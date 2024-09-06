Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США - 06.09.2024 Украина.ру
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Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США - 06.09.2024 Украина.ру
Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
Владимир Зеленский на авиабазе Рамштайн снова просил у США разрешения бить западным оружием по территории России
2024-09-06T13:09
2024-09-06T13:09
новости
владимир зеленский
ллойд остин
россия
сша
украина
пентагон
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"Я рад, что здесь, на Рамштайне, представлены США, Великобритания, Франция, Италия. &lt;...&gt; Сейчас мы слышим, что ваша политика по поводу дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP... &lt;...&gt; Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру", - призвал он.В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США при содействии компаний из Европы разрабатывают с Украиной "замену" системам С-300 и ракетам Р-27.Подробнее о вмешательстве запада в конфликт - в материале Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, ллойд остин, россия, сша, украина, пентагон
Новости, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Россия, США, Украина, Пентагон

Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США

13:09 06.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский на авиабазе Рамштайн снова просил у США разрешения бить западным оружием по территории России
"Я рад, что здесь, на Рамштайне, представлены США, Великобритания, Франция, Италия. <...> Сейчас мы слышим, что ваша политика по поводу дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP... <...> Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру", - призвал он.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США при содействии компаний из Европы разрабатывают с Украиной "замену" системам С-300 и ракетам Р-27.
Подробнее о вмешательстве запада в конфликт - в материале Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России на сайте Украина.ру.
 
НовостиВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинРоссияСШАУкраинаПентагон
 
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