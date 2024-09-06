https://ukraina.ru/20240906/1057284104.html

Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США

Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США - 06.09.2024 Украина.ру

Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США

Владимир Зеленский на авиабазе Рамштайн снова просил у США разрешения бить западным оружием по территории России

2024-09-06T13:09

2024-09-06T13:09

2024-09-06T13:09

новости

владимир зеленский

ллойд остин

россия

сша

украина

пентагон

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"Я рад, что здесь, на Рамштайне, представлены США, Великобритания, Франция, Италия. <...> Сейчас мы слышим, что ваша политика по поводу дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP... <...> Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру", - призвал он.В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США при содействии компаний из Европы разрабатывают с Украиной "замену" системам С-300 и ракетам Р-27.Подробнее о вмешательстве запада в конфликт - в материале Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, ллойд остин, россия, сша, украина, пентагон