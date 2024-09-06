https://ukraina.ru/20240906/1057287385.html

Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы

Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы - 06.09.2024 Украина.ру

Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы

Напряжение на всех фронтах СВО и в Курском приграничье нарастает, но уже многие военные аналитики с обеих сторон конфликта предсказывают скорое истощение украинских ресурсов и западной помощи Киеву.

2024-09-06T16:23

2024-09-06T16:23

2024-09-06T16:33

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Однако это совсем не повод успокаиваться и заниматься шапкозакидательством. Необходимо готовиться к тому, что украинский конфликт – не последний, впереди Россию ждут серьезные испытания.Об этом говорили участники конференции "Третья осень СВО: перспективы победы", состоявшейся 6 сентября в рамках проекта издания Украина.ру "Украинское досье".Участники встречи обсудили возможности перехода российской армии в решительное наступление, указали на изменение характера боевых действий в связи с массовым применением дронов и других новых видов оружия. Говорили и о том, каковы могут быть возможные условия начала мирных переговоров.Открывая встречу, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов подчеркнул, что все мы верим в победу в этом затянувшемся конфликте, но необходимо видеть всю глубину выявившихся в его ходе проблем и своевременно проводить работу над ошибками.Участники мероприятия, в частности, обсудили вопрос, когда можно ожидать завершения конфликта. Мнения по этому поводу высказываются разные. Напомним, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, Герой России генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил, что конфликт может быть урегулирован до конца 2024 года, чему поспособствует решающее сражение, которое идет сейчас между российской и украинской сторонами.Позднее он заявил в своем телеграм-канале, что "в данном СВО мы уже выиграли". И добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам.Член Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Кузнецов согласился с мнением Алаудинова, что боевые действия завершатся в этом году. Он пояснил: надо понимать, что мы воюем с Западом – не с народами Запада, а с глобалистскими западными правительствами, для которых Россия – еда, а с едой не договариваются. Эти правительства не любят не только Россию, но и свои народы – и часть представителей этих народов пытается и будет пытаться спастись от них в России, отметил политик.По его словам, война идет необычная, не похожая на войны прошлого. У России достаточно инструментов для того, чтобы прекратить эту войну быстро – и речь не о ядерном оружии. Если нейтрализовать три АЭС на Украине, на которых держится вся энергосистема страны, то там будет катастрофа без всяких ядерных последствий. Но эти станции работают, мосты не разрушены, и многие спрашивают – почему? Вероятно, по той причине, что "нам тоже есть, что отключить", отметил Кузнецов.По его словам, тем не менее, на Украине понимают, что и без вывода из строя АЭС зимой будет сложно, "эту зиму Украина может и не пережить – и они это понимают". Поэтому Курская операция ВСУ – она перед финалом, для создания лучшей переговорной позиции, считает депутат ГД.Кузнецов также отметил, что и России надо поспешить – например, надо успеть принять ряд символических решений. Одно из них – зафиксировать действиями то, что мы своих не бросаем, показать, что нам не чужды простые участники сопротивления на Украине, что все они для нас важны. Надо начать взаимно освобождать простых граждан. Эти решения и действия точно нужны, сказал политик.В свою очередь, Искандер Хисамов отметил, что "пока нет каких-то указаний на то, что все там треснет", что киевский режим быстро падет – все делается тяжелейшими усилиями. Зеленский просит Запад разрешить работать дальнобойными ракетами по территории РФ. Мы уверены в победе, но надо бы понять, почему в этом году можно ожидать завершения конфликта – и можно ли, сказал главред издания Украина.ру.Принимавший участие в конференции военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов на это сказал, что, хотя происходящее называют спецоперацией, на самом деле это уже классическая война на истощение. Данные по Украине позволяют сделать определенные выводы. Во-первых, это мобилизационный потенциал сторон. На Украине добровольцы теперь – большая редкость, первоначальный порыв иссяк, проходит "бусификация" (насильственная мобилизация, когда людей хватают и увозят в маленьких автобусах - "бусиках" - Ред.). Мобилизационный потенциал Украины – это еще миллионы людей, количественно это большая сила, а вот качественно? – задал он вопрос.С качеством не все гладко. ВСУ перешли от войны бригадами к войне побатальонно, а то и поротно, констатировал эксперт. По его словам, это свидетельствует о разрушении структуры украинской армии. Кроме того, Украина вторжением в Курскую область РФ очень сильно ослабила свои дипломатические позиции – особенно на Глобальном Юге.При этом надо иметь в виду, что Украина теперь как бешеный пес, загнанный в угол – "а бешеную собаку пристреливают", напомнил эксперт.Есть вопрос и к легитимности украинской власти – те, кто давал деньги, задаются вопросом, кто же их будет отдавать. С другой стороны, украинские властители теперь находятся в таком положении, что вынуждены будут сражаться до конца, подчеркнул Анпилогов.Он добавил, что Украина так и не создала военную экономику. Расчет был на помощь Запада, а поток помощи слабеет, и теперь это начинает сказываться.По мнению эксперта, рейд ВСУ в Курскую область России ничего Киеву не дал – "все там и лягут". Он также отметил, что запрет канонической УПЦ, возможно, на краткое время и приведет к какой-то консолидации, но в долгосрочной перспективе это "еще один гвоздь в гроб режима". Поэтому поражение Киева неизбежно, но когда именно это произойдет, сказать пока сложно, слишком много неизвестных, отметил Анпилогов.Хисамов с этим согласился. Да, победа России неизбежна, да, Киеву сейчас тяжело, но пока - воюет же, сказал он. И добавил, что изменился сам характер войны. Идёт война дронов, которые штампуют на Украине тысячами. Эти изменения необходимо учитывать.Знания рождают печаль, отметил в связи с этим капитан 1 ранга запаса, директор Института стран СНГ в городе Севастополе Сергей Горбачев. По его словам, два с половиной года, которые длится СВО – это очень много. Если вспомнить, что за это время происходило в годы Великой Отечественной и сравнить… Сейчас мы имеем "самую стабильную в мировой истории линию фронта", и это удивляет и вызывает массу вопросов – а почему все так происходит, подчеркнул эксперт.Он продолжил: если проанализировать отчеты, то мы уничтожили очень много техники ВСУ. А она все не заканчивается. Мы имеем дело и со странной войной, и с тем, что это "полувойна", а воевать так нельзя – и пока это будет происходить, ответить на вопрос о перспективе невозможно.Если говорить о цифрах, то ясно, что война не закончится к концу этого года. С другой стороны – "в нашей стране может быть все", продолжил Горбачев, напомнив, что мы так и не знаем до сих пор, что произошло, например, в 1991 году. И потому нельзя исключать, что все может и прекратиться точно так же, как началось в феврале 2022 года. Ведь войну никто никому не объявлял.По словам эксперта, все можно принять, кроме того, что людей убивают. Он напомнил, что, например, продолжает действовать зерновой коридор, Украина заработала за год 16 млрд долларов – а ведь понятно, что перевозят по этому коридору отнюдь не только зерно.Как можно оценить то, что труба в Судже обмазана кровью наших солдат, а по ней идет газ в Европу, спросил Горбачев, приведя еще ряд странных фактов. По мнению эксперта, СВО и впрямь можно прекратить в кратчайший срок – нужно политическое решение.А что нужно для победы? Нужно объявить мобилизацию и добиться перестройки сознания российского общества на военный лад, сказал эксперт. Он также отметил, что чем-то СВО напоминает Первую мировую войну, но есть принципиально новое – это новое оружие, дроны. И основная масса наших потерь – именно от дронов. Целый консорциум из 15 государств поставляют дроны на Украину, а там подготовлены тысячи специалистов, которые могут с этими дронами работать.Еще такая особенность: уничтожая, например, морские дроны, не уничтожают тех, кто ими управляет, кто обеспечивает их действия. И тут надо принимать соответствующие решения с тем, чтобы этот затянувшийся российско-украинский конфликт был переориентирован на совсем другой вариант – с нанесением врагу критического ущерба. А на победу мы просто обречены, завершил свое выступление Горбачев.Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь (позывной "Якут") подчеркнул – до конца года ничего не закончить, это видно хотя бы по ситуации под Курском. Сейчас идет работа над ошибками, например, выяснилось, что оборудована граница была крайне слабо. Да и дроновая война рисует совсем другую картину мира. Словом, война не закончится ни через год, ни через два, мы с полей боев имеем совсем другие данные, сказал "Якут".По его словам, надо думать не о том, как плохо идут дела у ВСУ, а заботиться о том, что происходит у нас. Проблем масса – например, нужны средства связи. Когда ВСУ перешли в наступление в Курской области (и не только) мы оказались без связи полностью, рассказал он.Если говорить о дронах – они у нас сделаны из китайских комплектующих, сами мы ничего не производим. У противника похожая ситуация, и борьба идет с переменным успехом. Поле боя превратилось в серую зону, которая не позволяет проводить ни оборонительных, ни наступательных действий. И ясно, что выступ в Курской области не будет ликвидирован ни завтра, ни послезавтра, считает эксперт.Он подчеркнул, что нужно создавать учебные центры в каждом регионе страны, нужно готовить людей к особенностям этого конфликта - а "у нас пункты отбора на контрактную службу превратились в пункты набора". Такую ситуацию нужно срочно менять."Якут" напомнил, что на Украине уже создан новый род войск (БПЛА), в России тоже принято такое решение. За БПЛА будущее (да уже и настоящее), и нам срочно нужно "подтянуть всех Кулибиных" в единую систему. Предстоит очень тяжелый путь, нужно провести огромную работу – и здесь мы боремся сами с собой, констатировал эксперт.В свою очередь, Алексей Анпилогов напомнил о войне в Корее – так, Южная Корея не подписывала мирный договор, за нее это сделали американцы. А Южная Корея хотела воевать дальше. И война та шла пять лет, "на фронте в 400 километров – с одной стороны миллион, с другой стороны миллион". Общие потери – порядка полутора миллионов, вот вам цена конфликта. И нам еще только предстоит эскалация, руководителям Украины терять нечего, предрек он."Украина – она пойдет еще на любые военные преступления, на любую эскалацию конфликта, потому что этим людям терять будет нечего, их, возможно, даже не будет на капитуляции, которую будут подписывать, потому что они куда-то убегут. Я еще раз подчеркиваю, что я верю в нашу победу. Я просто четко понимаю, что вот так воевать, как это делает Украина, нельзя. Вы должны понимать, что Россия сейчас не воюет с полным перенапряжением сил", - сказал эксперт.По словам Анпилогова, и нельзя сейчас воевать с полным перенапряжением, потому что конфликт с Украиной – это не последний конфликт для России, это лишь "первые звоночки" огромного предстоящего конфликта, впереди – еще более серьезные испытания. К этому всем надо быть готовыми.Горбачев на это сказал, что для севастопольцев и крымчан слово "перемирие" является запрещенным – с учетом наших потерь и утрат. Любая война заканчивается миром, но мы должны вступать в переговоры не на щите, а со щитом, подчеркнул он.

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Сергей Зуев

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