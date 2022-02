Министерство обороны России сообщает о числе сдавшихся украинских военных, в Берлине рассуждают о санкциях и исключениях из них для российских банков

На острове Змеином Одесской области 82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в результате специальной операции российских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — отметил он. По его словам, после стабилизации обстановки все сдавшиеся бойцы и командиры ВСУ будут отпущены домой.

Всего около 150 военнослужащих различных украинских силовых ведомств соказалились в плену с момента начала операции по демилитаризации, известили СМИ со ссылкой на Конашенкова.

Зеленский раскрыл потери ВСУ во время спецоперации России © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Эдуард Басурин. «Взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги», — уточнил он.

Тем временем Анкара ответила Киеву, что будет пропускать корабли российского военно-морского флота в Черное море через проливы. «К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё (которая регулирует проход кораблей и военных судов через Босфор и Дарданеллы. — Ред.) предельно ясны и точны (…). В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы и это должно быть им разрешено», — цитирует главу внешнеполитического ведомства телеканал TGRT Haber.

Москва ограничивает использование российского воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Это стало ответом на выступление премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в парламента, где он объявил о запрете «Аэрофлота» в стране. Киев готов к переговорам с Россией о нейтральном статусе, утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. «В том числе 11 аэродромов ВВС»: в Минобороны РФ назвали инфраструктурные потери ВСУ © REUTERS, Press Service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout

Министр финансов Германии Кристина Линднер порассуждал о полноценной блокаде российских банков, впрочем с различными исключениями. «В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским "дочкам". Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать — речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика», — пожелал он.

Агентство Bloomberg уверило, что российские олигархи пострадали от колебаний фондового рынка, потеряв 39 миллиардов долларов. Впрочем, потери, исчисляющиеся десятками миллиардов понесли и другие владельцы компаний Финский портал Yle прокомментировал обещания санкций, напомнив, что российские власти готовилась к сложностям много лет и разработали способы обойти ограничения.