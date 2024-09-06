https://ukraina.ru/20240906/1057283460.html

Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы

Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы - 06.09.2024 Украина.ру

Россия все решит своей победой в СВО. Зачем Зеленский признает курские провалы

В как бы буйной голове просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского очередные нестыковка и завихрение мыслей (если, конечно, происходящие там процессы можно назвать мыслительными). Он запутался с курской авантюрой.

2024-09-06T14:58

2024-09-06T14:58

2024-09-06T14:58

россия

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

нато

оон

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Потому что в интервью журналисту NBC он заявил, что Курская область не представляет для Украины никакой ценности. В первую очередь – территориальной. То есть Зеленский уже не хочет захватить как можно больше российских земель, чтобы потом обменять из на украинские, занятые войсками России. Нет, конечно, он хочет, но кто ж ему даст: российские войска выдавливают ВСУ из Курской области уверенно и повсеместно, и территории укрооккупации сокращаются, как добротная шагреневая кожа."Нам не нужны их люди гражданские, мы берем военных только для того, чтобы обменять их на наших. Я всегда говорил, что на систему обмена "всех на всех" мы всегда готовы. Дайте нам забрать наших и заберите всех своих. Нам они не нужны. Такое же отношение у нас и к российским территориям", -- сказал Зеленский, подтверждая еще один тезис о том, что ВСУ затеяли курскую авантюру, чтобы пополнить обменный фонд – нахватать российских пленных любого достоинства и обменять их на пленных украинцев.Однако менять действительно есть на кого. Но вот России-то зачем этот обмен "всех на всех", если ее президент Владимир Путин как-то заявил, что количество бойцов в плену неравнозначно – в Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России -- 6465 украинских солдат?То есть если уж России и менять "всех на всех", то нужно присовокупить еще и содержащихся в украинских неонацистских застенках политических зеков – политиков, активистов-общественников, журналистов, блогеров, ученых, священников и т. д. В этом был бы великий гуманитарный и политический смысл – России нужны те, кто ждет ее прихода на Украину для освобождения от новой коричневой чумы. И избавлять этих людей от неонацистской перепрошивки мозгов в казематах нужно уже сейчас.Но главное-то в новом "откровении-прозрении" Зеленского в другом: еще несколько дней назад в интервью NBC News он говорил обратное. Что, во-первых, вылазка ВСУ была затеяна для того, чтобы сделать украинцев "более сильными". На любых переговорах с Россией и при любых раскладах.Во-вторых, что ВСУ хотят "бессрочно удерживать" захваченную территорию в Курской области в рамках украинского "плана победы по прекращению военного конфликта". Этот план Зеленский хочет лично предоставить президенту США Джо Байдену на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН. Плюс с планом американцев уже ознакомили побывавшие в США глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.Причем Зеленский признал, что курская авантюра оставалась засекреченной и на Украине, и что она не была согласована с западными кураторами-спонсорами. И секретность эта была вызвана тем, что "дело не в недоверии", а в эффекте неожиданности. То бишь Киев не хотел повторять ошибки контрнаступа 2023 года, о котором раструбили из каждого утюга и о котором не знал разве совсем уже тупой юзер. И сама авантюра киевскому режиму нужна была еще и для выбивания дополнительной помощи оружием и деньгами. "Потому что у нас не было тех же пакетов оружия. В какой-то момент этой "дырки снабжения" у нас применение оружия было 1 к 12 по артиллерийским снарядам. Неважно, сколько людей у вас тут стоит, если у них 12 снарядов, а у вас — один, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей будет погибать. И поэтому нужны были какие-нибудь умные идеи. Возможно, они были не идеальные", — разъяснял Зеленский.Что же еще есть в "плане победы" Зеленского, который, по его словам, состоит из пяти пунктов и, увы, полностью зависит от западной помощи. "Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны", — сказал недофюрер.То бишь сегодня актуальны только первые четыре пункта, касающиеся войны, а не послевоенного восстановления Украины (это пятый пункт).Следовательно, первый пункт – это, конечно же, курская авантюра. "Наступление на Курскую область — часть большей операции, военно-политической или военно-дипломатической... Я хотел представить план победы президенту США Байдену только после успехов в Курской области", – сказал раньше Зеленский.А сейчас он словесно парит всем, что курская авантюра ему не нужна. И земля не нужна, и мирные жители, и усиление на переговорах, и все с остальное, что можно было бы выдавить из наступления ВСУ, если бы оно было не таким тупым и провальным, а продуктивным.Остальные пункты – это:1) вступление остатков Украины в НАТО как средство защиты Украины Западом и определение ее места в системе мировой и европейской безопасности;2) получение экономической помощи – от всех видов оружия до денег;3) принуждение России к миру на так называемом "втором саммите мира" уже с её участием. "Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите были представители РФ. Мы сказали: мы не против, давайте подготовим план и позовем их", — рассказывал Зеленский, сообщая, как он будет "строить" Москву по украинско-западному ранжируПри этом, напомню, постоянным рефреном в словах Зеленского было то, что помочь со всеми планами Киеву могут только западные союзники.И вот западные кураторы, похоже, и отдуплились: заставили Зеленского отказаться и раскритиковать курскую авантюру, и в качестве линии поведения выбрать более осторожную стратегию войны. К ней его и будут принуждать в США.Специалисты утверждают, что сегодня есть две такие стратегии – американская, совместная как бы англосаксонская, и британская, отдельная. И что сегодняшняя англосаксонская стратегия – контролируемая эскалация – зашла в опасный тупик и требует замены. Потому что эскалация может привести к скорой победе России. Следовательно, американцы и хотят провести ограниченную заморозку конфликта при параллельном удушении России санкциями и переносе эскалации на время "послепутина". То есть речь идёт о растягивании войны во времени. И передышка Западу нужна для более тщательной подготовки будущей войны.Эту стратегию США будут предлагать Западу и принуждать к ней Зеленского прямо сейчас. Заставляя переобуваться в воздухе, что он, собственно, и делает, критикуя операцию в Курской области, которую раньше хвалил. Давление США – вот причина кульбита Зеленского.Вторая, британская стратегия заключается в максимальной эскалации конфликта с целью нанести поражение России практически незамедлительно. А если с поражением не получится, то нанести ей хотя бы значительный урон, втянуть в полноценную войну и, может быть, столкнуть хотя бы с самой агрессивной европейской частью НАТО.В 2022 году тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон уже проделал такую операцию, когда сорвал Стамбульские мирные переговоры. Ту же линию он гнет и сейчас, предлагая Киеву снизить призывной возраст, углубить "могилизацию" и бросить в топку войны всех украинцев.И что самое омерзительное: Зеленский, для которого война – единственный способ гарантировано удержаться во власти и возле сытного корыта, может выбрать любую из двух западных стратегий. Курская авантюра – свидетельство того, что от безысходности он может опять пойти на эскалацию.Однако есть и третья стратегия – российская. Она заключается в принуждении Украины к разрядке и долгосрочному миру. И реализуется она только на поле боя. Только военный крах заставит Киев, Вашингтон и, не исключено, Лондон сесть за стол переговоров. И либо согласиться с требованиями России, либо подписать капитуляцию.P.S. А вот и аргументы в пользу России: всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили:- более 10100 военнослужащих,- 81 танк,- 41 боевую машину пехоты,- 72 бронетранспортера,- 589 боевых бронированных машин,- 325 автомобилей,- 74 артиллерийских орудия,- 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня,- семь РСЗО М142 HIMARS,- пять М270 MLRS производства США,- восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов,- две транспортно-заряжающие машины,- 17 станций радиоэлектронной борьбы,- семь РЛС контрбатарейной борьбы,- две РЛС ПВО,- восемь единиц инженерной техники,- две инженерные машины разграждения,- одна установка разминирования УР-77.На ту же тему: Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором

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