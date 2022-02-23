В среду, 23 февраля, исполняется 68 лет Виктору Андреевичу Ющенко. Он должен был стать самым евроориентированным президентом Украины, привести страну к членству в ЕС и НАТО. Но не привёл. Оставил эту славу своему куму Петру Порошенко

Виктор Андреевич двигался к президентскому посту в силе и славе. Он был заранее провозглашён самым эффективным в галактике банкиром и получил пост премьер-министра строго потому, что Леонид Кучма хотел наладить отношения с МВФ, который благоволил к Ющенко.

Но уже на этом этапе вызывала определённые сомнения судьба банка «Украина», которую таланты Ющенко не спасли. Потом оказалось, что шаловливые ручки Виктора Андреевича не только ничего не крали, но и к банковским делам не притрагивались — всем рулили Стельмах и Яценюк. Премьерство же Ющенко привело к совершенно неожиданным последствиям в смысле сотрудничества с МВФ — уважаемая международная организация отказалась иметь с ним дело, поскольку он оказался причастен к прокручиванию полученных от фонда средств в коммерческих структурах своего брата.

Повторюсь, то, что Ющенко специализировался в основном на пчёлах и трипольских черепах, было известно уже тогда. Но украинское общество жаждало чуда. В странностях мессии, вроде принципиальной неспособности приходить вовремя на назначенные встречи, видели в худшем случае милые чудачества, а в лучшем — свидетельство исключительно высокого интеллектуального и культурного уровня. «Отравление» Ющенко. Циничный обман стал миной замедленного действия для Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В результате Украина получила своего героя. Буквально выстояло и вымерзло его на Майдане. Майдан 2004 года, в отличие от 2013-14, был ориентирован личностно. Все надежды были сосредоточены на одном лице, уже в процессе борьбы за власть пережившей тяжёлую болезнь (кстати, следствие об отравлении так никогда и не было завершено).

Надо отметить, что Майдан 2013 года личностной составляющей не имел по причинам сугубо производственным — не было привязки к выборам. Если бы Майдан прошёл в штатном режиме, к выборам 2015 года, то мессией вполне мог бы оказаться, например, Кличко.

Итак, что нация ждала от Ющенко?

Во-первых, евроинтегарции.

По пути евроинтеграции Украина при Ющенко не продвинулась ни на сантиметр. И не могла продвинуться. Для движения по этому пути надо было не выходить на Майдан. И да — это было обязательным условием.

Кстати, на момент первого Майдана Украина находилась в очень неплохой экономической и правовой форме. Как минимум, не худшей, чем была у Болгарии и Румынии, которые в ЕС всё же вступили. На самом деле вероятность вхождения Украины в ЕС всё равно была не слишком высока, главным образом — из-за её размеров, но даже эта малая вероятность наповал была убита Майданом.

Во-вторых, евроатлантическая интеграция.

А вот вступить в НАТО Украина не могла и, соответственно, не вступила. Отчасти причина была в конфликте НАТО с Россией, но главное, конечно, было не это, а нежелание нести ответственность за ещё одну территорию с потенциально нестабильным режимом и неадекватной властью. То есть результаты Бухарестского саммита в значительной степени были предопределены тем же Майданом.

Впрочем, это не явилось в будущем отказа от сотрудничества без определённых обязательств.

В-третьих, это борьба с коррупцией. Пятнадцать лет «Оранжевого майдана». Бесполезный Ющенко и миролюбивый Кучма © Дмитрий Чеботаев / Дмитрий Чеботаев / Перейти в фотобанк

Ющенко обещал побороть «вонючие газовые схемы» и, в конечном итоге, отлично в них вписался. Именно под его контроль перешла, в конечном итоге, известная компания «РосУкрЭнерго». Правда, для этого пришлось расстроить отношения с Россией и существенно повысить цены на газ для Украины.

Именно в этой связи была открыта известная «трипольская арифметика», в соответствии с которой газ по $50 дороже чем он же по $95, поскольку в первую цену включена политическая составляющая.

Удивительно, но тут Ющенко был прав. Россия действительно поставляла дешёвый газ на Украину, имея в виду, что очевидная финансовая выгода заставит украинские власти быть лояльными к России. При этом никаких формальных требований не выдвигалось — сами посчитают и сами всё поймут.

На самом деле отношения с Россией для Украины в любом случае выгодны — даже если бы цены изначально были рыночные. Но вот если цель украинской власти состоит в том, чтобы устроить конфликт с Россией не глядя на экономические и социальные последствия — цена вопроса роли уже не играет.

В-четвёртых, феномен «мыздобульства».

Это был лозунг избирательной кампании 2010 года: «мы здобулы» (буквально — «мы получили», но с оттенком «добились»). Чего же «здобула» Украина при Ющенко?

Новую историю — именно при Ющенко начались попытки обесценить 9 мая и развёрнуто общенациональное празднование Голодомора (это не ошибка: для «сознательных» Голодомор повод не для скорби, а для празднования — такой шикарный повод уйти от России).

Новый язык — ускорилась украинизация и искажение литературного украинского языка региональными говорами.

Соборность — скандальный визит Ющенко в Донецк был первым предвестником будущей ДНР. Особенно если вспомнить, как он распекал местную элиту за то, что его отец за них холуёв служил лагерным капо у нацистов… Зеленский пока еще не опустился до уровня Ющенко - эксперт © president.gov.ua

Новая церковь — именно при Ющенко была сделана попытка «вернуть» Украину Константинопольскому Патриархату, но она сорвалась, поскольку основой будущей ПЦУ должна была стать УПЦ-КП, а договориться с Филаретом было невозможно.

В целом, пять лет президентства Ющенко были периодом весёлым, но полностью провальным в экономическом отношении.

А в общем, Ющенко стал первым и пока единственным президентом Украины, который обманул ожидания абсолютно всех — и простых людей, и олигархов. И потому получил унизительно маленький результат, когда решил вторично стать президентом — около 5 процентов, чем и открыл дорогу к руководству страной своему главному сопернику — Виктору Януковичу.