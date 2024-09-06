https://ukraina.ru/20240906/1057283574.html

Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS

Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS - 06.09.2024 Украина.ру

Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS

В августе ВС РФ устроили настоящее кладбище американских ракетных комплексов HIMARS и M270 в Сумской области, несмотря на то, что ранее поймать это вооружение какое-то время не удавалось. Об этом 6 сентября написали авторы "Военного обозрения"

2024-09-06T13:11

2024-09-06T13:11

2024-09-06T13:11

новости

россия

сумская область

сумы

вс рф

всу

himars

могила

кладбище

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/06/1057281322_0:256:2049:1408_1920x0_80_0_0_681d58fb5836113908a44e2a985818e7.jpg

Официально Белый дом не подтверждает, что дал разрешение киевскому режиму бить вглубь России своим оружием, однако в СМИ не раз появлялась информация о том, что Вашингтон дал свое одобрение кулуарно.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.По последним данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ за весь период специальной военной операции составили более полумиллиона человек, а также 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 801 танк и другие боевые бронемашины, 1 434 боевые машины РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 501 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20240816/1056904745.html

https://ukraina.ru/20240531/1055416041.html

https://ukraina.ru/20240906/1057277622.html

россия

сумская область

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, сумы, вс рф, всу, himars, могила, кладбище