Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS
В августе ВС РФ устроили настоящее кладбище американских ракетных комплексов HIMARS и M270 в Сумской области, несмотря на то, что ранее поймать это вооружение какое-то время не удавалось. Об этом 6 сентября написали авторы "Военного обозрения"
"Кладбище HIMARS в Сумской области стало подтверждением того, насколько качественно вырос разведывательно-ударный контур армии России. Первыми целями для него стали ЗРК "Бук-М1" противника, которыми Киев прикрывал рейдовые группы ВСУ. Их уничтожение требовалось для изоляции зоны боевых действий. Затем принялись за артиллерию, которой украинцы обстреливали приграничье России", - говорится в публикации издания.
Официально Белый дом не подтверждает, что дал разрешение киевскому режиму бить вглубь России своим оружием, однако в СМИ не раз появлялась информация о том, что Вашингтон дал свое одобрение кулуарно.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 801 танк и другие боевые бронемашины, 1 434 боевые машины РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 501 единица специальной военной автомобильной техники.