную заморозку конфликта при параллельном удушении России санкциями и переносе эскалации на время "послепутина". То есть речь идёт о растягивании войны во времени. И передышка Западу нужна для более тщательной подготовки будущей войны.
Эту стратегию США будут предлагать Западу и принуждать к ней Зеленского прямо сейчас. Заставляя переобуваться в воздухе, что он, собственно, и делает, критикуя операцию в Курской области, которую раньше хвалил. Давление США – вот причина кульбита Зеленского.
Вторая, британская стратегия заключается в максимальной эскалации конфликта с целью нанести поражение России практически незамедлительно. А если с поражением не получится, то нанести ей хотя бы значительный урон, втянуть в полноценную войну и, может быть, столкнуть хотя бы с самой агрессивной европейской частью НАТО.
В 2022 году тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон уже проделал такую операцию, когда сорвал Стамбульские мирные переговоры. Ту же линию он гнет и сейчас, предлагая Киеву снизить призывной возраст, углубить "могилизацию" и бросить в топку войны всех украинцев.
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И что самое омерзительное: Зеленский, для которого война – единственный способ гарантировано удержаться во власти и возле сытного корыта, может выбрать любую из двух западных стратегий. Курская авантюра – свидетельство того, что от безысходности он может опять пойти на эскалацию.
Однако есть и третья стратегия – российская. Она заключается в принуждении Украины к разрядке и долгосрочному миру. И реализуется она только на поле боя. Только военный крах заставит Киев, Вашингтон и, не исключено, Лондон сесть за стол переговоров. И либо согласиться с требованиями России, либо подписать капитуляцию.
P.S. А вот и аргументы в пользу России: всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили:
- более 10100 военнослужащих,
- 81 танк,
- 41 боевую машину пехоты,
- 72 бронетранспортера,
- 589 боевых бронированных машин,
- 325 автомобилей,
- 74 артиллерийских орудия,
- 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня,
- семь РСЗО М142 HIMARS,
- пять М270 MLRS производства США,
- восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов,
- две транспортно-заряжающие машины,
- 17 станций радиоэлектронной борьбы,
- семь РЛС контрбатарейной борьбы,
- две РЛС ПВО,
- восемь единиц инженерной техники,
- две инженерные машины разграждения,
- одна установка разминирования УР-77.