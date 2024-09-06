https://ukraina.ru/20240906/1057277622.html

"Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ

"Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру

"Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ

Российские военные активно уничтожают позиции ВСУ. Потери большие. Об этом 6 сентября рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стадник

2024-09-06T10:43

2024-09-06T10:43

2024-09-06T10:43

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По его словам, украинское командование попросту бросило бригаду мобилизованных на произвол судьбы."Мы им не нужны. По рации говорим: у нас тут даже воды нет, есть нечего… сидим еле живые. В ответ: подождите, крепитесь, сидите терпите, копайте, копайте и терпите", - пожаловался пленный.Он отметил, что был мобилизован, медкомиссию прошел за один день - скорее для галочки. В ТЦК обещали, что он "просто постоит в обороне". За такие фокусы, признался Стадник, военкомов на Украине и ненавидят.Другой пленный, Арсен Стегарь, рассказал, что нейтрализация ТЦК и народный бунт - это единственное, что осталось украинскому народу, ведь иначе всех до последнего погонят на убой.Стегарь отметил, что в Курскую область его бригаду отправили силой и "на убой". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а "спустя два часа в подразделении уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых"."Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - подытожил Стегарь результаты боя.Еще один пленный - Михаил Шкода - тоже рассказал российским военным, что был насильно мобилизован и брошен в атаку на Курскую область, а пока ехал до границы с Россией, думал, как сдаться в плен."От обмена я отказался. Мне придется еще какое-то время побыть в статусе военнопленного, но потом я бы хотел воссоединиться вместе со своей семьей. В любом случае я счастлив, что мне больше не придется воевать", - заявил военнопленный.Ранее в России был создан батальон имени Богдана Хмельницкого, он состоит из бывших украинских пленных, которые отказались от обмена.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолёт, 283 вертолёта, 30920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронемашины, 1434 боевые машины РСЗО, 13898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20240831/1057159343.html

https://ukraina.ru/20240903/1057175745.html

https://ukraina.ru/20231228/1052456177.html

https://ukraina.ru/20240904/1057227620.html

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новости, вооруженные силы украины, украина, россия, богдан хмельницкий, потери, сво