https://ukraina.ru/20240906/1057284104.html
Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США - 06.09.2024 Украина.ру
Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
Владимир Зеленский на авиабазе Рамштайн снова просил у США разрешения бить западным оружием по территории России
2024-09-06T13:09
2024-09-06T13:09
2024-09-06T13:09
новости
владимир зеленский
ллойд остин
россия
сша
украина
пентагон
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"Я рад, что здесь, на Рамштайне, представлены США, Великобритания, Франция, Италия. <...> Сейчас мы слышим, что ваша политика по поводу дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP... <...> Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру", - призвал он.В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США при содействии компаний из Европы разрабатывают с Украиной "замену" системам С-300 и ракетам Р-27.Подробнее о вмешательстве запада в конфликт - в материале Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, ллойд остин, россия, сша, украина, пентагон
Новости, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Россия, США, Украина, Пентагон
Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
Владимир Зеленский на авиабазе Рамштайн снова просил у США разрешения бить западным оружием по территории России
"Я рад, что здесь, на Рамштайне, представлены США, Великобритания, Франция, Италия. <...> Сейчас мы слышим, что ваша политика по поводу дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP... <...> Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру", - призвал он.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин
рассказал, что США при содействии компаний из Европы
разрабатывают с Украиной "замену" системам С-30
0 и ракетам Р-27.