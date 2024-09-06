Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы - 06.09.2024 Украина.ру
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Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы
Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы - 06.09.2024 Украина.ру
Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы
В как бы буйной голове просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского очередные нестыковка и завихрение мыслей (если, конечно, происходящие там процессы можно назвать мыслительными). Он запутался с курской авантюрой.
2024-09-06T14:58
2024-09-06T14:58
россия
владимир зеленский
украина
сво
джо байден
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
нато
оон
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Потому что в интервью журналисту NBC он заявил, что Курская область не представляет для Украины никакой ценности. В первую очередь – территориальной. То есть Зеленский уже не хочет захватить как можно больше российских земель, чтобы потом обменять из на украинские, занятые войсками России. Нет, конечно, он хочет, но кто ж ему даст: российские войска выдавливают ВСУ из Курской области уверенно и повсеместно, и территории укрооккупации сокращаются, как добротная шагреневая кожа."Нам не нужны их люди гражданские, мы берем военных только для того, чтобы обменять их на наших. Я всегда говорил, что на систему обмена "всех на всех" мы всегда готовы. Дайте нам забрать наших и заберите всех своих. Нам они не нужны. Такое же отношение у нас и к российским территориям", -- сказал Зеленский, подтверждая еще один тезис о том, что ВСУ затеяли курскую авантюру, чтобы пополнить обменный фонд – нахватать российских пленных любого достоинства и обменять их на пленных украинцев.Однако менять действительно есть на кого. Но вот России-то зачем этот обмен "всех на всех", если ее президент Владимир Путин как-то заявил, что количество бойцов в плену неравнозначно – в Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России -- 6465 украинских солдат?То есть если уж России и менять "всех на всех", то нужно присовокупить еще и содержащихся в украинских неонацистских застенках политических зеков – политиков, активистов-общественников, журналистов, блогеров, ученых, священников и т. д. В этом был бы великий гуманитарный и политический смысл – России нужны те, кто ждет ее прихода на Украину для освобождения от новой коричневой чумы. И избавлять этих людей от неонацистской перепрошивки мозгов в казематах нужно уже сейчас.Но главное-то в новом "откровении-прозрении" Зеленского в другом: еще несколько дней назад в интервью NBC News он говорил обратное. Что, во-первых, вылазка ВСУ была затеяна для того, чтобы сделать украинцев "более сильными". На любых переговорах с Россией и при любых раскладах.Во-вторых, что ВСУ хотят "бессрочно удерживать" захваченную территорию в Курской области в рамках украинского "плана победы по прекращению военного конфликта". Этот план Зеленский хочет лично предоставить президенту США Джо Байдену на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН. Плюс с планом американцев уже ознакомили побывавшие в США глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.Причем Зеленский признал, что курская авантюра оставалась засекреченной и на Украине, и что она не была согласована с западными кураторами-спонсорами. И секретность эта была вызвана тем, что "дело не в недоверии", а в эффекте неожиданности. То бишь Киев не хотел повторять ошибки контрнаступа 2023 года, о котором раструбили из каждого утюга и о котором не знал разве совсем уже тупой юзер. И сама авантюра киевскому режиму нужна была еще и для выбивания дополнительной помощи оружием и деньгами. "Потому что у нас не было тех же пакетов оружия. В какой-то момент этой "дырки снабжения" у нас применение оружия было 1 к 12 по артиллерийским снарядам. Неважно, сколько людей у вас тут стоит, если у них 12 снарядов, а у вас — один, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей будет погибать. И поэтому нужны были какие-нибудь умные идеи. Возможно, они были не идеальные", — разъяснял Зеленский.Что же еще есть в "плане победы" Зеленского, который, по его словам, состоит из пяти пунктов и, увы, полностью зависит от западной помощи. "Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны", — сказал недофюрер.То бишь сегодня актуальны только первые четыре пункта, касающиеся войны, а не послевоенного восстановления Украины (это пятый пункт).Следовательно, первый пункт – это, конечно же, курская авантюра. "Наступление на Курскую область — часть большей операции, военно-политической или военно-дипломатической... Я хотел представить план победы президенту США Байдену только после успехов в Курской области", – сказал раньше Зеленский.А сейчас он словесно парит всем, что курская авантюра ему не нужна. И земля не нужна, и мирные жители, и усиление на переговорах, и все с остальное, что можно было бы выдавить из наступления ВСУ, если бы оно было не таким тупым и провальным, а продуктивным.Остальные пункты – это:1) вступление остатков Украины в НАТО как средство защиты Украины Западом и определение ее места в системе мировой и европейской безопасности;2) получение экономической помощи – от всех видов оружия до денег;3) принуждение России к миру на так называемом "втором саммите мира" уже с её участием. "Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите были представители РФ. Мы сказали: мы не против, давайте подготовим план и позовем их", — рассказывал Зеленский, сообщая, как он будет "строить" Москву по украинско-западному ранжируПри этом, напомню, постоянным рефреном в словах Зеленского было то, что помочь со всеми планами Киеву могут только западные союзники.И вот западные кураторы, похоже, и отдуплились: заставили Зеленского отказаться и раскритиковать курскую авантюру, и в качестве линии поведения выбрать более осторожную стратегию войны. К ней его и будут принуждать в США.Специалисты утверждают, что сегодня есть две такие стратегии – американская, совместная как бы англосаксонская, и британская, отдельная. И что сегодняшняя англосаксонская стратегия – контролируемая эскалация – зашла в опасный тупик и требует замены. Потому что эскалация может привести к скорой победе России. Следовательно, американцы и хотят провести ограниченную заморозку конфликта при параллельном удушении России санкциями и переносе эскалации на время "послепутина". То есть речь идёт о растягивании войны во времени. И передышка Западу нужна для более тщательной подготовки будущей войны.Эту стратегию США будут предлагать Западу и принуждать к ней Зеленского прямо сейчас. Заставляя переобуваться в воздухе, что он, собственно, и делает, критикуя операцию в Курской области, которую раньше хвалил. Давление США – вот причина кульбита Зеленского.Вторая, британская стратегия заключается в максимальной эскалации конфликта с целью нанести поражение России практически незамедлительно. А если с поражением не получится, то нанести ей хотя бы значительный урон, втянуть в полноценную войну и, может быть, столкнуть хотя бы с самой агрессивной европейской частью НАТО.В 2022 году тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон уже проделал такую операцию, когда сорвал Стамбульские мирные переговоры. Ту же линию он гнет и сейчас, предлагая Киеву снизить призывной возраст, углубить "могилизацию" и бросить в топку войны всех украинцев.И что самое омерзительное: Зеленский, для которого война – единственный способ гарантировано удержаться во власти и возле сытного корыта, может выбрать любую из двух западных стратегий. Курская авантюра – свидетельство того, что от безысходности он может опять пойти на эскалацию.Однако есть и третья стратегия – российская. Она заключается в принуждении Украины к разрядке и долгосрочному миру. И реализуется она только на поле боя. Только военный крах заставит Киев, Вашингтон и, не исключено, Лондон сесть за стол переговоров. И либо согласиться с требованиями России, либо подписать капитуляцию.P.S. А вот и аргументы в пользу России: всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили:- более 10100 военнослужащих,- 81 танк,- 41 боевую машину пехоты,- 72 бронетранспортера,- 589 боевых бронированных машин,- 325 автомобилей,- 74 артиллерийских орудия,- 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня,- семь РСЗО М142 HIMARS,- пять М270 MLRS производства США,- восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов,- две транспортно-заряжающие машины,- 17 станций радиоэлектронной борьбы,- семь РЛС контрбатарейной борьбы,- две РЛС ПВО,- восемь единиц инженерной техники,- две инженерные машины разграждения,- одна установка разминирования УР-77.На ту же тему: Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором
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россия, владимир зеленский, украина, сво, джо байден, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, нато, оон, мнения
Россия, Владимир Зеленский, Украина, СВО, Джо Байден, Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН, Мнения

Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы

14:58 06.09.2024
 
Владимир Зеленский. Сгенерировано нейросетью
Владимир Зеленский. Сгенерировано нейросетью
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
В как бы буйной голове просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского очередные нестыковка и завихрение мыслей (если, конечно, происходящие там процессы можно назвать мыслительными). Он запутался с курской авантюрой.
Потому что в интервью журналисту NBC он заявил, что Курская область не представляет для Украины никакой ценности. В первую очередь – территориальной. То есть Зеленский уже не хочет захватить как можно больше российских земель, чтобы потом обменять из на украинские, занятые войсками России. Нет, конечно, он хочет, но кто ж ему даст: российские войска выдавливают ВСУ из Курской области уверенно и повсеместно, и территории укрооккупации сокращаются, как добротная шагреневая кожа.
"Нам не нужны их люди гражданские, мы берем военных только для того, чтобы обменять их на наших. Я всегда говорил, что на систему обмена "всех на всех" мы всегда готовы. Дайте нам забрать наших и заберите всех своих. Нам они не нужны. Такое же отношение у нас и к российским территориям", -- сказал Зеленский, подтверждая еще один тезис о том, что ВСУ затеяли курскую авантюру, чтобы пополнить обменный фонд – нахватать российских пленных любого достоинства и обменять их на пленных украинцев.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако менять действительно есть на кого. Но вот России-то зачем этот обмен "всех на всех", если ее президент Владимир Путин как-то заявил, что количество бойцов в плену неравнозначно – в Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России -- 6465 украинских солдат?
То есть если уж России и менять "всех на всех", то нужно присовокупить еще и содержащихся в украинских неонацистских застенках политических зеков – политиков, активистов-общественников, журналистов, блогеров, ученых, священников и т. д. В этом был бы великий гуманитарный и политический смысл – России нужны те, кто ждет ее прихода на Украину для освобождения от новой коричневой чумы. И избавлять этих людей от неонацистской перепрошивки мозгов в казематах нужно уже сейчас.
Но главное-то в новом "откровении-прозрении" Зеленского в другом: еще несколько дней назад в интервью NBC News он говорил обратное. Что, во-первых, вылазка ВСУ была затеяна для того, чтобы сделать украинцев "более сильными". На любых переговорах с Россией и при любых раскладах.
Во-вторых, что ВСУ хотят "бессрочно удерживать" захваченную территорию в Курской области в рамках украинского "плана победы по прекращению военного конфликта". Этот план Зеленский хочет лично предоставить президенту США Джо Байдену на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН. Плюс с планом американцев уже ознакомили побывавшие в США глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
06:45
"Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нациюВ украинском экспертном сообществе обсуждают результативные удары ВС РФ по Полтаве, Львову и другим городам и думают над тем, как прятаться от русской разведки. Думают и над тем, чего должны сегодня желать истинные украинские патриоты — продолжения войны или, напротив, скорейшего заключения мира?
Причем Зеленский признал, что курская авантюра оставалась засекреченной и на Украине, и что она не была согласована с западными кураторами-спонсорами. И секретность эта была вызвана тем, что "дело не в недоверии", а в эффекте неожиданности. То бишь Киев не хотел повторять ошибки контрнаступа 2023 года, о котором раструбили из каждого утюга и о котором не знал разве совсем уже тупой юзер.
И сама авантюра киевскому режиму нужна была еще и для выбивания дополнительной помощи оружием и деньгами. "Потому что у нас не было тех же пакетов оружия. В какой-то момент этой "дырки снабжения" у нас применение оружия было 1 к 12 по артиллерийским снарядам. Неважно, сколько людей у вас тут стоит, если у них 12 снарядов, а у вас — один, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей будет погибать. И поэтому нужны были какие-нибудь умные идеи. Возможно, они были не идеальные", — разъяснял Зеленский.
Что же еще есть в "плане победы" Зеленского, который, по его словам, состоит из пяти пунктов и, увы, полностью зависит от западной помощи. "Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны", — сказал недофюрер.
То бишь сегодня актуальны только первые четыре пункта, касающиеся войны, а не послевоенного восстановления Украины (это пятый пункт).
Следовательно, первый пункт – это, конечно же, курская авантюра. "Наступление на Курскую область — часть большей операции, военно-политической или военно-дипломатической... Я хотел представить план победы президенту США Байдену только после успехов в Курской области", – сказал раньше Зеленский.
А сейчас он словесно парит всем, что курская авантюра ему не нужна. И земля не нужна, и мирные жители, и усиление на переговорах, и все с остальное, что можно было бы выдавить из наступления ВСУ, если бы оно было не таким тупым и провальным, а продуктивным.
Зеленский и Байден
Вчера, 12:45
Зеленский едет в США за войной. К Байдену за провалом или победойПосле того как 3 сентября 2024 года в журнале The Economist появилась статья "Американские ограничения на удары по России вредят Украине", все заинтересованные круги обсуждают, что же Владимир Зеленский привезет из США
Остальные пункты – это:
1) вступление остатков Украины в НАТО как средство защиты Украины Западом и определение ее места в системе мировой и европейской безопасности;
2) получение экономической помощи – от всех видов оружия до денег;
3) принуждение России к миру на так называемом "втором саммите мира" уже с её участием.
"Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите были представители РФ. Мы сказали: мы не против, давайте подготовим план и позовем их", — рассказывал Зеленский, сообщая, как он будет "строить" Москву по украинско-западному ранжиру
При этом, напомню, постоянным рефреном в словах Зеленского было то, что помочь со всеми планами Киеву могут только западные союзники.
И вот западные кураторы, похоже, и отдуплились: заставили Зеленского отказаться и раскритиковать курскую авантюру, и в качестве линии поведения выбрать более осторожную стратегию войны. К ней его и будут принуждать в США.
Специалисты утверждают, что сегодня есть две такие стратегии – американская, совместная как бы англосаксонская, и британская, отдельная. И что сегодняшняя англосаксонская стратегия – контролируемая эскалация – зашла в опасный тупик и требует замены. Потому что эскалация может привести к скорой победе России.
Следовательно, американцы и хотят провести ограниченную заморозку конфликта при параллельном удушении России санкциями и переносе эскалации на время "послепутина". То есть речь идёт о растягивании войны во времени. И передышка Западу нужна для более тщательной подготовки будущей войны.
Эту стратегию США будут предлагать Западу и принуждать к ней Зеленского прямо сейчас. Заставляя переобуваться в воздухе, что он, собственно, и делает, критикуя операцию в Курской области, которую раньше хвалил. Давление США – вот причина кульбита Зеленского.
Вторая, британская стратегия заключается в максимальной эскалации конфликта с целью нанести поражение России практически незамедлительно. А если с поражением не получится, то нанести ей хотя бы значительный урон, втянуть в полноценную войну и, может быть, столкнуть хотя бы с самой агрессивной европейской частью НАТО.
В 2022 году тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон уже проделал такую операцию, когда сорвал Стамбульские мирные переговоры. Ту же линию он гнет и сейчас, предлагая Киеву снизить призывной возраст, углубить "могилизацию" и бросить в топку войны всех украинцев.
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
04:00
Эксперт: Уничтоженные склады с вооружением ВСУ ближе к реалиям, чем агрессивные "стрелочки на карте"Даже если не получится накрыть все транспортные узлы и склады, сил и средств у противника будет все равно меньше. Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
И что самое омерзительное: Зеленский, для которого война – единственный способ гарантировано удержаться во власти и возле сытного корыта, может выбрать любую из двух западных стратегий. Курская авантюра – свидетельство того, что от безысходности он может опять пойти на эскалацию.
Однако есть и третья стратегия – российская. Она заключается в принуждении Украины к разрядке и долгосрочному миру. И реализуется она только на поле боя. Только военный крах заставит Киев, Вашингтон и, не исключено, Лондон сесть за стол переговоров. И либо согласиться с требованиями России, либо подписать капитуляцию.
P.S. А вот и аргументы в пользу России: всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили:
- более 10100 военнослужащих,
- 81 танк,
- 41 боевую машину пехоты,
- 72 бронетранспортера,
- 589 боевых бронированных машин,
- 325 автомобилей,
- 74 артиллерийских орудия,
- 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня,
- семь РСЗО М142 HIMARS,
- пять М270 MLRS производства США,
- восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов,
- две транспортно-заряжающие машины,
- 17 станций радиоэлектронной борьбы,
- семь РЛС контрбатарейной борьбы,
- две РЛС ПВО,
- восемь единиц инженерной техники,
- две инженерные машины разграждения,
- одна установка разминирования УР-77.
На ту же тему: Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором
 
РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаСВОДжо БайденВладимир ПутинСШАВооруженные силы УкраиныНАТОООНМнения
 
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