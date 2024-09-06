https://ukraina.ru/20240906/1057286338.html
Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко
Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко - 06.09.2024 Украина.ру
Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, в каком направлении меняется обстановка на линии соприкосновения, объяснил, почему быстрые прорывы фронта могут быть эффективнее медленного продвижения и оценил эффективность наших ударов по офицерам стран НАТО на Украине
2024-09-06T15:07
2024-09-06T15:07
2024-09-06T15:07
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00:26 – как изменилась ситуация на фронте?03:47 – о ситуации на курском направлении;07:57 – зачем нужна стратегическая наступательная операция?12:12 – есть ли у России ресурсы для стратегического наступления?18:07 - как найти слабое место в украинской обороне?22:56 – ситуация вокруг Угледара;27:25 – удар по учебному центру в Полтаве: насколько серьёзный урон нанесён противнику?#Онуфриенко #Россия #РФ #СВО #спецоперация #война #Курск #Донбасс #стратегия #тактика #фронт #противник #Украина #ВСУ #наступление #Днепр #Угледар #Покровск #капитуляция #хунта #Запад #резервы #Суджа #Крым #ЗАЭС #Запорожье #Гитлер #фольксштурм #нацисты #история #русские #беспилотники #Северодонецк #БПЛА #дроны #коптеры #FPW #Донецк #бронетехника #снаряды #артиллерия #ПолтаваНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643/Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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новости, видео, россия, полтава, украина, михаил онуфриенко, нато, вооруженные силы украины, вс рф, удары
Новости, Видео, Россия, Полтава, Украина, Михаил Онуфриенко, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, удары
Почему удар ВС России по Полтаве круче удара по Яворовскому полигону и что будет дальше - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, в каком направлении меняется обстановка на линии соприкосновения, объяснил, почему быстрые прорывы фронта могут быть эффективнее медленного продвижения и оценил эффективность наших ударов по офицерам стран НАТО на Украине
00:26 – как изменилась ситуация на фронте?
03:47 – о ситуации на курском направлении;
07:57 – зачем нужна стратегическая наступательная операция?
12:12 – есть ли у России ресурсы для стратегического наступления?
18:07 - как найти слабое место в украинской обороне?
22:56 – ситуация вокруг Угледара
;
27:25 – удар по учебному центру в Полтаве: насколько серьёзный урон нанесён противнику?
#Онуфриенко #Россия #РФ #СВО #спецоперация #война #Курск
#Донбасс
#стратегия #тактика #фронт #противник #Украина #ВСУ
#наступление #Днепр
#Угледар #Покровск #капитуляция #хунта #Запад
#резервы #Суджа #Крым
#ЗАЭС #Запорожье #Гитлер #фольксштурм #нацисты #история #русские #беспилотники #Северодонецк
#БПЛА #дроны #коптеры #FPW #Донецк
#бронетехника #снаряды #артиллерия #Полтава
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