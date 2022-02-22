Крым собирает гуманитарную помощь и ждет беженцев из Донбасса

На фоне обострения ситуации на Донбассе самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР покинули уже более 60 тысяч человек.

Чтобы спасти жизни. Как проходит эвакуация из Донбасса © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В частности, по информации керченского отделения «Красного креста», несколько десятков эвакуированных с Донбасса уже прибыли в город-герой. Но в Керчи ждут их гораздо больше. В «Красном кресте» говорят о сотнях звонков от тех, кто уже направляется на полуостров. Организация срочно ищет добровольцев, готовых помочь с ремонтом двух помещений, где планируют размесить беженцев, и просит откликнуться тех, у кого есть свободные раскладушки.

Крымчане в социальных сетях высказывают поддержку жителям Донбасса и готовы разместить беженцев у себя, как это делали в 2014 году в самом начале боевых действий в регионе.

— Крымчане своих не бросают!

— Как хорошо, что у нас так много отзывчивых и сердобольных людей! Везите беженцев, кроме нас они никому не нужны, их выжили с родной земли!

— Помощь ближнему и держаться вместе, всегда так было и остаётся!

Как отмечает крымский политолог Николай Филиппов, 700 тысяч украинских беженцев, о которых идёт речь на высшем уровне, вполне возможно разместить во всех регионах страны. Для каждого в отдельности это не должно стать критической цифрой. Часть из эвакуированных вполне может принять и Крым. Как и семь лет назад люди едут туда, где уже пережидали эскалацию конфликта, в частности останавливаются у родственников и знакомых на полуострове.

От мобилизации до эвакуации. Что происходит в Луганске © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По мнению эксперта, Крым сработал на опережение, объявив сбор гуманитарной помощи ещё до начала эвакуации на Донбассе.

«Это говорит о том, что механизм отработан и коммуникация с руководством Донбасса не временная, а постоянная. И здесь готовились к тому, что будет обострение», — отмечает Филиппов.

Активный сбор гуманитарной помощи в Крыму начался на минувших выходных. Пункты сбора «гуманитарки» открыли в каждом муниципалитете. Уже сегодня первые фуры отправились в Ростов. Перед этим, как сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов, представители волонтёрских организаций выехали в Ростовскую область для оказания помощи в размещении эвакуированных.

«Несмотря на то, что о начале сбора мы объявили только вчера, количество вещей, товаров первой необходимости, средств гигиены уже составляет около 20 тонн. Вечером 21 февраля они уедут в Ростов», — отчитался Константинов.

Для братских республик в крымских офисах «Единой России» собирают одежду, продукты и воду, туалетные наборы и постельное бельё, а также тепловые пушки.

Сам конфликт на Донбассе, по мнению главы крымского парламента, вступил в новую фазу, и может быт развязан «в любой момент».

«Дело даже не в интенсификации обстрелов на территории народных республик. Дело в том, что ради того, чтобы Байден окончательно не провалился со своими прогнозами, конфликт может быть развязан в любой момент… Наш с вами долг сделать всё, чтобы эти люди, настрадавшиеся за восемь лет от войны, чувствовали себя в России максимально комфортно», — отметил председатель Госсовета.

Глава Крыма Серей Аксёнов также заявил, что республика готова оказать всяческую помощь пострадавшим в результате военного конфликта.

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к приёму беженцев из Донбасса © "Рейтинг"

О готовности принять около 500 беженцев заявил и губернатор Севастополя, где тоже вовсю собирают гуманитарную помощь для Донбасса.

«Мы завершили анализ наших реальных возможностей по приёму беженцев из братских республик, которые сейчас прибывают в Ростовскую область. Сейчас Севастополь готов принять 544 человека. Сообщил об этом в федеральный штаб», — уточнил Михаил Развожаев.

По мнению политолога Филиппова, в подобных заявлениях от муниципалитетов по большому счёту и нет особой нужды. Каждый из регионов Крыма уже активно включился в работу по оказанию помощи, и она не останавливается.

Напомним ситуация на Донбассе резко обострилась 18 февраля, когда украинские военные в нарушение всех договоренностей начали обстреливать защитников Донбасса, в том числе и с помощью тяжёлой артиллерии. Руководство ДНР и ЛНД объявило всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей.