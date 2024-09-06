https://ukraina.ru/20240906/1057290745.html

Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие

Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие - 06.09.2024 Украина.ру

Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к певице Таисии Повалий. За поддержку России ее требуют лишить имущества. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства

2024-09-06T16:55

2024-09-06T16:55

2024-09-06T16:56

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Ранее, в феврале этого года, Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Повалий обвинение. Ей инкриминировали "коллаборационнистскую деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Владимира Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.В июле 2023-го Зеленский объявил о намерении внести в Верховную Раду законопроект позволяющий лишать артистов государственных наград за поддержку России. Обсуждалась и тема "раскулачивания" тех, кого на Украине заподозрят в лояльности к Москве.В январе прошлого года Повалий заявила, что выбрала сторону конфликта и теперь живет в Москве, а также назвала президента РФ Владимира Путина человеком, "который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма"."Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибла доктор Лиза (Елизавета Глинка, - Ред.), хотя на Украине многие так радовались ее смерти… Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает", - сказала тогда певица.Таисия Повалий была депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году. После переезда в Россию в 2014 году продолжила творческую деятельность.

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новости, украина, россия, повалий, владимир зеленский, певица