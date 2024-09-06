https://ukraina.ru/20240906/1057276549.html

Наёмники приуныли. Главное на Украине на утро 6 сентября

Наёмники приуныли. Главное на Украине на утро 6 сентября - 06.09.2024 Украина.ру

Наёмники приуныли. Главное на Украине на утро 6 сентября

Западные наёмники растеряли былой энтузиазм в Курской области, сообщили СМИ

2024-09-06T09:10

2024-09-06T09:10

2024-09-06T09:10

эксклюзив

хроники

вооруженные силы украины

чвк

"азов"

родион мирошник

курская область

украина

россия

апти алаудинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056949844_0:0:914:514_1920x0_80_0_0_cb4bc8efb7e38044d0e4841e56aab106.jpg.webp

В комментарии одному из российских новостных агентств источник в силовых структурах сообщил о том, что наёмники в Курской области пытаются покинуть регион."Сейчас уже наёмники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо", - отметил источник агентства.Днём ранее, 5 сентября, РИА Новости опубликовало рассказ беженки из курского приграничного посёлка Коренево Галины Малеевой. Она выехала из Коренево с мужем, двумя детьми и родителями. По словам Малеевой, она думала, что всего на одну ночь. Но вот уже почти месяц они все вместе живут в одном из пунктов временного размещения в Курской области. Как рассказала женщина, все жители приграничных сёл уже привыкли к звукам обстрелов, а по дронам даже часы можно было сверять: прилетали каждый день примерно около 11 часов.Шестого августа, по ее словам, все было иначе — "очень громко", поэтому и решили выехать."Когда уезжали, дом наш был цел. Мы живем в квартире в двухэтажном доме, и буквально вчера попалось видео с нашим домом: его посекло осколками, разбит фасад. Возможности сейчас попасть в поселок уже нет, военные не пускают, там очень и очень опасно", — рассказала Малеева.По её словам, само Коренево не занято ВСУ, но в близлежащие села противник зашел и жители не могут выехать. Малеева рассказала, что в тех селах остались люди, которых знает она лично, или те, кого знают ее близкие, и им иногда удается связываться со своими родными."Изначально, когда заходили сами украинцы, они даже некоторых жители пропускали (из села. — Ред.). А когда заходили "Азов"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) и другие бригады ВСУ, вот они зверствовали: отрезали головы старикам, мучили детей, убивали. Они расстреливали мирных жителей, которые пытались выехать из поселков. Есть видео в интернете с обстрелянными машинами, и рядом с ними — мирные жители. Это подтвержденные видео, где именно знакомые. Некоторых людей уже похоронили. Посёлок - большая деревня, все равно так или иначе кого-то знаешь", — рассказала Малеева.Она сообщила, что брат её мужа, который как волонтер вывозил людей из опасной зоны, пострадал от рук боевиков ВСУ: его машина попала под обстрел, сам мужчина был ранен."Большинство, кто плохие [cреди военных ВСУ], это иностранные наёмники, которые действительно плохо обращаются со всеми. У нас даже в Краснооктябрьском селе висит флаг Франции — это доподлинно все знают", — отметила Малеева.За день до этого, 4 сентября, новозеландский портал Spinoff опубликовал статью о наёмниках из этой страны в Курской области.Как отмечается в материале Spinoff, одним из наёмников, проникшим на территорию Курской области, был новозеландец Ордан О'Брайен."О'Брайен - новозеландский солдат в украинской армии. Сейчас он на грани опасности: Курск находится на территории России", - сообщил портал.По оценке портала, сейчас точное число новозеландцев-наёмников на Украине неизвестно, но в 2023 году предполагалось, что в число наемников вступили "от 15 до 25 человек".Кроме наёмников в Курской области были замечены нацисты, причастные к преступлениям в отношении мирных жителей в Буче — в частности, Сергей Коротких, известный также как "Малюта" и "Боцман". Коротких — сподвижник основателя запрещённого в РФ "Азова"* Андрея Билецкого, также занимал командные должности в этом подразделении в 2014 году. При этом даже среди ультраправых Украины у Коротких неоднозначная репутация: его считают ответственным за смерть ряда "старых товарищей" из-за финансовых вопросов.Ранее, во второй половине августа, о своём нахождении в Курской области сообщала американская ЧВК Forward Observations Group"The boys in Kursk (Пацаны в Курске — Ред.)", — отмечалось в подписи к публикации в аккаунте ЧВК в соцсетях.В качестве геолокации была указана Курская область. По данным СМИ, в центре фото находился основатель компании Деррик Бейлс.Позднее, 31 августа, в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о преступлениях наёмников в Курской области."Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы. Туда собрали весь сброд, который представляют националистические радикальные формирования. Зеленский был не против избавиться от них в Киеве, отправить их куда-то подальше от столицы на "утилизацию". Потому там светились подразделения типа "Нахтигаль", там есть целый ряд радикально настроенных батальонов. Вся эта банда является непосредственным участником террористической вылазки на территорию Курской области. Поток преступлений и нарушений норм международного гуманитарного права настолько велик именно из-за контингента, который используется для участия в этой вылазке", - отмечал Мирошник в интервью журналистке Валерии Балыкиной.Он указал, что в регионе присутствовали наёмники из разных государств."Фиксация присутствия иностранных наёмников и ЧВК – это одна из приоритетных задач нашего военного следственного органа. Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома", - рассказал Мирошник.Также Мирошник предупредил, что наёмники понесут ответственность за содеянное."Любой из боевиков, будь он всушник, националист, радикал или иностранный наёмник, если он попадает в наши руки, он обязательно в том или ином виде будет нести ответственность. Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырёх тысяч наёмников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования", - указал посол по особым поручениям МИД.Он отметил, что наёмникам "в какое-то время придётся постоянно оглядываться", т. к. "они будут все время находиться под пристальным вниманием"."Я думаю, информация об их преступлениях будет известна во многих странах мира, и будет понятно, с кем имеет дело сегодня не только Украина, но и ЧВК, которые сегодня выполняют функцию рекрутинговых центров для Украины или под заказ киевского режима, или под заказ хозяев киевского режима. Будет известно, какой контингент направляется для военных действий на территорию Украины. Эти люди – часто психопаты, которые презрели какие-либо нормы и принципы международного гуманитарного права, которые склонны к насилию, убийствам, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми, мародёрству", - подчеркнул Мирошник.В ночь на 6 сентября в своём телеграм-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ постоянно стягивают новые силы в Курскую область, однако несут огромные потери."Противник ежедневно затаскивает сюда всё новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается", - отметил Алаудинов.По его словам, отчитаться о большом количестве подбитой техники сейчас не получается, потому что украинские солдаты поняли, что они не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".О потерях Украины - в статье Сергея Зуева ""Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию".

https://ukraina.ru/20240905/1057272064.html

https://ukraina.ru/20240905/1057257814.html

https://ukraina.ru/20240905/1057249430.html

курская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, чвк, "азов", родион мирошник, курская область, украина, россия, апти алаудинов, андрей билецкий, иностранные наемники