https://ukraina.ru/20240906/1057284574.html

Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"

Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов" - 06.09.2024 Украина.ру

Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"

Германия планирует поставить Украине еще 77 танков "Леопард". Об этом 6 сентября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на авиабазе Рамштайн

2024-09-06T14:26

2024-09-06T14:26

2024-09-06T14:26

новости

украина

борис писториус

германия

дания

нато

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/01/1054238740_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_d7ac82ffd63fe588ed63cab41335ba87.jpg

"Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и затягивают его.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине на сайте Украина.ру.

украина

германия

дания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, борис писториус, германия, дания, нато, танки