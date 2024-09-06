Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS - 06.09.2024 Украина.ру
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Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS
Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS - 06.09.2024 Украина.ру
Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS
В августе ВС РФ устроили настоящее кладбище американских ракетных комплексов HIMARS и M270 в Сумской области, несмотря на то, что ранее поймать это вооружение какое-то время не удавалось. Об этом 6 сентября написали авторы "Военного обозрения"
2024-09-06T13:11
2024-09-06T13:11
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Официально Белый дом не подтверждает, что дал разрешение киевскому режиму бить вглубь России своим оружием, однако в СМИ не раз появлялась информация о том, что Вашингтон дал свое одобрение кулуарно.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 801 танк и другие боевые бронемашины, 1 434 боевые машины РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 501 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20240816/1056904745.html
https://ukraina.ru/20240531/1055416041.html
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новости, россия, сумская область, сумы, вс рф, всу, himars, могила, кладбище
Новости, Россия, Сумская область, Сумы, ВС РФ, ВСУ, HIMARS, могила, кладбище

Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS

13:11 06.09.2024
 
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В августе ВС РФ устроили настоящее кладбище американских ракетных комплексов HIMARS и M270 в Сумской области, несмотря на то, что ранее поймать это вооружение какое-то время не удавалось. Об этом 6 сентября написали авторы "Военного обозрения"
"Кладбище HIMARS в Сумской области стало подтверждением того, насколько качественно вырос разведывательно-ударный контур армии России. Первыми целями для него стали ЗРК "Бук-М1" противника, которыми Киев прикрывал рейдовые группы ВСУ. Их уничтожение требовалось для изоляции зоны боевых действий. Затем принялись за артиллерию, которой украинцы обстреливали приграничье России", - говорится в публикации издания.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа, 13:05
В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую областьМинобороны России опубликовало 16 августа видеозапись поражения РСЗО HIMARS производства США, из которых ВСУ обстреливали территорию Курской области
Официально Белый дом не подтверждает, что дал разрешение киевскому режиму бить вглубь России своим оружием, однако в СМИ не раз появлялась информация о том, что Вашингтон дал свое одобрение кулуарно.
31 мая, 16:32
Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по РоссииЖурналисты The Wall Street Journal выяснили, что Соединенные Штаты разрешили Украине применять HIMARS против России
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 801 танк и другие боевые бронемашины, 1 434 боевые машины РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 501 единица специальной военной автомобильной техники.
10:43
"Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУРоссийские военные активно уничтожают позиции ВСУ. Потери большие. Об этом 6 сентября рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стадник
 
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