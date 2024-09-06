Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов - 06.09.2024 Украина.ру
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Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов
Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов - 06.09.2024 Украина.ру
Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов
Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-09-06T14:31
2024-09-06T14:31
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курская область
украина
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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"Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов.По его словам, ВСУ также не смогли прорваться вглубь Курской области и захватить город Курчатов, где находится АЭС, а вместо этого получили головную боль в виде увеличения линии фронта и проблем с логистикой.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.В Минобороны России сообщали, что ВСУ менее чем за месяц на Курском направлении потеряли более 8,2 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника на этом направлении.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ указал, что потери ВСУ могут привести к разрушению фронта и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Он подчеркнул, что противник ослабил свои позиции в зоне СВО, а российские войска ускорили наступательные операции.Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, украина, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов

14:31 06.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов.
По его словам, ВСУ также не смогли прорваться вглубь Курской области и захватить город Курчатов, где находится АЭС, а вместо этого получили головную боль в виде увеличения линии фронта и проблем с логистикой.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
В Минобороны России сообщали, что ВСУ менее чем за месяц на Курском направлении потеряли более 8,2 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника на этом направлении.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ указал, что потери ВСУ могут привести к разрушению фронта и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Он подчеркнул, что противник ослабил свои позиции в зоне СВО, а российские войска ускорили наступательные операции.
Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
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