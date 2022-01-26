Попытки украинских политиков и чиновников немного снизить накал страстей вокруг темы неизбежного будто бы «вторжения России» вызывают немало вопросов. Тем более, что успокоительные речи звучат на странном фоне военных приготовлений и... приготовлений к бегству

Великобритания и США присылают в Киев оружие и боеприпасы, одновременно объявляя об эвакуации персонала посольств. По выражению телеведущего одного из украинских каналов «американское, британское, германское, шведское и другие посольства фактически допустили возможность драпать».

Возможно, они что-то знают? Американцы вывозят персонал посольства, поскольку всерьёз опасаются ракетных ударов, считает экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк. По его словам, по всей видимости, предполагается, что в случае чего — «это учреждение может быть атаковано или с воздуха, или с земли…». Зеленский не репрессирует Мураева из-за боязни паники среди украинцев © president.gov.ua

«То есть, бомбить будут дипломатические учреждения, поэтому американцы уезжают», — сказал Вовк в эфире телеканала «НАШ». Он продолжил: «Но там возле американского посольства, я очень хорошо знаю ту территорию, там много частных домов, где проживают наши люди. Тогда примите наших людей, которые там возле этого учреждения. Забирайте, или вы [за них] не переживаете?.. Вы же говорите, что вы очень переживаете… Какая-то непонятная ситуация».

Понятно пока одно: наши люди — они для нас наши, но не для американцев. И любые потери наших людей в возможном конфликте, для США — только цифры. Это ведь не в Техасе матери будут получать похоронки. А чужих (для них) — не жалко. По мнению политолога Михаила Погребинского, поставки на Украину оружия из Америки и Великобритании имеют как раз такой смысл — они увеличивают цену, увеличивают возможные потери. Но и только.

«Это что, решит проблему Украины, существования государства Украины, если дело дойдет, не дай Бог, до российско-украинской войны?» — задал Погребинский вопрос в эфире канала «Первый независимый». И сам же ответил: конечно, не решит. Напомнил, что уже и президент Зеленский в своём видосике рассказал согражданам, что не надо бежать и скупать гречку и соль.

«Он сам не верит в это. Правда, когда он говорит с иностранными гостями, он говорит, что (Путин — Ред.) «нападет». Но мы теряем каждый день от этой ужасной истории нагнетания страха», — отметил политолог.

Не в этом ли причина успокоительных речей? На фоне нагнетаемой несколько месяцев истерии гривна падает, капиталы выводятся из страны, всё это бьет по рейтингу Зеленского и «слуг». Но это — цветочки. Какие там рейтинги, если действительно дойдёт до войны? Быть бы живу. «Мир балансирует на грани провокаций»: Бондаренко озвучил военные настроения в Европе © Екатерина Чеснокова

«Украинские правители «поняли, что их ведут на закланчик, хотят их руками развязать здесь реально кровавую войну», — считает депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Александр Качный.

«Они опомнились, поняли. И эти заявы, которые мы сейчас слышим — правда», — сказал он, добавив, что фактически нынешние правители сказали: нас Запад специально пугает, мы выходим из этого, войны здесь не будет. Точнее, война может быть, но только в одном случае, если Зеленский со всем своим окружением поддастся англосаксам.

«Если его спровоцируют на эту войнушку, тогда да, русские, конечно, могут как-то ответить. Но тогда он становится кровавым президентом. Нужно ли ему это? Мы поняли, он принял решение для себя: не нужно. И вышел, и сказал: нету никакой здесь войнушки, не вижу никакой угрозы», — рассказал Качный в эфире UkrLive во вторник, 25 января.

По его словам, понятно, что России война на территории Украины совершенно не нужна — это лишь помешает реализации её геополитических планов. Тем более, что Украину она может получить в результате договорённостей, «как когда-то получили США, без всякого выстрела — дали в управление сначала американцам, теперь американцы передадут русским…».

Политик обратил внимание на то, какие посольства выезжают из Киева — а это посольства англосаксов.

«Те, кто нагнетает, что здесь война будет, те и уезжают», — сказал Качный. По его мнению, этим отъездом показывают, что договоренности достигнуты, что — «это уже не наша территория». Вслед за дипломатами страну начнут покидать тысячи грантоедов, агентов влияния — «это следующий шаг».

Депутат считает, что всё это мы увидим в ближайшие два месяца. И тогда в Верховной Раде монобольшинство дружно проголосует за весь пакет Минских соглашений — сделают это, «как только закончится переговорный процесс Байдена с Путиным». А если не проголосуют, то тогда «Запад даст возможность распустить этот парламент», считает политик.

Но может быть, что успокаивают украинцев только для отвода глаз, а обострение уже готовится, — предполагает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Сегодня Зеленский настолько ослаб, что он не может отказать Западу. От этого зависит его личная жизнь и судьба. Заметим, что в Украину съехались все те, кто верой и правдой служили Америке и участвовали в событиях 2013-2014 годов по смене легитимной власти в Украине. Арсений Яценюк, Арсен Аваков и все остальные участвуют в ток шоу. Даже Порошенко внезапно призвал к единству ради Украины. А Запад подталкивает к демонстрации антироссийской риторики», — написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, «таким образом, разночтение в высказываниях существует, чтобы удержать ситуацию в том виде, в котором она сегодня существует».

Ситуация нервозная, истерия нарастает. «У меня есть сведения, что многие политики пакуют чемоданы и вывозят семьи. Закрываются и уходят на удалёнку элитные школы. Всё это дает пищу для размышлений», — рассказал Олейник. При этом он выразил уверенность в том, что Зеленский не начнёт наступление на Донбасс без указания Запада, но будет исполнять приказы —«самодеятельность в этом вопросе для него чревата проблемами».