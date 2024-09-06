https://ukraina.ru/20240906/1021042457.html

Российский Львов 110 лет назад

Российский Львов 110 лет назад - 06.09.2024 Украина.ру

Российский Львов 110 лет назад

110 лет назад, 5 сентября 1914 года во Львове начала работать канцелярия временного военного генерал-губернатора графа Георгия Александровича Бобринского, днём ранее назначенного на эту должность

2024-09-06T16:00

2024-09-06T16:00

2024-09-06T12:41

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история украины

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Львов был занят русскими войсками 3 сентября в результате успешного развития одной из крупнейших стратегических операций Первой мировой войны, вошедшей в историю как "Галицийская битва" (18 августа – 21 сентября 1914 года).Генерал-лейтенант Бобринский являлся прямым потомком внебрачного сына Екатерины II и графа Григория Орлова. Его брат старший брат Алексей Бобринский, археолог, общественный и государственный деятель, ещё до войны оказывал поддержку русскому движению Галичины. На следующий день после взятия города он лично прибыл во Львов в поисках арестованных и скрывавшихся от австрийских властей русофилов.Более половины населения Восточной Галиции составляли восточные славяне. Сами себя они называли русинами. Регион рассматривался российским правительством как территория, которая по итогам войны должна быть непосредственно присоединена к Российской империи.Представителям польской общественности края Георгий Бобринский сообщил, что Галиция — "искони коренная часть единой Руси великой. В этих землях коренное население всегда было русское, и устройство их должно быть основано на русских началах. Я буду здесь вводить русский язык, закон и строй".Известный русский писатель Михаил Пришвин, посетивший регион в качестве военкора так описывал ситуацию в ближайшем тылу: "почти нигде не было войск, даже разъездов, патрулей, и везде было так, будто едешь по родной земле".Император Николай II в письме к императрице Александре Фёдоровне делился похожими впечатлениями от триумфальной встречи во Львове в апреле 1915 года: "очень красивый город, немножко напоминает Варшаву, пропасть садов и памятников, полный войск и русских людей".Более 90% русинов были крестьянами. Среди относительно немногочисленной русинской интеллигенции были распространены две национальных идентичности – общерусская и украинская, находившиеся между собой в жёстком антагонизме. Ещё накануне Первой мировой войны австрийским правительством были приняты репрессивные меры в отношении галицких русофилов. С началом мобилизации они получили особый размах.Но самые жестокие карательные действия австро-венгерские войска предприняли во время отступления из Галиции, когда лица, заподозренные в симпатиях к России, нередко подвергались физической расправе. Те, кому удавалось её избежать, либо ранее арестованные по аналогичным обвинениям, помещались в военную тюрьму в г. Терезин и специально созданный концентрационный лагерь около г. Талергоф. Многие из попавших туда русинов погибли, а выжившие сохранили описания совершавшихся военных преступлений.Администрация Бобринского ведала широким кругом вопросов жизнедеятельности прифронтового края, начиная от вопросов обеспечения армии и заканчивая непосредственным управлением государственной собственностью и социальной сферой региона.Первоначально генерал-губернаторство состояло из двух губерний — Львовской и Тернопольской, к которым по мере продвижения русских войск добавились Перемышльская и Черновицкая.Первой проблемой, вставшей перед новыми российскими властями, стал кадровый голод и, как следствие, низкий уровень компетенции чиновников, которых присылали для формирования администрации преимущественно из губерний Юго-Западного Края. Это крайне негативно сказывалось на эффективности работы аппарата, а в конечном итоге и на отношении местного населения к новой власти.Особое внимание администрация графа Бобринского уделяла сфере образования — внедрению русского языка, подготовке для этого соответствующих кадров. Другое приоритетное направление — материальная помощь местному населению, пострадавшему от масштабных боевых действий.Несмотря на то, что наиболее лояльной общественно-политической группой галичан были русофилы, российские власти отказывались видеть в них главную опору. Ими проводилась политика демонстративной толерантности ко всем новым подданным вне зависимости от национальности и религии, что противопоставлялось прежним австро-венгерским практикам игры на межэтнических и межконфессиональных противоречиях. Такой подход у многих русофилов, особенно наиболее радикальной их части, вызывал понятное недовольство.За все время деятельности временной русской военной администрации из Галичины было выслано чуть более полутора тысяч активных противников России. Самым известным из них был греко-католический митрополит граф Шептицкий, который публично призвал свою паству сохранять верность Габсбургам уже после того, как Львов был занят российскими войсками. Масштаб репрессивных мер российских властей на порядок уступает действиям австро-венгров в отношении русинов.Обычные в военной обстановке инциденты с притеснениями местного населения оккупационными войсками были относительно немногочисленны и связаны прежде всего с действиями "Дикой дивизии" и казачьих подразделений. Расследования подобных случаев возлагалось на администрацию генерал-губернаторства.Российское командование особо подчеркивало, что большинство местных жителей русские, а потому армии необходимо относиться к ним не как к оккупированным иностранцам, а как к собственному населению. Издавались специальные рекомендации, которые должны были способствовать налаживанию контактов с местными жителями. В одном из них рекомендовалось перенять "некоторые местные русские обычаи", например, приветствие: "Слава Иисусу Христу!" и ответ: "Слава навеки!"В результате контрнаступления австро-венгерских и немецких войск в мае-июне 1915 года российская армия была выбита из Галиции. Вместе с русскими войсками край покинула и масса беженцев-русинов, от общественных деятелей до простых крестьян. Штат временного военного генерал-губернаторства был эвакуирован в Киев и 21 августа 1915 года был ликвидирован.

https://ukraina.ru/20230818/1048712898.html

https://ukraina.ru/20240905/1057248386.html

https://ukraina.ru/20231101/1050588160.html

львов

галиция

галичина

западная украина

российская империя

австро-венгрия

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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