Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов" - 06.09.2024 Украина.ру
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Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"
Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов" - 06.09.2024 Украина.ру
Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"
Германия планирует поставить Украине еще 77 танков "Леопард". Об этом 6 сентября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на авиабазе Рамштайн
2024-09-06T14:26
2024-09-06T14:26
новости
украина
борис писториус
германия
дания
нато
танки
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"Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и затягивают его.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, борис писториус, германия, дания, нато, танки
Новости, Украина, Борис Писториус, Германия, Дания, НАТО, танки

Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"

14:26 06.09.2024
 
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
Борис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Читать в
Германия планирует поставить Украине еще 77 танков "Леопард". Об этом 6 сентября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на авиабазе Рамштайн
"Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и затягивают его.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБорис ПисториусГерманияДанияНАТОтанки
 
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