https://ukraina.ru/20240906/1057285925.html

Дуров и воздух свободы

Дуров и воздух свободы - 06.09.2024 Украина.ру

Дуров и воздух свободы

Пребывание Павла Дурова во Франции с добровольно-принудительным визитом вызвало так много вопросов, что не ответить на них он не мог. Уж слишком много людей переживают по поводу будущего Telegram в связи с положением Дурова и утечки информации о его сотрудничестве с французской контрразведкой.

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

мнения

россия

франция

оаэ

павел дуров

telegram

ес

youtube

елена мурзина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1c/1057091129_0:383:720:788_1920x0_80_0_0_8abe4323073bc64e8df08eea1bc00dc5.jpg

Заявление Дурова казённое по форме и смахивает на текст, который мог бы написать его адвокат (впрочем, в положении Дурова любые публичные телодвижения надлежит исполнять с участием адвоката).По форме обращение представляет из себя жалобу: "мне сказали, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми".Ну ладно, это не только ему сказали – это нам всем сказали, и мы все… удивились. Ждём от французской полиции обвинений в адрес Volkswagen AG в связи с тем, что на их машинах ездят преступники – логика примерно того же порядка (только у нас эта логика вызвала в памяти Бернара Фарси в роли комиссара Жерара Жибера?)У Дурова, конечно, нашлись аргументы. Посмотрим на них."1. У Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС".Вы когда-нибудь слышали о представительстве в ЕС, например, YouTube, или какой-нибудь социальной сети? Я думаю сама постановка вопроса абсурдна – это ведь не независимое государство и не международная организация, чтобы иметь таких представителей.Не менее интересно и то, что к социальной сети в принципе могут быть какие-то вопросы у ЕС как целого – кроме механизмов выполнения профильного европейского законодательства.Темнит что-то Павел Валерьевич…"2. У французских властей есть множество способов связаться со мной и попросить о помощи. Недавно, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции".Французские власти нашли способ связаться с Дуровым – один из "множества". Он же не говорил, что среди таких способов есть более или менее приемлемые для него лично? Не говорил… Чётче надо формулировать задачу."3. Использование законов, принятых в эпоху до смартфонов, для обвинения гендиректора сервиса в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Ни один новатор никогда не станет создавать новые инструменты, если будет знать, что может нести личную ответственность за потенциальное злоупотребление этими инструментами".Получается, что Дуров признаёт справедливость выдвинутых по отношению к нему обвинений. Просто законы устаревшие.Если речь идёт о европейском законодательстве о цифровых услугах, так оно как раз принималось в смартфонную эпоху, но, по идее, при применении этого законодательства обвинения, подобные тем, которые выдвинуты против Дурова, возникнуть не могут. Если же это какие-то другие законы, то интересно понять, какие именно, и как они соотносятся с приведённым нами примером с автомобилями марки Volkswagen (равно как и любой другой). Подозреваем, однако, что дело не в законах, а в их неправовом использовании французскими правоохранительными органами, на которых Дуров батон крошить не может, ибо находится в их руках. По этой же причине он отказался от помощи России и ОАЭ – в ситуации, когда они там, а он тут, такое обращение доставило бы ему больше проблем, чем пользы.Забавно выглядит и обращение к пресловутому "новатору" – кажется очевидным, что если разработанным этим новатором инструментом будут злоупотреблять французские спецслужбы, то к нему, понятно, никаких претензий не будет…В конце Дуров заверил всех, кто хотел это от него услышать, что Telegram не является "анархическим раем", о чём, в общем-то, все имеющие с ним дело информированы…В качестве бесплатного дополнения к заявлению Дурова стал скандал вокруг модерации частных (т.е. закрытых для случайных пользователей) каналов: сначала появилась информация, что их будут модерировать, но потом Telegram официально заявил, что этого не будет.Вывод из всего этого простой – Павел Дуров по собственной наивности попал в крайне сложную ситуацию. Фактически он является заложником французского правосудия, подаёт сигналы относительно этого всеми мыслимыми способами, но сам же не знает, кто и чем мог бы ему помочь.Чем вся эта история закончится для Telegram мы, разумеется не знаем (не хотелось бы, конечно, чтобы он повторил путь Meta*). Но знаем, что у некоторых очень богатых людей несколько неадекватное представление о свободе, демократии и правах человека на современном Западе. Осуждать их за это как-то даже неудобно – они люди неглупые, конечно, но ограниченные. Умеют зарабатывать деньги, но – не более того.Ну и самое главное – чем дальше, тем смешнее читать про "нормальные" и "цивилизованные" страны, а также про "европейские ценности". Европейские страны элементарные тесты на приверженность декларируемым ценностям раз за разом проваливают, но неудобства это доставляет только тем, кого обвиняют в несоответствии этим ценностям. Конкретно в перманентном состоянии "испанского стыда" находится Россия…* Экстремистская социальная сеть, запрещённая в РоссииО "деле Дурова" можно прочитать в статье Елены Мурзиной "Новые подробности ареста хозяина Телеграма. Не Павел уже, а Поль, не Дуров, а Дю Ров"

https://ukraina.ru/20240906/1057277857.html

https://ukraina.ru/20240901/1057145130.html

https://ukraina.ru/20240905/1057253853.html

россия

франция

оаэ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, россия, франция, оаэ, павел дуров, telegram, ес, youtube, елена мурзина