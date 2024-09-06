https://ukraina.ru/20240906/1057284678.html

Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов

Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов - 06.09.2024 Украина.ру

Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов

Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-09-06T14:31

2024-09-06T14:31

2024-09-06T14:31

новости

россия

курская область

украина

владимир зеленский

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg

"Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов.По его словам, ВСУ также не смогли прорваться вглубь Курской области и захватить город Курчатов, где находится АЭС, а вместо этого получили головную боль в виде увеличения линии фронта и проблем с логистикой.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.В Минобороны России сообщали, что ВСУ менее чем за месяц на Курском направлении потеряли более 8,2 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника на этом направлении.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ указал, что потери ВСУ могут привести к разрушению фронта и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Он подчеркнул, что противник ослабил свои позиции в зоне СВО, а российские войска ускорили наступательные операции.Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром на сайте Украина.ру.

россия

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, украина, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины