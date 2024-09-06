Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие - 06.09.2024 Украина.ру
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Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие
Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие - 06.09.2024 Украина.ру
Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к певице Таисии Повалий. За поддержку России ее требуют лишить имущества. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства
2024-09-06T16:55
2024-09-06T16:56
новости
украина
россия
повалий
владимир зеленский
певица
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Ранее, в феврале этого года, Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Повалий обвинение. Ей инкриминировали "коллаборационнистскую деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Владимира Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.В июле 2023-го Зеленский объявил о намерении внести в Верховную Раду законопроект позволяющий лишать артистов государственных наград за поддержку России. Обсуждалась и тема "раскулачивания" тех, кого на Украине заподозрят в лояльности к Москве.В январе прошлого года Повалий заявила, что выбрала сторону конфликта и теперь живет в Москве, а также назвала президента РФ Владимира Путина человеком, "который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма"."Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибла доктор Лиза (Елизавета Глинка, - Ред.), хотя на Украине многие так радовались ее смерти… Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает", - сказала тогда певица.Таисия Повалий была депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году. После переезда в Россию в 2014 году продолжила творческую деятельность.
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новости, украина, россия, повалий, владимир зеленский, певица
Новости, Украина, Россия, Повалий, Владимир Зеленский, певица

Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие

16:55 06.09.2024 (обновлено: 16:56 06.09.2024)
 
Таисия Повалий
Таисия Повалий
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Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к певице Таисии Повалий. За поддержку России ее требуют лишить имущества. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства
"К взысканию Министерством юстиции Украины заявлено имущество, которым Повалий Т. М. владеет прямо и опосредованно (через физических лиц). Это объекты недвижимого имущества (7 земельных участков, жилой дом и домовладение ), транспортные средства (2 автомобиля), устройства для отстрела патронов ( 4 единицы); имущественные права на музыку и слова к произведениям (8 музыкальных произведений)", - говорится в тексте украинского Минюста.
Ранее, в феврале этого года, Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Повалий обвинение. Ей инкриминировали "коллаборационнистскую деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".
В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Владимира Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.
В июле 2023-го Зеленский объявил о намерении внести в Верховную Раду законопроект позволяющий лишать артистов государственных наград за поддержку России. Обсуждалась и тема "раскулачивания" тех, кого на Украине заподозрят в лояльности к Москве.
Открытие конкурса Новая волна - 2019 в Сочи Повалий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 14:45
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФГенеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий. Об этом сообщили 15 февраля в телеграм-канале ведомства
В январе прошлого года Повалий заявила, что выбрала сторону конфликта и теперь живет в Москве, а также назвала президента РФ Владимира Путина человеком, "который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма".
"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибла доктор Лиза (Елизавета Глинка, - Ред.), хотя на Украине многие так радовались ее смерти… Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает", - сказала тогда певица.
XIX Международный фестиваль Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января 2023, 10:48
"Я за правду!" Повалий выбрала сторону в конфликте Украины и РоссииУкраинская певица Таисия Повалий рассказала журналистам, что думает о происходящем в своей стране, а также ответила, где теперь живет. Ее слова 23 января процитировало издание "Дни.ру"
Таисия Повалий была депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году. После переезда в Россию в 2014 году продолжила творческую деятельность.
Пекин. Светская хроника. 21 августа. - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля 2023, 10:16
"Приказали прекратить": на Повалий набросились в Ивано-Франковской областиНационалистически настроенные украинские артисты отказывались участвовать в фестивалях с российскими коллегами по сцене, а песни на русском языке не приветствовались на Западной и Центральной Украине, рассказала 2 февраля "Дни.ру" певица Таисия Повалий
Павел Зибров
26 января 2023, 10:55
Украинский певец призвал лишить свою подругу Повалий гражданства УкраиныНародный артист Украины Павел Зибров, ранее призывавший отобрать у украинской певицы Таисии Повалий званий, теперь предлагает лишить ее еще и гражданства. Об этом 26 января написали украинские "Факты"
Вручение премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля 2023, 12:00
"Она чудовище": экс-премьер Украины Арсений Яценюк атаковал Таисию Повалий Таисия Повалий - певица без человеческого достоинства, чудовище. Именно такие эпитеты применил к украинской артистке, покинувшей родину экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону* 2 февраля
21 сентября 2023, 17:24
А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песнюУкраинская певица-русофобка Анастасия Приходько заявила, что ее коллега Таисия Повалий должна лишиться всех наград и даже украинского гражданства за то, что спела в Кремле украинскую песню. Соответствующий пост Приходько опубликовала в своих соцсетях
 
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