https://ukraina.ru/20240906/1057283024.html

"Денег нет, но вы сражайтесь", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 сентября

"Денег нет, но вы сражайтесь", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 сентября - 06.09.2024 Украина.ру

"Денег нет, но вы сражайтесь", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 сентября

В Верховной Раде сообщили об отсутствии денег на выплаты военным, а украинские СМИ заявили о готовящемся новом нападении ВСУ. В Минобороны Украины закончились Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:00

эксклюзив

украина

россия

херсонская область

вячеслав гладков

владимир зеленский

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

верховная рада

financial times

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На Украине нет денег на положенные военным выплаты, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире телемарафона."Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — пообещала депутат.По её словам, сложности возникли из-за задержек финансирования от США в начале года. Из-за этого Украине пришлось закупать оружие за свои деньги, истратив то, что было заложено на выплаты военным.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о критической нехватке средств на оборонные нужды. По его словам, не хватало более $12 млрд.Согласно оценке издания Financial Times, Украина выделила почти половину годового бюджета в размере $87 млрд на расходы по обороне, но её внутренние доходы — всего $46 млрд.Тем временем украинские СМИ сообщают о новой готовящейся украинской атаке."Наш источник сообщает, что Зеленский дал указание Генштабу ВСУ готовится ко второй фазе наступления. Спонсоры прогнули Зе, обещали дать ПВО и техники. Скоро должна начаться. Первая фаза наступления - это Курская авантюра. Вторым направлением предположительно будет: приазовское направление Энергодар, Васильевка, Херсонская область; Харьковское направление, удар в сторону Белгорода (источник указывает, что данное направление уже маловероятно, но в шорт-листе оно было); Крым (высадка десанта); провокация на границе с ПМР и начало "качель" (на данный момент также маловероятно, так как Курская авантюра не принесла необходимого результата); также готовили провокацию на границе с Беларусью, но решили отказаться, так как Лукашенко уже стянул достаточное количество армии. Наблюдаем…По нашим данным в течении следующих 10-ти дней она должна начаться", - писал 6 сентября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации авторов канала, военные отговаривают политическое руководство страны от этой авантюры, убеждая, что она может обойтись дороже вторжения в Курскую область.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 удара.На донецком направлении ВСУ осуществили 5 обстрелов, на горловском направлении — 18 обстрелов, выпустив в общей сложности 64 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 6 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений и 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки сброс ВОП с БпЛА, БпЛА-камикадзе и, в общей сложности, 5 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 5 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 4; Алёшки — 4; Великая Лепетиха — 6; Днепряны — 4; Таврийск — 3; Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки зафиксировано 6 ударов со стороны ВСУ."Обстрелам подверглось село Каиры. Информации о пострадавших не поступало", - отмечалось в сообщении.Утром 6 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка, Нехотеевка и Ясные Зори выпущены 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 беспилотника. В селе Ясные Зори дроном повреждён один легковой автомобиль", - писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Грузское и Цаповка было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 3 БпЛА. После атаки дрона в селе Грузское произошло возгорание сухой травы — пожар потушен. Позже село подверглось обстрелу. В двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. На территории частного домовладения повреждены хозпостройка, газовая труба и линия электроснабжения. Осколками посечены трактор и один легковой автомобиль.Кроме того, в Валуйском городском округе по сёлам Долгое и Старый Хутор совершены атаки с помощью 3 БпЛА. Повреждён один частный дом в селе Старый Хутор.Также в Волоконовском районе по хутору Плотвянка с беспилотника сброшено 5 боеприпасов. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка и Сподарюшино атакованы с помощью 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 3 беспилотников. Без пострадавших и повреждений", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе село Вязовое подверглось 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов. Также по селу нанесён удар с беспилотника. Повреждена одна надворная постройка.В Ракитянском районе в посёлке Ракитное в результате прилёта боеприпаса посечён кузов легкового автомобиля."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущен 31 боеприпас в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников. В результате очередного удара по городу Шебекино погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела был ранен мужчина. Пострадавшему оказана необходимая помощь в Шебекинской ЦРБ. Госпитализация не потребовалась, мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение. За прошедшие сутки повреждены 34 частных домовладения, 2 МКД, 4 надворные постройки, 7 автомобилей, социальный объект, 2 производственных предприятия, гараж и линия электропередачи. Сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания 2 частных домов, 2 хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, гаража, сухой травы и подстилки в лесном массиве", - сообщил Гладков.С полуночи врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале трижды сообщал о ракетной опасности. В самом регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О потерях Украины — в статье Сергея Зуева "Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию".

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эксклюзив, украина, россия, херсонская область, вячеслав гладков, владимир зеленский, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада, financial times