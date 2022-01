В четверг, 27 января, на территории завода «Южмаш» солдат срочной службы Артемий Рябчук застрелил пять человек. Из них четверо были его сослуживцами. Ещё одна женщина - гражданской служащей. Также были ранены пять человек. Рябчук сбежал, но позже сдался полиции

Стрельба прозвучала в 03:40 в той части завода, где солдаты-срочники несли службу. Рябчук расстрелял караул при выдаче оружия. Дедовщина вместо контрактной армии: соцсети о трагедии в Днепре © asn.in.ua

«Там были два срочника, один контрактник. Один срочник умудрился сбежать как-то. Я знал, что наш отряд связывается с частью каждые 30 минут для доклада. Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней. После чего в открытом сейфе я забрал все рожки, которые мог закинуть в ранец. Выбегаю, дохожу до террасы, там женщина меня не выпускала — я сказал ей: «Откройте, надо срочно выйти», она сказала, что не может, поэтому я выстрелил ей в голову», — рассказывал позже Рябчук полицейским.

При этом рассказывая об убитой им женщине Рябчук, судя по его интонации, испытывал сожаление. А вот по поводу остальных убитых им сожаления не было. Это отметили и сторонние наблюдатели.

«Он неоднократно, когда рассказывал, как убивал этих людей, улыбается, раскаяния нет никакого. На одном моменте он рассказывает через силу, на одном моменте ему тяжело рассказывать <…> как он убил женщину, которая не выпускала его», — прокомментировал видео с Рябчуком блогер и медиа-эксперт Анатолий Шарий.

Рябчук скрылся, в городе объявили план-перехват «Сирена». Но далеко от Днепра Рябчук не ушёл.

«Я начал ходить по жилым районам, искать убежище. Вышел на трассу и словил там машину, за рулем была женщина, она меня подкинула до Левого берега, после чего я пошёл, куда глаза глядят. Там «заброшка» — я побыл там недолго, а дальше решил сдаваться», — позже рассказывал он.

Случай в Днепре вызвал широкий общественный резонанс.

От президента до простого украинца

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Днепре выразил свои соболезнования.

«С утра у нас ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена неотложно», — заявил Зеленский.

Она также выразил соболезнования тем, что 27 января потерял родных.

«Убийца уже задержан. Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным — все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время», — заявил Зеленский.

А вот советник главы МВД Антон Геращенко не сдерживал чувств.

«Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и, самое тяжелое, в живот», — написал Геращенко.

При этом Геращенко рассказал о состоянии других пострадавших и призвал всех неравнодушных сдавать кровь.

Позже были сделаны и кадровые выводы, о которых говорил Зеленский. Так, ушел в отставку командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан.

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии», — заявил Балан.

Тем временем многие задумались: что же послужило причиной, по которой солдат расстрелял сослуживцев?

Родовая болезнь украинской армии

Как сообщал замминистра МВД Геращенко, расстрелявший сослуживцев Артемий Рябчук вырос в неполной семье.

«В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода «Южмаш». Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца», — отметил Геращенко.

Украинскому изданию «Страна» удалось пообщаться с однокурсниками Рябчука. Как выяснило издание, он родился в селе Броска на окраине Измаила. Его семья — старообрядческая. Как говорили соседи Рябчуков, что семья очень замкнутая, мало с кем общаются. Трагедия в Днепре: командующий Нацгвардии Украины подал в отставку © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

В то же время в Измаильском аграрно-техническом колледже, где учился Рябчук, о нём отзываются положительно.

«В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался особняком. У него даже девушки не было», — рассказал одногруппник Артемия — Андрей.

Да и в родном селе о Рябчуке — положительные отзывы.

«Мальчик аккуратный был всегда, чистюля. Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался. Но он вообще стороной держался мальчишек, ни в каких шалостях не участвовал», — рассказала жительница Броски Анна Григорьевна.

Рябчук довольно рослый — 194 см — и крупный солдат. Поэтому версия о дедовщине многим поначалу показалась абсурдной. Однако, как сообщила народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцык, именно дедовщина была причиной, по которой солдат сорвался.

«Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не предприняли никаких мер, признали его «стукачом» и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить», — отметила она.

Она отметила, что это не оправдывает того, что совершил солдат.

«Но неприятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием к привлечению к ответственности и других должностных лиц», — отметила Яцык.

В соцсетях разгорелась дискуссия о том, правильно ли поступил солдат. Антона Геращенко эта дискуссия возмутила.

«Безусловно и в Национальной Гвардии и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий. Но, как по мне, Артем — жёсткий самовлюблённый убийца с, возможно, психическими отклонениями», — заявил он.

Геращенко, словно не поняв, что Рябчук докладывал о дедовщине, заявил, что у того была «возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира».

Но что бы он ни писал, случай в Днепре красноречиво свидетельствует: в украинских силовых структурах так и не изжили порочных явлений — дедовщины и очковтирательства.