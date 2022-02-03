В среду, 2 февраля, Кабинет министров Украины утвердил договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией. Переговоры об этом шли долгие годы, начиная с времен президента Виктора Ющенко. Подписать договор, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, планируют в ходе визита президента Турции 3 февраля

Договор станет еще одним ударом по украинской экономике. Как и договор о Евроассоциации, превращающий Украину в сырьевой придаток и уничтожающий местную перерабатывающую промышленность.

Всего Кабмин утвердит четыре соглашения с Турцией:

1) рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях;

2) сотрудничество в сфере молодежной политики;

3) соглашение об усилении сотрудничества между правоохранительными органами стран;

4) соглашение о ЗСТ.

«Развеять иллюзии». О чем Эрдоган не будет говорить при встрече Зеленскому © AP, Presidential Press Service Мехмет Муш на пресс-конференции в Анкаре 2 февраля заявил, что объем двусторонней торговли в 2021 году вырос на 59% до 7,4 млрд долларов.

«Особенно радует диверсификация товаров, являющихся предметом нашей двусторонней торговли. Сделка станет важным шагом для достижения объема торговли в размере 10 млрд долларов», — заявил турецкий министр.

Соглашение о ЗСТ, которое готовили почти 15 лет, украинские эксперты считают уступкой Реджепу Эрдогану за его военную и политическую поддержку Киева, хотя цена этому — вероятное банкротство украинских компаний. Происходящая сейчас резкая девальвация турецкой лиры особенно выгодна турецким экспортерам.

Себе в ущерб

Киев согласился также на асимметричное снижение основных пошлин. Средняя ставка украинских пошлин будет снижена до 0,5%, в то время как турецких — только до 10%. И это огромная уступка, особенно учитывая торговый дисбаланс между двумя странами — Украина импортирует из Турции существенно больше, чем экспортирует.

В последнее время, на фоне резкого роста цены на газ, даже украинским хлебопекам стало выгоднее производить муку из украинского зерна в Турции, которая пользуется сравнительно дешевым газом из «Южного потока». Нечто аналогичное происходит в деревообрабатывающей промышленности — продукцию из украинской древесины делают в Польше, а затем поставляют на украинский рынок.

Бондаренко раскрыл планы Турции на Украине © president.gov.ua

Кроме того, по соглашению о ЗСТ, обе страны гарантируют для компаний свободный доступ к своему рынку услуг. Однако эта норма может иметь негативный эффект для Украины, так как регулирование бизнеса в Турции гораздо проще. В таких условиях у украинских компаний может появиться желание сменить место регистрации на турецкое.

Зерно и металл для Турции

Соглашение будет охватывать промышленные и продовольственные товары. К украинским товарам не будут применяться дополнительные пошлины выше максимального уровня, установленного членством Турции в ВТО. Исключение составляют лишь два вида товаров, но они очень важны для украинской экономики. Фактически речь идет об основах украинского экспорта — продукции металлургов и зерне.

Именно принципиальная позиция правительства Турции по поводу рынка сельхозпродукции и металлов была причиной столь долгих переговоров о ЗСТ.

В итоге Киев согласился на право Анкары увеличивать по своему усмотрению и в зависимости от конъюнктуры рынка защитные пошлины на эту продукцию.

Размер украинского экспорта в Турцию в прошлом году составил 4,1 млрд долларов, 70% доли экспорта пришлось как раз на зерно и металл, на которые не распространяется действие соглашения. «В Турции покупать квартиру нельзя». В Госдуме рекомендовали россиянам приобретать жилье в Донбассе © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Машины, цемент и текстиль для Украины

Основой же турецкого экспорта на Украину являются товары с повышенной дополнительной стоимостью, так как Турция активно проводит модернизацию своей промышленности и закупает российский газ по выгодным ценам.

Украина импортирует из Турецкой Республики в основном продукцию машиностроения (24,1%), легкой промышленности (16,1%), овощи и фрукты (13,1%). Растет также импорт минеральных удобрений, без которых украинским аграрием не имеет смысла сеять, а производить их на Украине стало очень дорого.

С учетом масштаба государственной поддержки производства в Турции, украинские производители обычно даже не рассматривают турецкий рынок для своих товаров, учитывая объективную невозможность конкурировать с местными компаниями, пользующимися широким кругом преференций (включая освобождение от налогообложения). Проще говоря, никто не повезет украинский трикотаж в Турцию, учитывая, что его производство на Украине дороже в разы.

Ассоциация «Укрлегпром» предупреждает об угрозах гибели легкой промышленности.

«Украинские производители обеспокоены угрозой уничтожения из-за возможной отмены ограничений (обнуление пошлин) на импорт в Украину турецкого готового текстиля, одежды, обуви в связи с процессом заключения соглашения о ЗСТ с Турецкой Республикой. Ведь, согласно исследованию внешней торговли товарами легкой промышленности между странами на 2010-2019 годы, торговый баланс между Украиной и Турцией гипертрофирован и постоянно отрицательный. За 10 лет турецкий экспорт превысил соответствующий украинский — в 53 раза», — говорится в письме ассоциации.

«Принесут немало неприятностей»: эксперт с Донбасса высказался о турецких Байрактарах и американских Джавелинах © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

С другой стороны, украинские ритейлеры надеются, что хлынувшие на украинский рынок дешевые турецкие промышленные товары собьют цены и позволят им получить сверхприбыль.

В прошлом году Федерация работодателей Украины (ФРУ) смоделировала эффект от ЗСТ с Турцией. Моделирование показало, что либерализация двусторонней торговли на турецких условиях приведет к сокращению ВВП Украины на 1,5%, перерабатывающей промышленности — на 8,8%, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и отчислений в бюджет.

Пусть турки, лишь бы против россиян

Украинский журналист Вячеслав Чечило называет соглашение данью за поддержку Турцией Украины в противостоянии с Россией.

«Почему же мы его подписываем? А, видимо, по той же причине, по которой спецслужбы Турции чувствуют себя в Украине как дома, а турецкая компания «Онур» осваивает деньги «Большой стройки» наравне с местными коррупционерами. Украина платит Турции дань — за «поддержку», за беспилотники, видимо и за какие-то коррупционные услуги для наших чиновников», — пишет Чечило.

Российский политолог Сергей Марков утверждает, что турки заинтересованы в сельскохозяйственных землях.

«Сельхозкорпорации Турции мощны — каждый из нас может зайти в магазин и увидеть большое количество турецких товаров. Грядет распродажа украинских черноземов, и Эрдоган хочет, чтобы большая часть этих черноземов досталась турецким корпорациям. Это достаточно логично», — говорит Марков.

«Давайте договоримся». Турецкий эксперт о том, чего именно они хотят от Украины и России © president.gov.ua

Все оборудование, детали, а также продукция интеллектуальной собственности, используемая для производства беспилотников, не будет облагаться таможенными сборами Украины до 1 января 2035 года. Прибыль предприятия также не облагается украинскими налогами. Турецкие специалисты получат документы на временное проживание и право многоразового выезда/въезда. На эти дроны Украина возлагает особые надежды в планах по возможной войне в Донбассе.

Украинские политики считают ЗСТ с Турцией и инвестиции турецких бизнесменов одной из гарантий против «российского вторжения». Они в частности апеллируют к тому, что чем больше денег «союзников» крутится на Украине, тем больше у них интереса оказывать давление на Россию.