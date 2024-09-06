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Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко

Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко - 06.09.2024 Украина.ру

Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, в каком направлении меняется обстановка на линии соприкосновения, объяснил, почему быстрые прорывы фронта могут быть эффективнее медленного продвижения и оценил эффективность наших ударов по офицерам стран НАТО на Украине

2024-09-06T15:07

2024-09-06T15:07

2024-09-06T15:07

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00:26 – как изменилась ситуация на фронте?03:47 – о ситуации на курском направлении;07:57 – зачем нужна стратегическая наступательная операция?12:12 – есть ли у России ресурсы для стратегического наступления?18:07 - как найти слабое место в украинской обороне?22:56 – ситуация вокруг Угледара;27:25 – удар по учебному центру в Полтаве: насколько серьёзный урон нанесён противнику?#Онуфриенко #Россия #РФ #СВО #спецоперация #война #Курск #Донбасс #стратегия #тактика #фронт #противник #Украина #ВСУ #наступление #Днепр #Угледар #Покровск #капитуляция #хунта #Запад #резервы #Суджа #Крым #ЗАЭС #Запорожье #Гитлер #фольксштурм #нацисты #история #русские #беспилотники #Северодонецк #БПЛА #дроны #коптеры #FPW #Донецк #бронетехника #снаряды #артиллерия #ПолтаваНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643/Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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новости, видео, россия, полтава, украина, михаил онуфриенко, нато, вооруженные силы украины, вс рф, удары