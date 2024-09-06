"Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ
Российские военные активно уничтожают позиции ВСУ. Потери большие. Об этом 6 сентября рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стадник
"Нас как начало раздалбывать! Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился", - рассказал он.
По его словам, украинское командование попросту бросило бригаду мобилизованных на произвол судьбы.
"Мы им не нужны. По рации говорим: у нас тут даже воды нет, есть нечего… сидим еле живые. В ответ: подождите, крепитесь, сидите терпите, копайте, копайте и терпите", - пожаловался пленный.
Он отметил, что был мобилизован, медкомиссию прошел за один день - скорее для галочки. В ТЦК обещали, что он "просто постоит в обороне". За такие фокусы, признался Стадник, военкомов на Украине и ненавидят.
Другой пленный, Арсен Стегарь, рассказал, что нейтрализация ТЦК и народный бунт - это единственное, что осталось украинскому народу, ведь иначе всех до последнего погонят на убой.
Стегарь отметил, что в Курскую область его бригаду отправили силой и "на убой". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а "спустя два часа в подразделении уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых".
"Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - подытожил Стегарь результаты боя.
Еще один пленный - Михаил Шкода - тоже рассказал российским военным, что был насильно мобилизован и брошен в атаку на Курскую область, а пока ехал до границы с Россией, думал, как сдаться в плен.
"От обмена я отказался. Мне придется еще какое-то время побыть в статусе военнопленного, но потом я бы хотел воссоединиться вместе со своей семьей. В любом случае я счастлив, что мне больше не придется воевать", - заявил военнопленный.
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